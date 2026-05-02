Ông Trump tuyên bố xung đột Iran 'đã chấm dứt'

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến sự với Iran “đã chấm dứt”, ngay trước khi hết thời hạn cho phép ông tiến hành hoạt động quân sự mà không cần Quốc hội phê chuẩn.

Trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và quyền Chủ tịch Thượng viện Chuck Grassley ngày 1/5, ông Trump cho biết kể từ ngày 7/4/2026 không còn xảy ra giao tranh giữa lực lượng Mỹ và Iran, đồng thời khẳng định chuỗi hành động thù địch khởi phát từ cuối tháng 2 đã kết thúc, theo AFP.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận xung đột chưa được giải quyết triệt để, khi Tehran vẫn bị xem là “mối đe dọa đáng kể” đối với an ninh quốc gia và lực lượng quân sự Mỹ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh thời hạn 60 ngày theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh sắp khép lại - mốc cho phép tổng thống tự triển khai chiến dịch quân sự mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội. Sau thời gian này, Nhà Trắng buộc phải chấm dứt hoặc xin phép kéo dài chiến dịch, trừ trường hợp cần gia hạn thêm 30 ngày để bảo đảm an toàn rút quân.

Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28/ 2, khi Israel và Mỹ mở màn các cuộc không kích vào Iran. Ông Trump đã chính thức thông báo cho Quốc hội Mỹ về cuộc xung đột 48 giờ sau các cuộc không kích đầu tiên, do vậy, thời hạn 60 ngày kết thúc vào 1/5.

Dù Hiến pháp Mỹ trao quyền tuyên chiến cho Quốc hội, các ngoại lệ vẫn tồn tại đối với những chiến dịch ngắn hạn hoặc nhằm ứng phó nguy cơ khẩn cấp.

Tuyên bố của ông Trump lập tức vấp phải phản ứng từ phe Dân chủ. Nhiều nghị sĩ cho rằng việc thiết lập ngừng bắn không đồng nghĩa với chấm dứt chiến sự, đặc biệt khi Mỹ vẫn duy trì hiện diện quân sự và phong tỏa các cảng của Iran.

Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, chỉ trích Nhà Trắng chưa đưa ra được chiến lược rõ ràng hay lối thoát cho cuộc xung đột mà bà cho là được chuẩn bị thiếu kỹ lưỡng.

Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 1/5 cho biết Tehran đã gửi đề xuất đàm phán mới tới Washington thông qua Pakistan, trong bối cảnh tiến trình thương lượng rơi vào bế tắc.

Cùng ngày, ông Trump bày tỏ không hài lòng với đề xuất này và cảnh báo khả năng Mỹ sẽ tung ra các biện pháp quân sự mạnh nếu hai bên không đạt được đồng thuận. “Họ đang đưa ra những yêu cầu mà tôi không thể chấp nhận”, ông nói, song không nêu chi tiết.