ChatGPT có nâng cấp lớn

  • Thứ sáu, 24/4/2026 15:12 (GMT+7)
OpenAI ra mắt GPT-5.5, mô hình AI mới nhất với khả năng lập trình và nghiên cứu xuất sắc, nhằm cạnh tranh tốt hơn với Claude đến từ Anthropic.

Mô hình GPT-5.5 mới nhất của OpenAI đang được triển khai cho người dùng Plus, Pro, Business và Enterprise trên ChatGPT cùng Codex. Đây là lần thứ tư công ty nâng cấp ChatGPT trong vòng chưa đầy 6 tháng, tiếp sau các mô hình GPT-5.2 vào tháng 12/2025, GPT-5.4 vào tháng 3 và phiên bản hiện tại.

"Điều đặc biệt ở mô hình này là nó có thể làm được nhiều việc với ít hướng dẫn hơn", Greg Brockman, Chủ tịch OpenAI phát biểu trong buổi họp báo. Ông gọi GPT-5.5 là "bước tiến lớn hướng đến điện toán tác nhân và trực quan hơn" và là một bước trong lộ trình xây dựng siêu ứng dụng kết hợp ChatGPT, Codex và trình duyệt AI.

Theo OpenAI, GPT-5.5 vượt trội GPT-5.4 ở khả năng lập trình tác nhân, điều khiển máy tính, công việc tri thức và nghiên cứu khoa học. Mô hình có thể nhận một nhiệm vụ phức tạp gồm nhiều bước, tự lập kế hoạch, dùng công cụ, kiểm tra kết quả và tiếp tục cho đến khi hoàn thành.

Mark Chen, Giám đốc nghiên cứu của OpenAI, cho biết mô hình có tiến bộ đáng kể trên các quy trình nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, bao gồm cả ứng dụng điều chế thuốc.

Dù thông minh hơn GPT-5.4, OpenAI cho biết GPT-5.5 sử dụng ít token hơn. Tốc độ xử lý mỗi token cũng tương đương GPT-5.4, giải quyết vấn đề mô hình mạnh hơn thường chậm hơn.

Về bảo mật, Mia Glaese, Phó Chủ tịch nghiên cứu của OpenAI, cho biết GPT-5.5 được triển khai với biện pháp bảo vệ mạnh nhất từ trước đến nay, bao gồm các bộ phân loại riêng cho rủi ro an ninh mạng. Công ty đã phối hợp với gần 200 đối tác thử nghiệm sớm trước khi phát hành.

Đợt phát hành lần này diễn ra trong bối cảnh OpenAI đang đối mặt với rủi ro tụt hậu so với Anthropic trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp.

Xuất bản học thuật phủ nhận tác quyền của ChatGPT

Hiện có một làn sóng lo ngại rằng AI, với những nghiên cứu thiếu sót hay thậm chí bịa đặt, có thể gây nguy hại cho các tài liệu học thuật. Springer-Nature, một đơn vị xuất bản gần 3.000 tạp chí, đã cập nhật chính sách của mình, tuyên bố rằng ChatGPT không thể được liệt kê là tác giả. Nhiều đơn vị xuất bản khác đã thực hiện những cập nhật tương tự.

OpenAI bị điều tra hình sự

Florida mở điều tra hình sự OpenAI và ChatGPT sau khi phát hiện nghi phạm vụ xả súng tại Đại học Bang Florida đã hỏi chatbot về loại đạn và thời điểm đông người trước khi gây án.

07:23 22/4/2026

ChatGPT 'mất giá'

Cuộc chiến giành thị phần giữa OpenAI và Anthropic vừa leo thang khi ChatGPT Pro giảm giá xuống còn một nửa, nhằm thu hút nhóm người dùng lập trình.

07:16 13/4/2026

Sự thật về cha đẻ ChatGPT

Điều tra của New Yorker dựa trên khoảng 200 trang tài liệu nội bộ và hơn 100 cuộc phỏng vấn kết luận Sam Altman liên tục nói dối và ưu tiên quyền lực hơn an toàn AI.

08:30 12/4/2026

Minh Hoàng

OpenAI ChatGPT GPT AI Mô hình

Đọc tiếp

Xiaomi ban lo hinh anh

Xiaomi bán lỗ

4 giờ trước 12:00 24/4/2026

Hãng Trung Quốc ra mắt Redmi K90 Max giá 3.000 tệ (414 USD) và thừa nhận đang bán lỗ. Nguyên nhân từ chi phí bộ nhớ RAM tăng cao hơn dự báo.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

