OpenAI bị điều tra hình sự

Florida mở điều tra hình sự OpenAI và ChatGPT sau khi phát hiện nghi phạm vụ xả súng tại Đại học Bang Florida đã hỏi chatbot về loại đạn và thời điểm đông người trước khi gây án.

Tổng chưởng lý bang Florida James Uthmeier ngày 22/4 thông báo mở cuộc điều tra hình sự đối với OpenAI và ChatGPT, dựa trên các tin nhắn giữa chatbot này và Phoenix Ikner, nghi phạm vụ xả súng tại Đại học Bang Florida vào tháng 4/2025. Đây là lần đầu tiên một cơ quan công tố Mỹ khởi xướng điều tra hình sự đối với công ty AI liên quan đến một vụ giết người.

Vụ xả súng xảy ra gần khu nhà sinh viên tại Đại học Bang Florida, trường công lập có hơn 43.000 sinh viên tại Tallahassee. Vụ việc khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Ikner, khi đó 20 tuổi và là sinh viên của trường, đang bị giam giữ chờ xét xử với nhiều cáo buộc giết người và cố ý giết người.

Các công tố viên đã thu thập được truy vấn của Ikner với ChatGPT. Theo tài liệu mà New York Times thu thập, vào ngày xảy ra vụ xả súng, Ikner đã hỏi chatbot về phản ứng của cả nước trước một vụ xả súng và thời điểm nào đông đúc nhất tại hội sinh viên. Uthmeier cho biết các tin nhắn còn cho thấy Ikner đã hỏi về sức mạnh của súng ở cự ly gần và loại đạn phù hợp.

"Các công tố viên của tôi đã xem xét vụ việc này và họ nói rằng nếu đó là một người ở đầu dây bên kia màn hình, chúng tôi sẽ buộc tội họ tội giết người", Uthmeier phát biểu tại họp báo.

OpenAI phủ nhận trách nhiệm trong tuyên bố chính thức. "Vụ xả súng hàng loạt tại Đại học Bang Florida năm ngoái là một thảm kịch, song chúng tôi không chịu trách nhiệm về tội ác khủng khiếp này. ChatGPT đã cung cấp câu trả lời chính xác cho các câu hỏi với thông tin có thể tìm thấy rộng rãi trên các nguồn công khai trên Internet và không khuyến khích hoặc cổ vũ hoạt động bất hợp pháp", OpenAI cho biết.

Uthmeier thừa nhận việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một công ty AI là vấn đề pháp lý chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, ông cho biết văn phòng công tố viên có nhiệm vụ xem xét liệu những cá nhân tham gia thiết kế, quản lý và vận hành chatbot có thể phải chịu trách nhiệm hình sự hay không. Văn phòng dự kiến triệu tập OpenAI cung cấp hồ sơ nội bộ, bao gồm chính sách và tài liệu đào tạo liên quan đến việc xử lý tình huống người dùng đề cập đến hành vi gây hại.

Cuộc điều tra hình sự diễn ra song song với điều tra dân sự về trách nhiệm pháp lý của OpenAI. Bang Florida cũng đang chuẩn bị cho một phiên họp lập pháp đặc biệt vào tuần tới, trong đó Thống đốc Ron DeSantis kêu gọi thiết lập giới hạn pháp lý mới cho việc sử dụng AI.