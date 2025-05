Park Se Young sinh con đầu lòng

Vợ chồng diễn viên Park Se Young - Kwak Jung Wook hạnh phúc đón con đầu lòng sau 3 năm kết hôn. Công ty quản lý cho biết sức khỏe hai mẹ con ổn định.

Theo Chosun, Park Se Young và Kwak Jung Wook đón con gái đầu lòng năm sau ba năm về chung một nhà. Trong thông báo mới nhất, CLN Company, công ty quản lý của nữ diễn viên, cho biết: "Park Se Young đã sinh con gái vào ngày 13/5. Hiện tại, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh. Cô ấy đang nghỉ ngơi với sự chăm sóc từ gia đình".

Tháng 2/2022, Park Se Young và Kwak Jung Wook tổ chức lễ cưới sau khoảng thời gian hẹn hò. Theo News1, hai người thường xuyên gặp gỡ sau khi đóng chúng trong bộ phim School 2013.

Ngoài là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết, thường xuyên trao đổi về công việc, hai diễn viên có nhiều điểm chung. Từ đó, họ phát triển mối quan hệ và trở thành người yêu. Nam diễn viên cho biết bà xã anh trở lại công việc ngay sau khi lập gia đình.

Park Se Young và Kwak Jung Wook đón con đầu lòng sau 3 năm kết hôn. Ảnh: SNS.

Sinh năm 1988, Park Se Young khởi đầu sự nghiệp vào năm 2011 qua bộ phim If Tomorrow Comes của đài SBS. Sau đó, cô tham gia nhiều dự án phim như Whisper, My Daughter, Geum Sa-wol, Special Labor Inspector, Mental Coach Jegal Gil…

Trong khi đó, Kwak Jung Wook nhỏ hơn vợ 2 tuổi, từng là diễn viên nhí được yêu mến tại Hàn Quốc. Bên cạnh School 2013 hợp tác cùng vợ, nam diễn viên còn góp mặt trong God's Gift: 14 Days, Queen Seondeok, The Blade and Petal…