Khoản nợ lớn của cố HLV Eriksson

Cố HLV Sven-Goran Eriksson qua đời khi còn nhiều khoản nợ chưa thanh toán, nay gia đình ông tiếp tục đối mặt yêu cầu truy thu 3,5 triệu bảng từ cơ quan thuế Anh.

Cựu HLV tuyển Anh qua đời, để lại khoản nợ 7,25 triệu bảng.

Theo The Sun, Cơ quan Thuế và Hải quan Anh (HMRC) đang yêu cầu thanh toán 3,5 triệu bảng tiền thuế chưa nộp từ khối tài sản thừa kế của Eriksson, sau khi ông qua đời vì ung thư tuyến tụy vào tháng 8/2024, hưởng thọ 76 tuổi.

Luật sư Anders Runebjer tiết lộ thân chủ quá cố chỉ còn khoảng 1 triệu bảng được gửi tại quần đảo Cayman và 300.000 bảng trong tài khoản ngân hàng ở Anh. Tuy nhiên, ông cho biết không thể tiếp cận những khoản tiền này để giải quyết yêu cầu từ cơ quan thuế.

"Sven kiếm được hàng triệu bảng nhưng luôn quá bận rộn với bóng đá và những mối quan hệ tình cảm nên không quản lý tài chính tốt. Tôi đã thông báo với HMRC rằng họ có thể thu giữ những khoản tiền còn lại nếu muốn, nhưng họ nói không thể làm như vậy", Runebjer chia sẻ.

Vị luật sư cũng cho biết Eriksson từng thường xuyên nhận hóa đơn thuế từ phía Anh và luôn thanh toán đúng hạn. Tuy nhiên, sau khi các quy định thay đổi, HMRC cho rằng cựu HLV vẫn còn nợ 3,5 triệu bảng, chưa kể tiền lãi phát sinh.

Hiện tại, Runebjer ưu tiên tìm kiếm những khoản tiền và khoản đầu tư còn sót lại để bảo vệ quyền lợi cho hai người con của Eriksson là Johan, 47 tuổi, và Lina, 39 tuổi. Ông khẳng định việc tìm kiếm tài sản thừa kế cho các con của HLV người Thụy Điển quan trọng hơn yêu cầu truy thu thuế từ phía Anh.

Theo ước tính, Eriksson qua đời với tổng số nợ khoảng 7,25 triệu bảng. HMRC đang cân nhắc các biện pháp pháp lý nhằm thu hồi khoản tiền thuế từ số tài sản tại vùng Caribe. Đại diện HMRC từ chối bình luận về trường hợp cụ thể này.

Trong sự nghiệp huấn luyện, Eriksson dẫn dắt đội tuyển Anh giai đoạn 2001-2006, nhận tổng cộng khoảng 25 triệu bảng. Ông sở hữu "Thế hệ vàng" với những tên tuổi như David Beckham và Steven Gerrard nhưng không thể giúp "Tam sư" giành danh hiệu lớn nào.