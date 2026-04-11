Ông Vance cảnh báo Iran đừng 'giở trò' với Mỹ trong hòa đàm

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cảnh báo Iran đừng "giở trò" với Mỹ trong các cuộc đàm phán tại Islamabad, trong khi Tehran khẳng định sẽ không tham gia nếu Israel chưa chấm dứt các cuộc tấn công vào Lebanon.

Trong khi lên đường tới Islamabad để tham dự các cuộc thương lượng với Iran, phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng Iran không nên "cố gắng giở trò" trong hòa đàm với Mỹ, theo Guardian.

Không khí căng thẳng bao trùm Islamabad khi khả năng các cuộc thương lượng có diễn ra hay không vẫn còn bỏ ngỏ, thậm chí khi thời điểm dự kiến khởi động quá trình hòa đàm chỉ còn cách thực tế vài giờ đồng hồ.

Dù triển vọng ngừng bắn dài hạn còn nhiều bất định, giọng điệu của ông Vance nhìn chung vẫn lạc quan. Ông nói: "Chúng tôi mong chờ cuộc đàm phán. Tôi nghĩ nó sẽ mang lại kết quả tích cực. Nếu phía Iran sẵn sàng thương lượng một cách thiện chí, chúng tôi chắc chắn cũng sẵn sàng đưa ra thiện chí".

Tuy nhiên, "phó tướng" của ông Trump nhấn mạnh: "Nếu họ cố gắng giở trò với chúng tôi, họ sẽ nhận ra rằng đoàn đàm phán không dễ dàng chấp nhận điều đó".

Phái đoàn Mỹ dự kiến còn có sự tham gia của đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Tổng thống, Jared Kushner, những người từng tham gia các vòng đàm phán trước đây với Iran về chương trình hạt nhân và tên lửa.

Ở phía Tehran, Majid Takht-Ravanchi, Thứ trưởng Ngoại giao iran về vấn đề chính trị, cũng tuyên bố Iran sẵn sàng đối thoại song sẽ không chấp nhận kiểu "ngoại giao lừa dối".

"Iran không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào tiềm tàng điều kiện giúp đối phương tái vũ trang và phát động chiến tranh trong tương lai", ông Takht-Ravanchi nói.

Ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm đồng trưởng đoàn đàm phán, viết trên mạng xã hội X: "Hai nội dung đã được các bên nhất trí vẫn chưa được thực hiện: một là lệnh ngừng bắn tại Lebanon, hai là việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran trước khi bắt đầu đàm phán. Hai vấn đề này cần được hoàn tất trước khi tiến trình thương lượng khởi động".

Hiện chưa rõ liệu ông Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi có lên đường tới Islamabad để dẫn đầu phái đoàn hay không. Trước đó, xuất hiện thông tin Israel đã loại hai nhân vật này khỏi danh sách mục tiêu không kích theo đề nghị của Washington, theo Guardian.

Giữa bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đang tái vũ trang và sẵn sàng nối lại tấn công nếu đàm phán thất bại.

"Chúng tôi đang tái thiết lập. Chúng tôi đang chất đầy tàu bằng loại đạn dược, vũ khí tốt nhất từng được chế tạo - thậm chí tốt hơn trước đây và chúng tôi đã đánh họ tan tác. Nếu không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ sử dụng những vũ khí này, và sẽ sử dụng rất hiệu quả", ông Trump nói với New York Post.

"Người Iran dường như không nhận ra họ không có quân bài nào, ngoài việc tạm thời tống tiền thế giới bằng các tuyến đường thủy quốc tế. Lý do duy nhất họ còn tồn tại hôm nay là để đàm phán!", người đứng đầu Nhà Trắng viết trên mạng xã hội.

Ông Trump cũng chỉ trích Iran "làm rất kém" trong việc cho phép dầu mỏ lưu thông qua Eo biển Hormuz: "Đó không phải là thỏa thuận mà chúng tôi có!".

Trước đó, hôm 10/4, Lebanon và Israel thông báo sẽ gặp nhau tại Washington vào ngày 14/4 để thảo luận về lệnh ngừng bắn và ấn định thời điểm khởi động đàm phán.

Cuộc gặp được thống nhất qua điện đàm giữa Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Mouawad, Đại sứ Israel tại Mỹ Yehiel Leiter và Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michael Issa. Cuộc hội kiến sẽ do Bộ Ngoại giao Mỹ làm trung gian.

Phía Iran và quốc gia trung gian Pakistan cho biết thỏa thuận ngừng bắn hai tuần đạt được đêm 7/4 bao gồm cả việc ngưng hoạt động vũ trang tại Lebanon.

Tuy nhiên, ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phủ nhận điều này. Israel được cho là vẫn tiếp tục không kích Lebanon nhằm vào lực lượng Hezbollah - đồng minh thân cận nhất của Iran trong khu vực.