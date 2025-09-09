Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cao tốc 8.500 tỷ khởi công gần 1 tháng, nhưng chưa có... mặt bằng

  • Thứ ba, 9/9/2025 10:28 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú trong tháng 10.

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Đồng Nai về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1).

GPMB cao toc 8.500 ty anh 1

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú khởi công ngày 19/8 nhưng hiện chưa có mặt bằng thi công.

Theo Bộ Xây dựng, Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã tổ chức khởi công xây dựng vào ngày 19/8. Tuy nhiên, theo báo cáo của Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (doanh nghiệp dự án), đến nay, tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án còn chậm. Một số công trình, hạng mục thuộc đường găng dự án chưa được bàn giao mặt bằng để tiếp cận công trường, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thiết kế, thi công dự án.

Để đảm bảo tiến độ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị quyết liệt giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng dự án trong tháng 10 để tổ chức thi công theo tiến độ hợp đồng dự án đã ký kết. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu giải ngân nguồn vốn giải phóng mặt bằng dự án trong năm 2025.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh xem xét bàn giao ngay mặt bằng tại một số vị trí ưu tiên, đường găng tiến độ của dự án thuộc đoạn tuyến từ Km40+700 đến Km53+600 (đoạn tuyến đi qua địa phận các xã Định Quán, Phú Hòa, Tân Phú, Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai) để đơn vị thi công tiếp cận công trường, sớm triển khai thi công.

Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú có chiều dài hơn 60 km, điểm đầu tại nút giao Dầu Giây (xã Dầu Giây), điểm cuối tại xã Phú Lâm (cùng thuộc tỉnh Đồng Nai) có tổng mức đầu tư gần 8.500 tỷ đồng. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế đạt 100 km/h với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường giai đoạn hoàn chỉnh là 24,75 m.

Trong giai đoạn 1, đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú được đầu tư với bề rộng nền đường 17 m, riêng tại các vị trí xử lý đất yếu, nền đường đào, đắp cao, phạm vi nút giao liên thông, đoạn dừng xe khẩn cấp và công trình cầu trên tuyến sẽ được đầu tư theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh với bề rộng nền đường 24,75 m. Thời gian thi công dự kiến là 24 tháng, hoàn thành vào ngày 19/8/2027.

Trước đó, tỉnh Đồng Nai đã chuyển nguồn vốn 814 tỷ đồng cho các địa phương có dự án đi qua để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Dừng lưu thông qua khu vực ngôi mộ án ngữ giữa đường ở Hải Phòng

Hải Phòng chỉ đạo dừng lưu thông tuyến đường có ngôi mộ án ngữ tại dự án Khu dân cư mới đường 390 tại xã Hà Tây do vướng giải phóng mặt bằng.

08:35 5/9/2025

Dự án điện mặt trời 14 triệu USD thành phế liệu

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình đã được Thanh tra tỉnh Quảng Bình (cũ) kết luận.

06:53 12/7/2025

Lại lùi tiến độ giải phóng mặt bằng 'tuyến đường đắt nhất hành tinh'

Đến nay, thành phố mới thu hồi được khoảng 30% mặt bằng dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

14:13 9/7/2025

https://tienphong.vn/cao-toc-8500-ty-khoi-cong-gan-1-thang-nhung-chua-co-mat-bang-thi-cong-post1776418.tpo

Mạnh Thắng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

GPMB cao tốc 8.500 tỷ Đồng Nai Dầu Giây Tân Phú Cao tốc Đồng Nai Giải phóng mặt bằng Mặt bằng dự án Cao tốc 8.500 tỷ

  • Đồng Nai

    Đồng Nai
    • Diện tích: 5.907,2 km²
    • Dân số: 3.001.135 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 9 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 251
    • Biển số xe: 60, 39

