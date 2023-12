Ôtô Trung Quốc tới Việt Nam không còn rẻ như nhiều người vẫn nghĩ

Nhiều hãng xe Trung Quốc đưa ra giá bán sản phẩm ngang, thậm chí cao hơn những hãng xe lâu đời trên thế giới.

"Xe Trung Quốc mà giá cả tỷ đồng thì khó mà bán được tại Việt Nam" hay "Tưởng xe Trung Quốc giá chỉ vài trăm triệu là cùng" là 2 trong nhiều bình luận xuất hiện trên các trang mạng xã hội khi Lynk & Co 09 được mở bán tại Việt Nam với mức giá hơn 2 tỷ đồng .

Trong suy nghĩ của nhiều người, sản phẩm có xuất xứ Trung Quốc, từ đồ gia dụng đến xe máy hay ôtô đều có giá dễ tiếp cận, nếu không muốn nói là rẻ hơn nhiều thương hiệu đến từ các quốc gia khác. Tuy nhiên ở hiện tại, không ít thương hiệu xe Trung Quốc mở bán tại Việt Nam có mức giá vài tỷ đồng, tách biệt khỏi nhóm xe phổ thông.

Trong năm 2023, thị trường ôtô trong nước chào đón 4 thương hiệu xe Trung Quốc, bao gồm Wuling, Haval, Lynk & Co và Haima. Trong đó, 3 trên 4 thương hiệu đều bán xe với giá trên 1 tỷ đồng .

Xe hạng sang giá ngang BMW, Mercedes-Benz

Nếu như cách đây vài năm, những mẫu xe Trung Quốc như BAIC Beijing X7, Zotye Z8 hay Brilliance V7 được mang về có giá bán chỉ loanh quanh vài trăm triệu đồng, thì hiện tại khách hàng đã có nhiều lựa chọn hơn với giá bán không thua kém những mẫu xe hạng sang.

Haval H6 được giới thiệu vào đầu tháng 8 gây chú ý với mức giá đề xuất 1,096 tỷ đồng . Thay vì thu hút khách hàng bằng giá bán hấp dẫn - điều thường thấy trên những mẫu xe Trung Quốc, Haval H6 lựa chọn hấp dẫn người tiêu dùng Việt Nam bằng loạt công nghệ an toàn, trong đó có nhiều công nghệ chưa từng xuất hiện trên các mẫu xe cùng phân khúc.

Tuy nhiên nhiều công nghệ an toàn dường như vẫn chưa đủ để thuyết phục khách hàng chi hơn 1 tỷ đồng cho một mẫu xe đến từ Trung Quốc như Haval H6. Điều này dễ dàng nhận ra khi hãng liên tục đưa ra ưu đãi cho mẫu xe này. Hiện tại, giá xe Haval H6 giảm xuống còn 862 triệu đồng, đi kèm là quà tặng phiếu dịch vụ trị giá 50 triệu đồng.

Đáng chú ý nhất là Lynk & Co 09. Mẫu xe đầu bảng của thương hiệu Lynk & Co được chào bán ở Việt Nam với mức giá 2,199 tỷ đồng , tương đương giá bán của các mẫu SUV hạng sang như BMW X3 hay Mercedes-Benz GLC. Tại quê nhà Trung Quốc, Lynk & Co 09 có giá bán dao động 265.900-370.900 NDT, tương đương 37.287- 52.011 USD .

Với mức giá hơn 2 tỷ đồng , Lynk & Co 09 ít nhiều gặp phải nhiều sự e dè của khách hàng khi hầu hết sản phẩm xe Trung Quốc trên thị trường thường có giá bán hấp dẫn hơn các mẫu xe cùng phân khúc đến từ Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Có thể thấy những sản phẩm kể trên là đại diện tiêu biểu cho nhóm xe Trung Quốc thuộc phân khúc cao cấp. Những mẫu xe này không còn dùng giá bán để ghi điểm với khách hàng, thay vào đó là tập trung vào thiết kế cũng như các công nghệ đặc biệt.

Thị trường vẫn có xe giá rẻ

Bên cạnh những mẫu xe với mức giá vài tỷ đồng, nhóm xe Trung Quốc có mức giá vài trăm triệu đồng cũng được giới thiệu trong năm 2023. Đây có thể xem là những lựa chọn dễ tiếp cận hơn với số đông.

Wuling Hongguang MiniEV là cái tên không thể bỏ qua khi nhắc đến xe Trung Quốc giá rẻ. Mẫu xe điện mini này được niêm yết giá bán từ 239 triệu đồng và đắt nhất 282 triệu đồng. Ở thời điểm hiện tại, giá xe đã giảm xuống còn từ 219 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn, từ 235 triệu đồng cho bản Nâng cao.

Hongguang MiniEV được lắp ráp trong nước và hiện là mẫu ôtô có giá bán rẻ nhất Việt Nam. Đây có thể xem là sản phẩm đáng để cân nhắc của nhóm khách hàng muốn chuyển từ xe máy lên ôtô nhưng tài chính không quá dư dả hay những người cần một chiếc xe nhỏ gọn để di chuyển hàng ngày trong đô thị. Tuy vậy nếu so với những mẫu xe hạng A, xe điện giá rẻ tới từ Trung Quốc cũng khó có thể coi là một "món hời".

Ngay sau khi trực tiếp quản lý thương hiệu MG tại Việt Nam, SAIC đã giới thiệu đến người tiêu dùng phiên bản giá rẻ của MG5 với tên gọi New MG5. Thực tế, đây là thế hệ cũ của MG5 đang được bán trong nước, xe được nhập từ Trung Quốc thay vì Thái Lan.

New MG5 hướng đến nhóm khách hàng chạy dịch vụ nên danh sách trang bị khá ít, xe không có cân bằng điện tử hay hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn chiếu sáng halogen, la-zăng thép... Giá bán của mẫu sedan này dao động 399-499 triệu đồng. Có thể nói MG5 mới mang chất "Trung Quốc" nhất so với các mẫu xe khác, khi nó mang lại cho người dùng một mẫu xe phù hợp với giá thật rẻ nếu so với các đối thủ trong phân khúc.

Một mẫu xe khác hoàn toàn mới của MG tại thị trường Việt Nam cũng được ra mắt vào cuối tháng 9 là RX-5 cũng gây chú ý cho khách hàng nhờ mức giá 739-829 triệu đồng. Mẫu xe gầm cao này được MG định vị ở giữa 2 mẫu ZS và HS.

Có thể thấy giá bán của RX-5 thuộc nhóm rẻ nhất trong phân khúc SUV cỡ C. Không chỉ tạo áp lực lên các đối thủ cùng hạng như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, MG RX-5 bản thấp còn cạnh tranh với một số mẫu SUV hạng B như Kia Seltos, Hyundai Creta...

Hứa hẹn bùng nổ thương hiệu trong năm 2024

Làn sóng xe Trung Quốc tại Việt Nam hứa hẹn tiếp tục trở nên ngày càng sôi động khi chỉ trong nửa cuối năm 2023 đã có đến 4 thương hiệu hoàn toàn mới gia nhập thị trường, không ít trong số đó sẽ tiếp tục mang về thêm các sản phẩm mới để mở rộng danh mục sản phẩm.

Ngoài những cái tên kể trên, những thương hiệu khác như BYD, Omoda hay Jeacoo và nhiều cái tên xa lạ khác cũng đang có kế hoạch chào sân Việt Nam trong năm 2024. Với sự "đổ bộ" của nhiều hãng xe mới, khách hàng Việt Nam tiếp tục hưởng lợi nhờ có thêm nhiều sự lựa chọn bên cạnh những thương hiệu quen thuộc.

Nếu muốn thành công tại thị trường Việt Nam, các hãng xe Trung Quốc cần giải quyết được bài toán về sự hoài nghi chất lượng của người tiêu dùng, điều này dễ hiểu khi trong quá khứ hầu hết sản phẩm Trung Quốc thường có chất lượng không đảm bảo.

Một yếu tố khác là dịch vụ hậu mãi cũng đáng để quan tâm khi hiện nay các showroom, xưởng dịch vụ của các thương hiệu xe Trung Quốc chỉ tập trung ở những thành phố lớn.