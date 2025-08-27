Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nguyên nhân xe khách 29 chỗ tông loạt xe máy ở Đồng Nai

  • Thứ tư, 27/8/2025 13:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiếc ôtô khách loại 29 chỗ tông hàng loạt xe máy trên quốc lộ 14, đoạn qua tỉnh Đồng Nai được cơ quan chức năng xác định do lỗi kỹ thuật, dẫn đến mất khả năng điều khiển.

Ngày 27/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết các đơn vị liên quan đang phối hợp điều tra vụ xe khách tông loạt xe máy và xe đạp điện xảy ra trên quốc lộ 14.

Theo Trạm CSGT Đồng Phú, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 25/8, trên quốc lộ 14, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, đến nay đã xác định nguyên nhân.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ ban đầu dẫn đến tai nạn là do xe khách không đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật gây tai nạn giao thông.

Xe khach tong Dong Nai anh 1
Xe khach tong Dong Nai anh 2

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông báo hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng của Trung tâm đăng kiểm 9301S: Ống dầu phanh trục trái bị nứt rò rỉ dầu, rôtuyn trái rơ dẫn đến mất khả năng điều khiển.

Qua kiểm tra, tài xế ôtô khách Nguyễn Quốc An (SN 1988, ngụ TPHCM) không có nồng độ cồn trong hơi thở, âm tính chất ma túy. Nạn nhân trên các phương tiện khác bị ôtô khách tông trúng cũng có kết quả kiểm tra tương tự.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 25/8, tại Km 964, quốc lộ 14, thuộc khu phố Tân Đồng 2, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, ôtô khách biển số 61F-009.19 do anh Nguyễn Quốc An điều khiển lưu thông hướng phường Bình Phước đi phường Đồng Xoài.

Khi đến khu vực đèn tín hiệu ngã tư Đồng Xoài, ôtô khách đã tông 5 xe máy, 1 xe đạp điện. Vụ tai nạn làm nhiều người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Hương Chi - Mạnh Thắng/Tiền Phong

  • Đồng Nai

    Đồng Nai
    • Diện tích: 5.907,2 km²
    • Dân số: 3.001.135 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 9 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 251
    • Biển số xe: 60, 39

