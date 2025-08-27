Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Zelensky tính địa điểm cho cuộc gặp với ông Putin

  Thứ tư, 27/8/2025 09:33 (GMT+7)
Tổng thống Zelensky cho biết Thổ Nhĩ Kỳ, các nước vùng Vịnh và châu Âu có thể là chủ nhà trong cuộc gặp trực tiếp của ông với ông Putin, song nhấn mạnh cần sự phối hợp chặt chẽ của Mỹ và đồng minh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr ngày 25/8. Ảnh: Reuters.

Theo hãng tin Reuters, trong bài phát biểu trực tuyến ngày 26/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh: “Tuần này sẽ có các cuộc tiếp xúc với Thổ Nhĩ Kỳ, các nước vùng Vịnh và châu Âu - những nơi có thể đăng cai đàm phán với phía Nga. Về phần chúng tôi, mọi sự chuẩn bị sẽ được tiến hành ở mức cao nhất để chấm dứt xung đột”.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak và Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia đang có mặt tại Qatar để gặp Bộ trưởng Quốc phòng nước này.

Ông Zelensky khẳng định tiến triển trong đối thoại phụ thuộc chặt chẽ vào sự phối hợp với các đối tác quốc tế, đặc biệt là Mỹ, nhằm tạo đủ sức ép buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán.

“Mọi bước đi tiếp theo phụ thuộc vào quyết tâm của các nhà lãnh đạo thế giới, quan trọng nhất là Mỹ, trong việc gia tăng sức ép đối với Nga”, ông nói, đồng thời lưu ý rằng vấn đề này đã được bàn thảo trong cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg tại Kyiv hôm 25/8.

“Hiện Nga chỉ phát tín hiệu muốn né tránh đàm phán thực chất. Điều đó chỉ có thể thay đổi bằng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ, các loại thuế quan cứng rắn - tức áp lực thực sự”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng áp đặt biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga nếu ông Putin không đồng ý ngừng bắn tại Ukraine.

“Tôi đã tính đến một biện pháp rất, rất nghiêm khắc nếu buộc phải làm, nhưng điều tôi mong muốn là xung đột phải chấm dứt”, ông Trump nói với báo giới ngày 26/8, đồng thời khẳng định Washington sẽ dùng biện pháp kinh tế thay vì đẩy tình hình đến nguy cơ chiến tranh thế giới.

Ông Trump cũng thúc đẩy ý tưởng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp, một đối một, giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin. Về nguyên tắc, Kyiv đã đồng ý, song Điện Kremlin cho rằng hiện chưa có kế hoạch cụ thể nào cho một cuộc gặp như vậy.

Phương Linh

