Rực rỡ như chiến thắng của Emma Stone ở Oscar 2024

Việc Emma Stone thắng hạng mục nữ chính khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Trước đó, cuộc cạnh tranh giữa cô và Lily Gladstone (trong Killers of the Flower Moon) diễn ra rất căng thẳng. Giới quan sát nhận định Emma Stone có màn trình diễn nhỉnh hơn, nhưng chiến thắng dễ rơi vào tay đối thủ do Oscar có xu hướng ưu ái các diễn viên chưa có tượng vàng. Chưa kể, Lily Gladstone sẽ mang lại hiệu ứng truyền thông to lớn nếu chiến thắng. Thế nhưng ở phút chót, Emma Stone đã “lật kèo” một cách ngoạn mục. Ảnh: People.