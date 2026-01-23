Ông Trump yêu cầu JPMorgan bồi thường 5 tỷ USD

Ngày 22/1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, sau động thái ngừng giao dịch với ông với lý do chính trị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đâm đơn kiện ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JPMorgan Chase. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, vụ kiện được đệ trình lên tòa án tiểu bang Florida, yêu cầu JPMorgan Chase cùng Giám đốc điều hành Jamie Dimon phải bồi thường 5 tỷ USD .

Trong đơn kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc JPMorgan đã đóng một số tài khoản đứng tên ông vì động cơ chính trị, đồng thời cho rằng ngân hàng này vi phạm các chính sách nội bộ khi nhắm riêng vào ông trong bối cảnh “làn sóng chính trị” sau vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hồi tháng 1/2021.

Ông Trump cũng cho rằng việc bị chấm dứt các dịch vụ ngân hàng đã buộc ông và các doanh nghiệp liên quan phải tìm đến những tổ chức tài chính khác để chuyển tài khoản và dòng tiền, qua đó gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân cũng như hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, ông còn cáo buộc ông Jamie Dimon, người đã điều hành JPMorgan suốt 2 thập kỷ và được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong giới doanh nghiệp Mỹ, đã chỉ đạo lập một “danh sách đen” mang tính ác ý nhằm cảnh báo các ngân hàng khác không làm ăn với Tập đoàn Trump, các thành viên gia đình Trump cũng như cá nhân ông Trump.

Tuy nhiên, phía JPMorgan đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc trên, khẳng định ngân hàng không đóng tài khoản với lý do chính trị hay tôn giáo. Trong thông báo đưa ra, JPMorgan cho biết: “Chúng tôi lấy làm tiếc khi Tổng thống Trump khởi kiện, nhưng tin rằng vụ kiện này không có cơ sở. Chúng tôi tôn trọng quyền khởi kiện của Tổng thống cũng như quyền tự bảo vệ mình”.

Ngân hàng này cũng cho rằng việc đóng tài khoản chỉ được thực hiện trong những trường hợp có thể phát sinh rủi ro pháp lý hoặc rủi ro về quy định đối với tổ chức, đồng thời nhấn mạnh rằng các yêu cầu giám sát buộc họ phải hành động trong một số tình huống nhất định. Chốt phiên giao dịch cùng ngày vụ kiện được công bố, cổ phiếu JPMorgan tăng 0,5%.

Vụ kiện với JPMorgan không phải là trường hợp duy nhất. Trước đó, ông Trump cũng từng công kích một số tổ chức cho vay khác, trong đó có Bank of America, với những cáo buộc tương tự liên quan đến việc hạn chế hoặc chấm dứt dịch vụ ngân hàng.

Capital One Financial, một ngân hàng lớn khác, đang tìm cách bác bỏ một vụ kiện tương tự được nộp hồi tháng 3 năm ngoái bởi một số nguyên đơn liên quan đến ông Trump, trong đó có con trai ông là Eric Trump. Vụ kiện này hiện vẫn đang được xem xét.

Gần đây, ông Trump tiếp tục làm dấy lên tranh luận trong giới tài chính khi đề xuất áp trần 10% đối với lãi suất thẻ tín dụng. Trước thông tin này, ông Jamie Dimon đã phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hôm 21/1 rằng việc áp trần lãi suất thẻ sẽ hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng của nhiều người tiêu dùng và có thể dẫn đến một “thảm họa kinh tế”.

Trong khi đó, các lãnh đạo ngành ngân hàng lại bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực nới lỏng quy định của chính quyền, cho rằng điều này có thể giúp cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện lợi nhuận và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.