Kaity Nguyễn và sao Việt đi xem concert Anh trai 'say hi'

Concert cuối cùng của Anh trai "say hi" diễn ra tại Hà Nội vào tối 10/5. Nhiều sao Việt đã có mặt trên khán đài sân Mỹ Đình để theo dõi.

Tối 10/5, concert 6 và cũng là concert cuối cùng của Anh trai "say hi" tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Sự kiện quy tụ hàng chục nghìn khán giả theo dõi.

Trên khán đài sân Mỹ Đình cũng có sự xuất hiện của nhiều sao Việt. Kaity Nguyễn bất ngờ có mặt trong đêm cuối của Anh trai "say hi" để theo dõi. Trên trang cá nhân, diễn viên Yêu nhầm bạn thân đăng tải hình ảnh ngồi trên hàng ghế khán giả. Cô đi cùng giám đốc sáng tạo Đỗ Hà. "Chị em mình say hi", Kaity Nguyễn chia sẻ sau bức ảnh.

Kaity Nguyễn theo dõi concert cuối của Anh trai "say hi". Ảnh: FBNV.

Dương Edward cũng lưu lại khoảnh khắc trước khi concert diễn ra. "Đã có mặt tại sân Mỹ Đình để chúc mừng tất cả anh trai say hi. Chúc mừng mọi người. Một đêm nhạc thật cháy và bùng nổ nhé các anh em", ca sĩ nhắn nhủ các nam nghệ sĩ góp mặt trong chương trình.

Không bỏ lỡ concert cuối của Anh trai "say hi", MC Thái Dũng và một số đồng nghiệp cũng có mặt từ sớm tại sân Mỹ Đình. Nam MC diện trang phục thoải mái, năng động, hòa vào dòng người đông đúc. Trên trang cá nhân, Hoàng Bách đăng tải video tại sân khấu cùng chú thích: "Cháy cùng đêm cuối của Anh trai say hi".

MC Thái Dũng, Dương Edward có mặt trên khán đài sân Mỹ Đình để cổ vũ các anh trai. Ảnh: FBNV.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, từ sáng cùng ngày, hàng nghìn khán giả xếp hàng với hy vọng được sớm vào sân và chọn cho mình một vị trí đẹp. Bất chấp thời tiết thất thường, khi nắng nóng, khi mưa nhỏ của Hà Nội, khán giả vẫn đến sân xếp hàng từ rất sớm.

Anh trai "say hi" là concert của chương trình âm nhạc nổi tiếng cùng tên lên sóng năm 2024. Chương trình này đã có 5 concert được tổ chức thành công ở TP.HCM và Hà Nội. Các đêm nhạc đều thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Concert 6 Anh trai "say hi" sẽ có nhiều thay đổi. Đáng chú ý, một số tiết mục có sự tham gia của RHYDER được thay thế bởi Captain Boy. Lý do là thời gian qua, RHYDER gặp vấn đề sức khỏe, phải giảm bớt lịch trình công việc.