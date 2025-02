Tổng thống Ukraine để ngỏ khả năng trao đổi lãnh thổ với Nga

Tổng thống Ukraine thừa nhận Ukraine không thể đạt được các đảm bảo an ninh chỉ từ các đối tác châu Âu: "Các đảm bảo an ninh mà không có Mỹ thì không phải là đảm bảo an ninh thực sự".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: PAP/TTXVN. Theo AFP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố sẵn sàng trao đổi lãnh thổ trong các cuộc đàm phán với Nga, sau khi Moskva thả một tù nhân người Mỹ, một hành động mà Tổng thống Donald Trump mô tả là cử chỉ thiện chí nhằm chấm dứt cuộc chiến. Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, ông Zelensky cho biết: "Chúng tôi sẽ trao đổi một lãnh thổ cho một lãnh thổ khác." Trước đây, ông Zelensky đã từ chối việc nhượng bộ. Tuy nhiên, ông đang cân nhắc việc trao đổi lãnh thổ ở khu vực Kursk của Nga, nơi Ukraine đã chiếm được trong một cuộc tấn công bất ngờ vào năm ngoái. Ông cũng thừa nhận rằng Ukraine không thể đạt được các đảm bảo an ninh chỉ từ các đối tác châu Âu: "Các đảm bảo an ninh mà không có Mỹ thì không phải là đảm bảo an ninh thực sự". Tổng thống Trump đã cam kết chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, có thể bằng cách tận dụng hàng tỷ USD viện trợ của Mỹ được gửi dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden để ép Kyiv nhượng bộ về lãnh thổ. Trong chuyến thăm đầu tiên của một thành viên chính quyền Trump đến Nga kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng tháng trước, đặc phái viên Steve Witkoff đã đạt được thỏa thuận thả Marc Fogel, một công dân Mỹ bị giam giữ từ năm 2021 với cáo buộc về ma túy. Ông Trump bày tỏ hy vọng rằng đây sẽ là khởi đầu cho một mối quan hệ mới nhằm chấm dứt cuộc chiến. Nhà Trắng đã mô tả việc thả Fogel là một phần của "cuộc trao đổi," nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Hiện chưa có phản hồi ngay lập tức từ phía Nga, trong khi các cơ quan truyền thông nhà nước của nước này đã trích dẫn thông báo từ Nhà Trắng. Tháng 12 năm ngoái, Tòa án tối cao Nga đã từ chối xem xét đơn kháng cáo của Fogel đối với bản án 14 năm tù của ông.

