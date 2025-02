Ôtô lao vào đám đông ở Đức, nhiều người bị thương

Một chiếc Mini Cooper đã bất ngờ lao vào đám đông ở thành phố Munich (Đức), khiến ít nhất 28 người bị thương.

Chiếc ôtô lao vào đám đông ở Munich, Đức khiến nhiều người bị thương hôm 13/2. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Đức cho biết một người đàn ông Afghanistan 24 tuổi đã bất ngờ lái xe lao vào cuộc biểu tình của công đoàn ở thành phố Munich, thủ phủ của bang Bavaria (Đức), Guardian đưa tin hôm 13/2.

Vụ việc khiến ít nhất 28 người bị thương, trong đó có trẻ em. Một số đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 10h30 sáng 13/2 (theo giờ địa phương), chiếc Mini Cooper bất ngờ tăng tốc và đâm vào phía sau một nhóm công nhân ngành dịch vụ đang tham gia biểu tình liên quan đến cuộc đình công của công đoàn Verdi tại quảng trường gần trung tâm thành phố Munich.

Verdi là một trong những công đoàn lớn nhất của Đức, đại diện cho hàng trăm nghìn lao động trong lĩnh vực dịch vụ công.

Nhân viên của các trung tâm chăm sóc ban ngày, bệnh viện, cơ sở vệ sinh và hồ bơi công cộng đã tham gia cuộc đình công này nhằm đòi tăng lương và kéo dài ngày nghỉ. Hơn 1.000 người được cho đã có mặt tại hiện trường.

Trang web tin tức Spiegel cho biết nghi phạm, được xác định là Farhad N, đã đến Đức với tư cách là người xin tị nạn vào tháng 12/2016.

Spiegel trích dẫn nguồn tin nói rằng người này đã đăng nội dung Hồi giáo lên mạng xã hội trước khi xảy ra vụ việc.

Hình ảnh trên phương tiện truyền thông cho thấy chiếc Mini Cooper bị hư hỏng và một số người bị thương nằm trên mặt đất cùng các mảnh vỡ, giày dép.

“Theo báo cáo, người bị bắt giữ là tài xế của chiếc xe”, cảnh sát cho biết trên X. “Đang có đồn đoán về việc có thêm người liên quan. Chúng tôi không thể xác nhận điều đó vào lúc này”.

Tờ Süddeutsche có trụ sở tại Munich đưa tin một phụ nữ đã tử vong nhưng chính quyền chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

“Cảnh sát trưởng vừa thông báo với tôi rằng chiếc xe đã đâm vào một nhóm người và thật không may là nhiều người đã bị thương, bao gồm cả trẻ em”, Thị trưởng Dieter Reiter nói với Bild.

“Tôi rất sốc. Tôi xin chia buồn cùng những người bị thương”, ông chia sẻ.

Thủ hiến bang Bavaria, Markus Söder, nói với phóng viên rằng vụ việc "bị nghi ngờ là một vụ tấn công", diễn ra 10 ngày ngay trước cuộc bầu cử ở Đức - khi chiến dịch tranh cử đang bị chi phối bởi cuộc tranh luận gay gắt về an ninh công cộng và nhập cư.

“Điều này cho thấy Đức cần phải thay đổi điều gì đó”, Söder cho biết.

Khu vực đã triển khai các biện pháp an ninh chặt chẽ hơn trước Hội nghị An ninh Munich, bắt đầu vào ngày 14/2. Sự kiện dự kiến thu hút các quan chức chính sách đối ngoại và an ninh hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Nhà chức trách chia sẻ họ không cho rằng vụ đâm xe có liên quan đến hội nghị.