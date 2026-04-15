OpenAI đáp trả

Một tuần sau khi Anthropic công bố Mythos, OpenAI ra mắt GPT-5.4-Cyber cho nhóm chuyên gia bảo mật được cấp phép, với chiến lược mở rộng dần thay vì giới hạn như đối thủ.

Mô hình GPT-5.4-Cyber giúp chuyên gia kiểm tra lỗ hổng trong hệ thống bảo mật. Ảnh: Bloomberg.

OpenAI vừa thông báo bắt đầu triển khai GPT-5.4-Cyber, phiên bản đặc biệt của GPT-5.4 được tối ưu cho công tác bảo mật. Động thái này diễn ra đúng một tuần sau khi Anthropic công bố Mythos Preview, mô hình AI bảo mật bị hạn chế phát hành vì quá nguy hiểm nếu lọt vào tay kẻ xấu.

"Chúng tôi đang tối ưu lại các mô hình của mình để phục vụ trường hợp sử dụng cho mục đích bảo, bắt đầu từ hôm nay với một biến thể của GPT-5.4 được huấn luyện theo hướng an ninh mạng", OpenAI cho biết trong thông báo chính thức.

GPT-5.4-Cyber được cấp quyền truy cập cho các thành viên của chương trình Trusted Access for Cyber, khởi động từ tháng 2 kèm theo gói tài trợ 10 triệu USD tín dụng API. Ban đầu, hàng trăm người dùng được truy cập, sau đó mở rộng lên hàng nghìn chuyên gia bảo mật.

Mô hình có tính năng nổi bật là phân tích ngược mã nhị phân, cho phép phân tích phần mềm đã biên dịch để tìm mã độc và lỗ hổng mà không cần mã nguồn gốc. OpenAI cho biết Codex Security, sản phẩm bảo mật ra mắt sớm hơn, đã đóng góp vào việc vá hơn 3.000 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng kể từ khi mở rộng phạm vi triển khai.

Chiến lược của OpenAI khác biệt rõ so với Anthropic. Trong khi đối thủ chỉ cấp quyền truy cập Mythos cho khoảng 40 tổ chức được chọn lọc kỹ lưỡng, OpenAI chọn hướng mở rộng dần theo cơ chế xác minh danh tính và giám sát.

"Đây là môn thể thao đồng đội, chúng ta cần đảm bảo mọi đội đều được trao quyền để bảo vệ hệ thống của mình. Không ai nên ở vị thế chọn người thắng hay thua trong an ninh mạng", Fouad Matin, nhà nghiên cứu bảo mật tại OpenAI cho biết.

Về mặt kỹ thuật, OpenAI cho rằng các biện pháp bảo vệ hiện tại đã đủ để giảm thiểu rủi ro cho việc triển khai rộng rãi các mô hình thông thường. Tuy nhiên, mô hình được tinh chỉnh lại nhằm bảo mật hệ thống ở mức độ cao hơn.

Cuộc đua giữa 2 công ty phản ánh tranh luận lớn hơn trong ngành bảo mật về cách xử lý AI có khả năng tấn công vào hệ thống. Một phía cho rằng hạn chế chặt như cách Anthropic làm với Mythos sẽ giúp bên phòng thủ có lợi thế trước bên tấn công. Phía kia, đặc biệt là những người ủng hộ phần mềm mã nguồn mở, lập luận rằng thế giới sẽ an toàn hơn nếu mọi người phòng thủ đều được tiếp cận công nghệ, thay vì chỉ một nhóm nhỏ do các tập đoàn lớn lựa chọn.