Paris chìm trong bạo loạn

Sau khi PSG vào chung kết Champions League, đường phố Paris chìm trong bạo loạn dữ dội với pháo hoa, xe cháy và hàng trăm vụ bắt giữ.

Paris trải qua một đêm hỗn loạn sau khi PSG giành vé vào chung kết Champions League gặp Arsenal. Niềm vui chiến thắng nhanh chóng biến thành những cuộc bạo loạn nghiêm trọng trên nhiều tuyến phố ở trung tâm thủ đô nước Pháp.
Theo truyền thông địa phương, tình trạng mất kiểm soát bùng phát không lâu sau chiến thắng của PSG trước Bayern Munich ở bán kết Champions League tối 6/5 (giờ địa phương). Hàng trăm CĐV quá khích tràn xuống đường, đụng độ dữ dội với lực lượng cảnh sát được triển khai để bảo vệ an ninh thành phố.
Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy pháo hoa bắn thẳng về phía cảnh sát chống bạo động. Các thùng rác bị đốt cháy, xe cộ bị phá hoại, trong đó có cả xe cảnh sát. Một số nhóm thanh niên đeo mặt nạ, mặc áo trùm đầu còn lao vào các cuộc rượt đuổi hỗn loạn với lực lượng an ninh giữa lòng Paris.
Cảnh sát phải sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán đám đông cũng như ngăn chặn các hành vi cướp phá cửa hàng. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez xác nhận hàng trăm người cố tình gây rối và tấn công lực lượng chức năng.
Ông cho biết tổng cộng 127 người bị bắt giữ tại khu vực Paris, trong đó có 107 trường hợp ngay trong nội đô. Ngoài ra, 34 người bị thương, bao gồm 23 cảnh sát. Một sĩ quan hiện trong tình trạng nghiêm trọng sau khi bị pháo tự chế bắn trúng.
Để hạn chế tình trạng hỗn loạn, cảnh sát buộc phải phong tỏa đại lộ Champs-Elysees. Đây là địa điểm quen thuộc để người hâm mộ ăn mừng các chiến thắng lớn. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được đám đông tụ tập ở nhiều khu vực khác, thậm chí có nhóm còn tìm cách phong tỏa đường vành đai quanh Paris.
Giới chức Pháp đặc biệt lo ngại nguy cơ tái diễn những vụ bạo lực từng xảy ra trong các đêm diễn ra trận đấu lớn của PSG trước đây. Hồi năm 2025, vụ hỗn loạn liên quan đến PSG từng khiến 2 người thiệt mạng, bao gồm một thiếu niên 17 tuổi bị đâm và một người đàn ông 23 tuổi tử nạn khi đang đi xe máy.
Trận chung kết Champions League giữa PSG và Arsenal sẽ diễn ra ngày 30/5 tại Budapest, nhưng ngay từ lúc này, chính quyền Pháp sớm đặt trong trạng thái báo động cao về nguy cơ bạo loạn tiếp tục bùng phát.
