Thị trường tỷ USD trong tầm ngắm của Apple

Apple đang chuẩn bị gia nhập thị trường kính mắt toàn cầu, một thị trường lớn gần bằng điện thoại thông minh, với chiến lược tương tự đã giúp hãng đánh bại Swatch và Fossil.

Apple nhắm tới thị trường kính mắt thông minh. Ảnh: iDropnews.

Khi nhà sản xuất iPhone tung ra Apple Watch vào năm 2015, phân khúc đồng hồ thông minh vẫn còn nhỏ và phân mảnh. Chỉ trong vài năm, Táo khuyết trở thành nhà sản xuất đồng hồ lớn nhất thế giới về số lượng. Doanh thu của một số đối thủ như Swatch giảm 28% so với năm 2014, Fossil mất khoảng 70% doanh số trong cùng giai đoạn.

Giờ đây, Apple đang chuẩn bị lặp lại kịch bản đó với kính mắt.

Theo các nguồn tin, Apple đặt mục tiêu ra mắt kính thông minh vào cuối năm 2027, trễ hơn so với kế hoạch ban đầu là cuối năm 2026. Sản phẩm mang tên mã N50 sẽ tích hợp camera, AI và kết nối trực tiếp với iPhone, nhắm vào phân khúc kính có giá 200- 500 USD .

Thị trường mục tiêu của nhà sản xuất iPhone có quy mô khổng lồ. WHO ước tính 2,2 tỷ người trên thế giới mắc một dạng suy giảm thị lực. Thị trường kính mắt toàn cầu trị giá khoảng 200 tỷ USD mỗi năm. Đây là cơ hội lớn hơn cả Apple Watch, sản phẩm hiện tạo ra khoảng 17 tỷ USD doanh thu hàng năm.

Tim Cook là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất dự án này. John Ternus, CEO tiếp theo của Apple cũng góp phần thúc đẩy kế hoạch. Nhóm phát triển Vision Products đã hoạt động dưới sự lãnh đạo của Ternus trong 2 năm qua.

Những chiếc kính đầu tiên sẽ có thiết kế nổi bật với camera hình bầu dục, màu sắc độc đáo và nhiều kiểu gọng khác nhau. Về lâu dài, Apple tin rằng sản phẩm có thể phát triển thành thiết bị theo dõi sức khỏe và tích hợp thực tế tăng cường, dù kính AR thực sự khó xuất hiện trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Apple sẽ đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt. Meta đã tiên phong với kính Ray-Ban thông minh và đang liên tục cập nhật sản phẩm, bao gồm các mẫu mới dự kiến ra mắt vào tháng 6. Gã khổng lồ mạng xã hội có quan hệ đối tác bán lẻ với LensCrafters và EssilorLuxottica, đi trước Apple về các tính năng AI hình ảnh cần thiết.

Apple sẽ cạnh tranh khốc liệt với Meta. Ảnh: Bloomberg.

Yếu tố lớn nhất có lợi cho Meta là Táo khuyết từ lâu từ chối mở rộng sản phẩm cho Android. Điều đó trao cho Meta cơ hội chiếm lĩnh phần lớn thị trường toàn cầu. Trớ trêu thay, sự gia nhập của Apple có thể lại có lợi cho Meta bằng cách khuếch đại sự quan tâm của người tiêu dùng với kính thông minh nói chung.

Ngoài ra, thương hiệu Apple chưa có sức hút tương tự. Meta đang bán kính dưới thương hiệu Ray-Ban và Oakley, những cái tên đã có uy tín lâu năm trong thời trang kính mắt.

Với Apple, mục tiêu không phải tạo ra một danh mục thiết bị mới. Đây là cuộc "tấn công" vào một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới, với số lượng khách hàng tiềm năng gần bằng thị trường smartphone toàn cầu.