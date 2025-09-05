Dừng lưu thông qua khu vực ngôi mộ án ngữ giữa đường ở Hải Phòng

Hải Phòng chỉ đạo dừng lưu thông tuyến đường có ngôi mộ án ngữ tại dự án Khu dân cư mới đường 390 tại xã Hà Tây do vướng giải phóng mặt bằng.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân vừa giao UBND xã Hà Tây (Hải Phòng) chỉ đạo dừng lưu thông tuyến đường có ngôi mộ án ngữ giữa đường thuộc dự án xây dựng Khu dân cư mới đường 390 trên địa bàn xã.

Ngôi mộ nằm giữa đường giao thông nội khu dân cư mới đường 390. Ảnh: Báo Xây dựng.

Dự án Khu dân cư mới đường 390 (Giai đoạn 2) được UBND huyện Thanh Hà (Hải Dương cũ) có các quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết, phê duyệt dự án. Chủ đầu tư là UBND xã Thanh Hải (nay là UBND xã Hà Tây), quy mô hơn 23.278 m².

Trên cơ sở kết quả hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB), ngày 21/5/2024, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1186 chuyển mục đích để xây dựng Khu dân cư mới đường 390 với diện tích 22.861,9 m².

Đến nay, phần diện tích 417 m² đất chưa được cấp có thẩm quyền chuyển mục đích, giao đất thực hiện dự án gồm diện tích của một ngôi mộ nằm trên đường và 4 ngôi mộ còn lại. Cả 5 ngôi mộ này đều chưa hoàn thành GPMB, di chuyển ra khỏi dự án, dẫn đến không trọn lô thửa, phải đảm bảo lối vào của thửa đất chưa GPMB.

Do vậy, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát để bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực cho đến khi hạ tầng giao thông của dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Đồng thời, địa phương cần tăng cường vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao của người dân để khẩn trương GPMB đối với phần diện tích đất có 5 ngôi mộ trong phạm vi dự án, sớm hoàn thành toàn bộ dự án để khai thác sử dụng.

Rà soát việc xây dựng hạng mục trên diện tích chưa được chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được giao đất để có phương án xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; chủ động rà soát hồ sơ GPMB, hoàn thành bảo đảm theo đúng trình tự, thủ tục để thực hiện dự án.

Đặc biệt, công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB phải hoàn thành xong trước 30/9 để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án.

Lãnh đạo TP Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc UBND xã Hà Tây thực hiện.