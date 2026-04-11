Phái đoàn Iran đến Islamabad, ra 2 điều kiện với Mỹ

Tổng thống Mỹ: Trọng tâm thỏa thuận là hạt nhân, eo biển Hormuz tái mở cửa

Iran tuyên bố không chấp nhận ngoại giao lừa dối

Phái đoàn Iran tới Islamabad dự đàm phán hòa bình với Mỹ Sáng ngày 11/4 theo giờ địa phương, phái đoàn ngoại giao của Iran đã có mặt tại Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị cho hoạt động đàm phán với Mỹ diễn ra vào cuối tuần này. Tiếp đón đoàn tại sân bay là lãnh đạo Bộ Ngoại giao Pakistan và một số quan chức cấp cao khác của nước chủ nhà.

Phái đoàn Iran đến Islamabad đàm phán ngừng bắn

Tối thứ Sáu, phái đoàn cấp cao Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf dẫn đầu đã tới thủ đô Islamabad (Pakistan) để bắt đầu tiến trình đàm phán ngừng bắn với phía Mỹ.

Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu. Ảnh: Ảnh: PressTV.

Tehran cảnh báo: Nếu các điều kiện tiên quyết từ phía Iran không được đáp ứng đầy đủ, tiến trình này sẽ không diễn ra.

Tháp tùng ông Ghalibaf gồm có Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Akbar Ahmadian, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati, cùng một số thành viên quốc hội.

Phía Washington dẫn đầu đoàn là Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Đặc phái viên khu vực của Washington Steve Witkoff và Jared Kushner - Cố vấn và là con rể của Tổng thống Donald Trump.

Cuộc gặp diễn ra sau khi Tổng thốngDonald Trump tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công vào Iran trong vòng hai tuần (từ thứ Ba vừa qua). Quyết định này được đưa ra sau 40 ngày liên quân Mỹ và Israel tiến hành các chiến dịch quân sự nhắm vào lãnh thổ Iran.

Iran ra điều kiện với Mỹ

Iran đã đưa ra cảnh báo rằng Mỹ phải lựa chọn giữa ngừng bắn và "tiếp tục chiến tranh thông qua Israel", đồng thời nhấn mạnh rằng Washington "không thể có cả hai".

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 10/4 viết trên mạng xã hội X: Mỹ phải thiết lập lệnh ngừng bắn tại Lebanon và giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa. Ông nêu rõ hai biện pháp này “đã được các bên thống nhất nhưng vẫn chưa được thực hiện”.

Việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa vốn là yêu cầu thường trực trong các cuộc đối thoại trước đây của Iran. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Tehran đặt vấn đề này làm điều kiện tiên quyết cho tiến trình đàm phán ngừng bắn sắp tới.

Trước đó Iran cũng ra tuyên bố: “Thế giới đang chứng kiến những vụ thảm sát tại Lebanon. Quả bóng đang nằm bên sân của Mỹ, và thế giới đang dõi theo liệu họ có thực hiện đúng các cam kết của mình hay không”.

Iran đưa ra tuyên bố trên cùng ngày thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem yêu cầu Chính phủ Lebanon chấm dứt các nhượng bộ vô điều kiện đối với Israel. Phía Hezbollah khẳng định duy trì các hoạt động quân sự cho tới khi Mỹ và Israel chấm dứt hành vi gây hấn nhắm vào Lebanon.

Từ ngày 8/4, quân đội Israel đã tấn công hơn 100 địa điểm “chỉ trong vòng 10 phút” tại nhiều khu vực ở Beirut, Thung lũng Beqaa và miền nam Lebanon. Đây được coi là đòn tấn công phối hợp “lớn nhất” kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự hiện tại ở Lebanon.

Tổng thống Mỹ: Trọng tâm thỏa thuận là hạt nhân, eo biển Hormuz tái mở cửa

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực của Iran trong việc sở hữu vũ khí hạt nhân và áp đặt phí quá cảnh đối với tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump tại căn cứ Joint Base Andrews ngày 10/4. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước báo giới ngày 10/4 theo giờ địa phương tại căn cứ Joint Base Andrews trước chuyến đi tới bang Virginia, Tổng thống Trump cảnh báo Washington sẽ không dung thứ cho bất kỳ hạn chế nào đối với tuyến vận tải biển quan trọng đi qua eo biển Hormuz.

Ông Trump nói: “Tôi nghĩ mọi việc sẽ diễn ra khá nhanh. Chúng ta sẽ mở lại eo biển, dù có hoặc không có sự hợp tác của họ. Nếu không được, chúng ta sẽ kết thúc việc này bằng cách này hay cách khác. Mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp”.

Ông nhấn mạnh: “Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Đó là 99% vấn đề”.

Phó Tổng thống JD Vance là người dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Mỹ. Đánh giá về vai trò này, ông Trump gọi đây là một "nhiệm vụ lớn" và gửi lời chúc may mắn đến cấp phó của mình.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance kỳ vọng đàm phán với Iran sẽ "tích cực"

Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn ở mức nhỏ giọt

Dù lệnh ngừng bắn tạm thời đã được thiết lập, kỳ vọng về một làn sóng tàu chở dầu tái khởi động việc băng qua eo biển Hormuz vẫn chưa trở thành hiện thực.

Lưu thông hàng hải tại tuyến đường năng lượng quan trọng nhất thế giới này hiện chỉ diễn ra ở mức độ hạn chế.

Theo dữ liệu từ MarineTraffic, hàng trăm con tàu vẫn đang trong trạng thái chờ đợi tại các vùng biển lân cận do lo ngại xung đột.

Ngày 9/4, chỉ ghi nhận 4 lượt tàu băng qua eo biển. Trước thời điểm cuối tháng 2, trung bình có hơn 100 lượt tàu qua lại mỗi ngày. Kể từ khi xung đột bùng phát, lưu lượng vận tải qua đây đã giảm hơn 80%.

Iran đã thông báo với các bên trung gian về việc áp đặt hạn ngạch vận tải. Theo đó, quốc gia này chỉ cho phép tối đa khoảng 12 tàu mỗi ngày được phép băng qua eo biển, thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu thực tế của thị trường năng lượng toàn cầu.