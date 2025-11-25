Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pacific Airlines có Tổng giám đốc mới

  • Thứ ba, 25/11/2025 19:35 (GMT+7)
Ông Nguyễn Đăng Cường sẽ giữ chức Tổng giám đốc của Pacific Airlines, hướng đến giai đoạn phát triển mới.

Pacific Airlines hoạt động cầm chừng trên các đường bay nội địa sau giai đoạn tái cấu trúc. Ảnh: P.A.

Pacific Airlines, thành viên của Vietnam Airlines Group vừa công bố quyết định của HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Cường giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Quyết định được ban hành trong chiến lược kiện toàn bộ máy lãnh đạo và tăng cường năng lực quản trị để hướng đến giai đoạn phát triển mới.

Theo giới thiệu từ hãng bay, ông Nguyễn Đăng Cường có hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý điều hành, thương mại và khai thác hàng không.

Tháng 4/2020, ông được Vietnam Airlines biệt phái sang Pacific Airlines đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc Thương mại.

Trong giai đoạn này, ông Nguyễn Đăng Cường đã cùng ban điều hành Pacific Airlines triển khai nhiều giải pháp, dự án thành công giúp Pacific Airlines duy trì ổn định vượt qua giai đoạn Covid-19 trước khi trở lại Vietnam Airlines.

Trong suốt quá trình công tác, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc hoạch định chiến lược, phát triển sản phẩm và thị trường, đồng thời tham gia nhiều dự án cải tiến nâng cao hiệu quả kinh doanh của tổng công ty.

Trước đó, ông Nguyễn Đăng Cường đã được Đại hội đồng cổ đông Pacific Airlines bầu là thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Pacific Airlines là hãng bay giá rẻ do Vietnam Airlines nắm gần 99% vốn. Hãng vừa trải qua giai đoạn tái cơ cấu mạnh để xử lý các khoản nợ kéo dài nhiều năm.

Sau khi được xóa gần 4.300 tỷ đồng nợ thuê máy bay và các khoản phạt liên quan, hãng ghi nhận khoản lãi hơn 2.500 tỷ đồng trong năm 2024, trái ngược với mức lỗ riêng năm 2023 gần 1.500 tỷ đồng và lỗ lũy kế hơn 8.000 tỷ đồng của nhiều năm trước đó.

Dù doanh thu cải thiện, kết quả tích cực của Pacific Airlines phần lớn đến từ yếu tố bất thường trong quá trình cơ cấu lại công nợ.

Hãng hiện vận hành đội bay thuê lại từ Vietnam Airlines và tiếp tục duy trì hoạt động trên các đường bay nội địa trong khi chờ hoàn tất các bước tái cấu trúc tiếp theo.

