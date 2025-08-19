Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe khách chở 40 người lật nghiêng tại Đắk Lắk

  • Thứ ba, 19/8/2025 11:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Xe khách chở 40 người đi trên đường Hồ Chí Minh đến xã Krông Búk (Đắk Lắk) thì lật nghiêng khiến 14 người bị thương.

Sáng 19/8, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn xã Krông Búk xảy ra vụ tai nạn giao thông lật xe khách, khiến 14 người bị thương.

Lat xe 40 Dak Lak anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng cùng ngày, xe khách biển kiểm soát 50H-550.xx đi trên đường Hồ Chí Minh hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi đến đoạn Km1714+100 qua xã Krông Búk, chiếc xe lao xuống lề đường rồi lật nghiêng. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 40 hành khách.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân cùng lực lượng chức năng đã dùng xà beng phá kính xe để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến 14 người bị thương. Tại hiện trường, người dân cùng cơ quan chức năng đập kính ôtô để giải cứu hành khách. Vụ tai nạn cũng làm hư hỏng 5 cọc tiêu, sạt khoảng 15m lề đất.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

https://vtcnews.vn/xe-khach-cho-40-nguoi-lat-nghieng-tai-dak-lak-14-hanh-khach-bi-thuong-ar960527.html

Minh Minh/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Lật xe 40 Đắk Lắk Đắk Lắk Lật xe Đắk Lắk Lật xe 40 người Tai nạn Đắk Lắk

  • Đắk Lắk

    Đắk Lắk
    • Diện tích: 13.125,4 km²
    • Dân số: 1.827.8001
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện
    • Mã điện thoại: 0262
    • Biển số xe: 47

