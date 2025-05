Gil Lê than thở

Trên kênh cá nhân, Gil Lê cho biết bản thân đang là nạn nhân của việc cắt ghép clip, đặt điều từ nhiều tài khoản mạng.

Từ sau khi công khai mối quan hệ, từng động thái của Gil Lê và Xoài Non trở nên được chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài những lời chúc phúc, ủng hộ, cũng không ít bình luận kém duyên nhắm vào bộ đôi. Thậm chí, một bộ phận tài khoản mạng còn đưa những người cũ trước đây của Gil Lê để so sánh với Xoài Non và ngược lại.

Mới đây, trên kênh cá nhân, Gil Lê có động thái mới. Ca sĩ/MC nói bản thân là nạn nhân của những clip ngắn cắt ghép và đặt điều. "Nhiều lúc có cảm giác vượt ngưỡng sức chịu đựng của bản thân ghê", Gil Lê bày tỏ.

Trước bình luận tiêu cực của một tài khoản mạng với nội dung: "Ca sĩ flop nhờ chuyện yêu đương và drama mới lên được", Gil Lê lập tức đáp trả. "Em đúng hết, em tuyệt vời. Chúc mừng em".

Gil Lê và Xoài Non đồng hành trong nhiều sự kiện. Ảnh: @gille.

Nhiều fan nhanh chóng để lại biểu tượng "thả tim" và dành những lời động viên cho Gil Lê. Xoài Non cũng bình luận: "Thương em bé của em".

Trước đó, Gil Lê cũng từng có bài đăng dài, chia sẻ về việc hạn chế lên tiếng trước những ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm.

"Một thời gian dài tự hứa sẽ không ngồi bàn chuyện tình yêu nữa vì từng rất buồn lòng, sợ mạng xã hội và sợ hãi những con người tự cho là biết tuốt rồi tự bịa đặt câu chuyện tình yêu của người khác một cách ảo tưởng, tiêu cực, xấu xí, làm ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa. Dù sự thật là mọi thứ đều rất trân quý, tử tế và đẹp đẽ. Tôi xin phép không nhận vào tâm mình những tiêu cực đó nữa, trả lại hết cho các bạn đó và tha thứ cho các bạn vì chắc các bạn có nỗi khổ tâm hoặc mong cầu gì đó mới làm như vậy. Tha thứ thật sự để chính tôi được an yên", Gil Lê bày tỏ.

Chuyện tình cảm giữa Xoài Non và Gil Lê được chú ý từ đầu tháng 7/2024 khi hai người xuất hiện cùng nhau. Kể từ đó, lượng fan chung, ủng hộ 2 người ngày càng đông đảo. Trong các livestream sau đó, hai người có nhiều hành động, cử chỉ thân mật như nắm tay, hôn má…

Khi cùng tham buổi họp báo giới thiệu chương trình Chị đẹp đạp gió, Gil Lê đã giới thiệu Xoài Non là người yêu. Cụ thể, ca sĩ Ngọc Ánh hỏi Gil Lê khi thấy ca sĩ đi cùng Xoài Non: “Xoài là bạn em hả?”. Gil Lê liền đáp: “Dạ, người yêu em”. Thời gian qua, cả hai thoải mái hơn khi chia sẻ chuyện tình cảm.

Gil Lê sinh năm 1991, còn Xoài Non sinh năm 2002. Gil Lê hoạt động giải trí với vai trò ca sĩ, MC nhiều năm qua.