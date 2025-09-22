Ôtô bị nước cuốn trôi khi qua cầu ở Đồng Nai

Chiếc taxi công nghệ do tài xế T.Q.M điều khiển đi qua cầu Lộc Lâm thì bất ngờ bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi xuống suối, rất may tài xế kịp bám vào bụi cây gần đó.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tìm kiếm chiếc ôtô bị nước cuốn trôi tại khu vực cầu Lộc Lâm. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN.

Ngày 22/9, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực tìm kiếm chiếc ôtô con bị nước cuốn trôi xuống suối khi di chuyển qua cầu Lộc Lâm (đoạn giáp ranh giữa phường Long Bình và phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h35 ngày 21/9, chiếc taxi công nghệ do tài xế T.Q.M điều khiển đi qua cầu Lộc Lâm thì bất ngờ bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi xuống suối.

Tài xế đã kịp mở cửa thoát ra ngoài trước khi xe chìm hẳn. Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe không có hành khách.

Tài xế T.Q.M cho biết đây là lần đầu anh di chuyển qua khu vực này nên không lường trước được nguy hiểm. Khi vừa lái xe vào cầu, anh cảm nhận xe sụp xuống hố, sau đó bị nhấc bổng và cuốn trôi.

“Dù rất hoảng loạn nhưng tôi vẫn mở được cửa, lao ra ngoài, bám vào bụi cây gần đó và được người dân đưa lên bờ an toàn," anh M nhớ lại.

Theo người dân sống gần hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nước suối dâng cao, chảy xiết.

Đáng chú ý, lan can cầu Lộc Lâm đã bị nước cuốn trôi một phần trước khi chiếc xe gặp nạn khiến khu vực này càng nguy hiểm hơn.

Ngay trong đêm 21/9, lực lượng cứu hộ cứu nạn, Công an phường Long Bình và dân quân địa phương đã có mặt, phong tỏa hiện trường, hướng dẫn người dân đi đường khác bảo đảm an toàn và huy động nhân lực tìm kiếm chiếc xe.

Tuy nhiên, do mưa lớn và dòng chảy mạnh, lực lượng chức năng chưa thể xác định vị trí ôtô gặp nạn.

Đến sáng 22/9, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục triển khai trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

Trước đó, Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai đã cảnh báo tại nhiều khu vực xã, phường của tỉnh Đồng Nai như Biên Hòa, Trấn Biên, Trảng Dài, Long Bình, Tam Hiệp, Phước Tân, Long Phước, Phước Thái... mưa to và kéo dài, có khả năng ngập lụt, thời gian ngập lụt khoảng 30-60 phút, độ sâu ngập lụt lớn nhất là 50 cm. Cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt được xác định là cấp 1.