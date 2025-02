Phát ngôn bất ngờ của ông Hegseth trong chuyến thăm đầu tiên tới NATO

Tổng thống Ukraine để ngỏ khả năng trao đổi lãnh thổ với Nga

Tổng thống Ukraine thừa nhận Ukraine không thể đạt được các đảm bảo an ninh chỉ từ các đối tác châu Âu: "Các đảm bảo an ninh mà không có Mỹ thì không phải là đảm bảo an ninh thực sự".