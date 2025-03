Diễn viên 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' qua đời

Jack Lilley, nổi tiếng với vai diễn trong "Little House on the Prairie" vừa qua đời ở tuổi 91.

Theo bài viết trên USA Today đăng tải ngày 22/3, Jack Lilley, nổi tiếng với vai diễn người đánh xe ngựa trong Little House on the Prairie (Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên), qua đời ở tuổi 91. Ông có sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình, tham gia nhiều bộ phim cao bồi, hành động. Theo bài đăng trên Instagram của con trai ông, Clay Lilley, diễn viên kỳ cựu mất cách đây ít ngày tại viện dưỡng lão của Quỹ Điện ảnh và Truyền hình, California. Jack Lilley qua đời ở tuổi 91. Ảnh: Peacock. "Jack đã đến với cô dâu của ông, Irene vào tối nay. Bố đã để lại một dấu ấn tuyệt vời trên thế giới này. Tiếng cười và ánh sáng trong mắt bố khi bố nhìn thấy những người mình yêu thương sẽ ở lại với chúng con mãi mãi", Clay Lilley chia sẻ trên trang cá nhân. Jack Lilley sinh năm 1933 tại Texas, Mỹ. Sau khi chuyển đến Los Angeles, Lilley bắt đầu sự nghiệp diễn viên và đóng thế, chuyên xuất hiện trong các bộ phim cao bồi, hành động. Ông được biết đến nhiều nhất qua loạt phim Little House on the Prairie. Với việc tham gia hơn 280 bộ phim trong suốt sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, Lilley được coi là một trong những diễn viên đóng thế kỳ cựu của Hollywood. Ngoài diễn xuất, ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo ngựa và cung cấp động vật, đạo cụ cho các đơn vị sản xuất phim ảnh.