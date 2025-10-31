Paqueta bị phạt

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  Thứ sáu, 31/10/2025 17:36 (GMT+7)
Lucas Paqueta bị Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) buộc tội vi phạm 2 điều khoản trong bộ quy tắc ứng xử nhưng không phải nộp tiền.

FA ra thông báo: "Cầu thủ Lucas Paqueta của West Ham United bị kết luận vi phạm 2 lần Điều lệ F3 vì không hợp tác với quá trình điều tra. Ủy ban kỷ luật ra quyết định khiển trách và cảnh cáo anh về hành vi trong tương lai".

Ngôi sao 28 tuổi bị xác định từ chối trả lời một số câu hỏi và không cung cấp đủ thông tin cho cơ quan điều tra. Mặc dù tuyển thủ Brazil phủ nhận mọi cáo buộc, hội đồng kỷ luật độc lập vẫn kết luận anh vi phạm. Tuy vậy, Paqueta không phải nhận án phạt tài chính hay treo giò.

Đáng chú ý, vụ việc diễn ra chỉ vài tháng sau khi Paqueta thoát án cấm thi đấu suốt đời liên quan đến nghi án dàn xếp tỷ số. Khi đó, ủy ban điều tra độc lập không tìm thấy bằng chứng buộc tội, giúp tiền vệ này thoát hiểm trong gang tấc.

Trong khi cá nhân Paqueta tạm “qua cơn bĩ cực”, đội bóng của anh lại vật lộn với khủng hoảng phong độ. West Ham hiện ngụp lặn ở nhóm cuối bảng, vừa sa thải Graham Potter và bổ nhiệm Nuno Espirito Santo, song kết quả chưa cải thiện. Họ chỉ giành được 1 điểm sau 4 trận dưới thời tân HLV người Bồ Đào Nha.

Theo tiết lộ của The Sun, Paqueta bày tỏ mong muốn rời CLB ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, do thất vọng với tình hình hiện tại. West Ham sẵn sàng đàm phán, nhưng chỉ chấp nhận bán nếu nhận được khoảng 60 triệu bảng. Trước đó, Aston Villa từng gửi đề nghị hỏi mua trong hè 2025 nhưng thương vụ không thành.

