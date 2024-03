Oscar 2024 có gì ngoài màn khỏa thân gây sốc của John Cena

Oscar lần thứ 96 đánh dấu năm thứ ba liên tiếp lượng người xem tăng trưởng. Chương trình thu hút gần 20 triệu người xem trên đài ABC.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 diễn ra ở Nhà hát Dolby, Mỹ ngày 11/3, thu hút sự chú ý của khán giả toàn cầu. Sự kiện điện ảnh lớn nhất năm quy tụ dàn sao khắp thế giới về tham dự. Kết quả Oscar năm nay không gây nhiều bất ngờ, vì hầu hết ứng viên tiềm năng nhất đều đã lộ diện từ các lễ trao giải quan trọng trước đó.

Không có nhiều ồn ào, giải thưởng của Viện Hàn lâm năm nay tập trung vào sứ mệnh tôn vinh các ứng viên. Oscar 2024 cũng vì thế mà diễn ra tương đối trọn vẹn.

Cái kết đẹp cho Emma Stone, R.D.J, Murphy và Nolan

Theo Variety, Oscar 2024 thu hút 19,5 triệu người xem trên đài ABC, với rating vào khoảng 3.8. Trong khi năm ngoái, lễ trao giải này thu hút 18,8 triệu người xem với rating nhà đài là 4.0. Như vậy, chương trình năm nay tăng khoảng 4% về tổng số người xem, song cũng cần lưu ý rằng nó bắt đầu sớm hơn một giờ so với những năm trước.

Ngoài ra, đây cũng là giải Oscar được xem nhiều nhất kể từ 2020, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp lượng người xem tăng trưởng. Trước đó, chương trình năm 2021 bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 nên chỉ thu hút 10,4 triệu người xem - mức thấp nhất lịch sử. Con số này cải thiện dần trong những năm tiếp theo, đạt 16,6 triệu (2022) và 18,8 triệu (2023).

Tờ Los Angeles Times nhận xét chương trình có hai khoảnh khắc nổi bật. Đầu tiên là khi John Cena xuất hiện trên sâu khấu trao giải Thiết kế phục trang xuất sắc. Hình ảnh nam diễn viên gần như khỏa thân, dùng mảnh bìa nhỏ che phần nhạy cảm phủ sóng các mặt báo và trang mạng xã hội dù sau đó vấp ý kiến trái chiều. Bên cạnh đó là màn trình diễn đáng mong đợi của Ryan Gosling với ca khúc I'm Just Ken trong phim Barbie. Sự góp mặt của Slash - tay guitar huyền thoại trong Guns N' Roses khiến khán giả phấn khích bùng nổ.

Màn xuất hiện chấn động của John Cena.

Trải qua một năm sóng gió, đặc biệt sau cuộc đình công kéo dài của các thành viên Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA), điện ảnh thế giới không vì vậy mà vắng bóng những sản phẩm ấn tượng.

Đúng như dự đoán, “ngựa chiến” Oppenheimer do quái kiệt Christopher Nolan đạo diễn càn quét lễ trao giải năm nay. Phim giành 7 tượng vàng trên tổng số 13 đề cử, bao gồm hạng mục quan trọng như Phim truyện xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc. Trước đó, tờ Variety từng nhận định hiếm khi nào xuất hiện một ứng viên áp đảo như bộ phim của Nolan.

“Chúng tôi đã làm ra một bộ phim về người tạo nên quả bom nguyên tử. Và bất kể tốt hay xấu, tất cả chúng ta đều đang sống trong thế giới của Oppenheimer”, tài tử Cillian Murphy phát biểu khi nhận giải.

Ngoài ra, Cillian Murphy và Robert Downey Jr. cũng lần lượt nhận giải Nam chính/Nam phụ xuất sắc như đã dự đoán.

Đây là giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của Nolan, Cillian Murphy và cả Downey Jr.. Họ đều là những tên tuổi lớn ở mảng nghệ thuật thứ 7, có những dự án khuấy đảo phòng vé lẫn giới phê bình, song phải tới giờ mới được Viện Hàn lâm vinh danh.

Bất ngờ nằm ở hạng mục Nữ chính xuất sắc, khi Emma Stone giành tượng vàng Oscar thứ hai trong sự nghiệp ở tuổi 35, với vai Bella Baxter trong Poor Things. Cô trở thành minh tinh xuất sắc nhất thế hệ của mình, khi sở hữu gia tài điện ảnh đồ sộ cùng loạt giải thưởng đáng ngưỡng mộ.

Trong giai đoạn tiền Oscar, cuộc đua giữa Emma Stone và Lily Gladstone diễn ra căng thẳng. Dù màn trình diễn của Emma có phần nhỉnh hơn, nhiều nhà quan sát lại cho rằng chiến thắng dễ rơi vào tay Lily Gladstone vì Oscar có xu hướng ưu ái diễn viên chưa có tượng vàng, chưa kể Lily là người Mỹ bản địa. Song, kết quả chung cuộc chứng minh Oscar năm nay quyết tâm vinh danh những màn trình diễn xuất sắc, không có sự ưu ái đáng kể cho diễn viên da màu hay những câu chuyện ngoài lề.

Emma Stone là người thứ 15 trong lịch sử nhận 2 giải Oscar nữ chính.

Những ông lớn “trắng tay”

Bên cạnh chiến thắng ngoạn mục của Emma, việc những cái tên lớn như Killers of the Flower Moon của Martin Scorsese hay Maestro của Bradley Cooper trắng tay cũng gây bất ngờ không kém. Barbie - bom tấn ăn khách nhất năm 2023 và từng gặt hái nhiều giải thưởng khác trước đó cũng bị loại khỏi hầu hết hạng mục được đề cử tại Oscar 2024, ngoại trừ Ca khúc nhạc phim gốc xuất sắc (What Was I Made For? - Billie Eilish và Finneas O'Connell).

Ở hạng mục phim hoạt hình, Spider-Man: Across the Spider-Verse - dự án đình đám của Sony - cũng ngậm ngùi để vuột mất tượng vàng vào tay The Boy and the Heron. Ngay sau khi chủ nhân giải thưởng được công bố, Shameik Moore - nam chính trong Spider-Man: Across the Spider-Verse đã đăng tải dòng trạng thái làm dậy sóng mạng xã hội, cho rằng bộ phim của mình bị “cướp” mất giải.

Việc các tên tuổi đình đám ra về trắng tay không tránh khỏi tranh luận. Với Killers of the Flower Moon của đạo diễn gạo cội Martin Scorsese, phim từng được xem là “hắc mã” càn quét các giải thưởng lớn khi quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu, với “3 thế hệ anh tài” bao gồm Martin Scorsese, Robert De Niro và Leonardo DiCaprio. Nhưng rốt cuộc, câu chuyện gần 3 tiếng rưỡi kể về một chương đen tối, phần lớn chưa được khám phá của lịch sử Mỹ không chinh phục được khán giả lẫn các nhà phê bình khó tính của Viện Hàn lâm.

Dù rằng Paramount đã nỗ lực chuyển hướng xây dựng chiến dịch tranh giải cho nữ chính, Lily Gladstone vẫn không thể làm nên kỳ tích như Dương Tử Quỳnh năm ngoái. Trong lịch sử Oscar, chỉ có hai phụ nữ da màu từng giành giải nữ chính. Một là Halle Berry vào năm 2002, người còn lại là Dương Tử Quỳnh.

Bộ phim của Martin Scorsese ra về tay không.

Chung số phận với Killers of the Flower Moon, Maestro hay Past Lives cũng ra về trắng tay. Đặc điểm của những bộ phim này đều nằm ở việc có phần nhìn đẹp, nhiều khung hình lộng lẫy đậm tính điện ảnh, diễn xuất cũng đầy sức nặng. Song, câu chuyện phim truyền tải hoặc quá rộng lớn, vĩ mô, hoặc quá giản đơn, mờ nhạt, khiến tổng thể trở nên kém hấp dẫn, khó chiều chuộng phần đông khán giả.

Thậm chí, nhiều cây bút còn chỉ ra cách làm phim cũng đã “cũ”, thiếu sự đột phá. Trong khi, Oscar dạo gần đây có xu hướng ưa chuộng phá cách, hay những cá tính nổi bật song vẫn tạo thiện cảm với đại chúng. Vậy nên, việc Viện Hàn lâm không chọn những “ông lớn” này là có lý do.

Nhìn chung, lễ trao giải Oscar lần thứ 96 như thường lệ vẫn ít nhiều gây tranh luận. Song hầu hết kết quả được trao đều tỏ ra xứng đáng, tôn vinh những cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Việc hạn chế chiêu trò, tập trung vào sứ mệnh giúp chương trình diễn ra "an toàn", để lại thiện cảm với số đông khán giả.