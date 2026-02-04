Ôtô con nát bét sau cú tông xe hút rác trên cao tốc

Sau cú tông mạnh vào xe hút rác đang dọn vệ sinh trên cao tốc Móng Cái - Hải Phòng, ôtô con nát bét, kính chăn gió vỡ vụn, nam tài xế may mắn sống sót.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ cao tốc số 2 cho biết, trưa 4/2, trên tuyến cao tốc Móng Cái - Hải Phòng đoạn gần nút ra Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn giữa ôtô con và xe hút rác đang dọn vệ sinh tại làn 1 giáp với dải phân cách giữa.

Người dân giải cứu tài xế khỏi chiếc ôtô nát bét sau tai nạn.

Tại hiện trường, ôtô con hư hỏng nặng, kính chắn gió vỡ vụn, nắp capo của xe bật tung. Nam tài xế trong xe may mắn sống sót, chỉ bị gãy tay. Người dân đi qua khu vực nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông có mặt điều tiết giao thông và lập biên bản hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.

Tại tỉnh Thái Nguyên trưa nay cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người bị thương, trong đó một nạn nhân là cán bộ cảnh sát giao thông.

Cụ thể, vào lúc 11h32, xe ben đang chạy trên Quốc lộ 1B đoạn qua phường Cao Ngạn, tỉnh Thái Nguyên thì tông vào đuôi xe tải tại khu vực cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Cú va chạm khiến cán bộ cảnh sát giao thông và một người dân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm, đồng thời điều tiết giao thông, tránh ùn tắc kéo dài.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.