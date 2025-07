Xử phạt tài xế lái ôtô xuống bãi biển Đắk Lắk

Đại tá Lê Hữu Tuấn được giao phụ trách Công an tỉnh Đắk Lắk

Bộ Công an giao Đại tá Lê Hữu Tuấn phụ trách Công an tỉnh Đắk Lắk cho đến khi kiện toàn Giám đốc Công an tỉnh.