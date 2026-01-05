Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe tải ngang nhiên chạy ngược chiều ở TP.HCM

  • Thứ hai, 5/1/2026 14:51 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lưu thông đến giao lộ Trần Văn Giàu - Võ Hữu Lợi, tài xế cho xe đi ngược chiều trước khi rẽ trái vào đường Võ Hữu Lợi, tạo ra tình huống nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Ngày 5/1, Đội Cảnh sát giao thông An Lạc - Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đã vào cuộc xác minh và mời tài xế xe tải lên làm việc sau khi xuất hiện clip phương tiện này chạy ngược chiều trên đường Trần Văn Giàu, đoạn qua xã Bình Lợi, TP.HCM.

Theo hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, chiếc xe tải lưu thông theo hướng từ tỉnh lộ 10 về đường Mai Bá Hương. Khi tới giao lộ Trần Văn Giàu - Võ Hữu Lợi, tài xế bất ngờ cho xe đi ngược chiều trước khi rẽ trái vào đường Võ Hữu Lợi, tạo ra tình huống nguy hiểm cho các phương tiện khác đang lưu thông.

Hình ảnh xe tải đi ngược chiều gây nguy hiểm.

Người dân địa phương cho biết đoạn đường này cách chừng 1 km sẽ có giao lộ hoặc dải phân cách để các phương tiện quay đầu. Có thể tài xế xe tải này vì tiết kiệm thời gian nên đã liều lĩnh đi ngược chiều.

Hành vi này thu hút nhiều bình luận bức xúc từ dư luận vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trên tuyến đường có mật độ phương tiện cao vào giờ cao điểm.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe tải chạy ngược chiều bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Hai tài xế xe khách chặn đầu xe khác bắt xuống 'nói chuyện'

Liên quan vụ xe khách đi ngược chiều, chặn xe khác lại rồi vẫy tay ra dấu xuống "nói chuyện", Phòng CSGT, công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập, làm việc với tài xế hai ôtô khách.

11 giờ trước

Khoảng lặng giao thông hiếm thấy trong kỳ nghỉ lễ ở TP.HCM

Kỳ nghỉ lễ 4 ngày ghi nhận một trạng thái giao thông hiếm thấy tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khi nhiều tuyến đường nội đô trở nên thông thoáng.

45:2682 hôm qua

Kẹt xe nhiều tuyến đường TP.HCM chiều cuối năm

Chiều 31/12, khu vực cửa ngõ TP.HCM ùn ứ nghiêm trọng, CSGT phải túc trực để điều phối trong khi tại trung tâm TP, các tuyến đường cũng kẹt xe nghiêm trọng.

18:50 31/12/2025

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

