Amber Heard sinh đôi

Diễn viên thông báo tin vui vào ngày 11/5. Cô chào đón cặp song sinh, một trai, một gái.

Thông qua trang cá nhân, Amber Heard thông báo cô vừa chào đón cặp song sinh, một trai, một gái. Diễn viên đăng tải hình ảnh đôi bàn chân của hai bé kèm chia sẻ: "Ngày của Mẹ năm nay sẽ là cột mốc mà tôi không bao giờ quên. Năm nay, tôi vui mừng khi đã hoàn thiện gia đình mà mình xây dựng trong nhiều năm. Tôi chính thức chia sẻ tin vui chào đón cặp song sinh vào gia đình Heard. Con gái Agnes và con trai Ocean đang khiến tôi bận rộn. Khi tôi sinh con gái đầu lòng Oonagh cách đây 4 năm, thế giới của tôi đã thay đổi mãi mãi".

Amber Heard thông báo cô vừa chào đón cặp song sinh, một trai, một gái. Ảnh: @amberheard.

Diễn viên nói đây là thời điểm hạnh phúc và vui sướng nhất của cô. Trở thành một người mẹ theo ý muốn, vượt qua những khó khăn về việc sinh sản là trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời nữ diễn viên.

Cuối bài chia sẻ, Amber Heard gửi lời chúc tới những người mẹ trên khắp thế giới. Cô mong mọi người cùng chia vui với cô nhân Ngày của mẹ.

"Tôi biết ơn vì mình đã có thể lựa chọn điều này một cách có trách nhiệm và chu đáo. Gửi lời chúc đến tất cả bà mẹ, dù các bạn đang ở đâu hôm nay và dù các bạn đến đây bằng cách nào. Yêu tất cả", cô bày tỏ.

Cuối tháng 12/2024, đại diện phát ngôn của Heard bất ngờ thông báo nữ diễn viên có tin vui.

"Hiện còn khá sớm trong giai đoạn thai kỳ nên mong mọi người hiểu rằng chúng tôi không muốn chia sẻ chi tiết vấn đề này", người này nói. Thông tin Heard đang mang bầu hay nhờ người mang thai hộ không được tiết lộ.

Amber Heard sinh năm 1986 ở Texas, Mỹ. Cô từng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh đình đám như Magic Mike, The Danish Girl, Never Back Down hay Aquaman... Nữ diễn viên hẹn hò tài tử Johnny Depp sau khi đóng chung The Rum Diary (2011). Cặp đôi tiến tới hôn nhân vào năm 2015. Chỉ hơn 1 năm sau khi cưới, cả hai tuyên bố ly hôn.

Hè năm 2022, Amber Heard thua kiện chồng cũ Johnny Depp, phải nộp khoản tiền bồi thường hơn 10 triệu USD . Sau vụ việc, danh tiếng của cô lao dốc, bị nhiều nhà sản xuất tại Hollywood quay lưng. Kể từ đó, Amber Heard chuyển đến Tây Ban Nha sinh sống và hầu như không tham gia dự án phim nào trong khoảng hai năm qua. Heard khá khép kín, không chia sẻ nhiều thông tin trên mạng xã hội. Cô chủ yếu ở nhà chăm con nhỏ.