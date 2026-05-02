Cố vấn Iran nói lý do Lãnh tụ sống sót và đang chỉ đạo đàm phán

Hãng tin Fars dẫn lời cố vấn của Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei khẳng định ông hiện hoàn toàn khỏe mạnh và đang trực tiếp giám sát các cuộc đàm phán.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh ông chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm vào ngày 8/3.

Giáo sĩ cấp cao Mohsen Qomi xác nhận ông Khamenei đã bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel - cuộc tấn công đã sát hại cha ông, Ayatollah Ali Khamenei, vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến. Theo ông Qomi, chỉ vài phút trước khi bom rơi, ông Mojtaba đã đi ra ngoài sân, nhờ đó sống sót sau vụ nổ.

Việc Lãnh đạo Tối cao chỉ liên lạc qua các thông báo bằng văn bản, hoàn toàn không có hình ảnh video hay bản ghi âm nào được công bố, đã làm gia tăng những nghi ngờ về mức độ nghiêm trọng khi ông bị thương. Nhiều báo cáo cho rằng ông có thể đã bị biến dạng hoặc mất khả năng điều hành thực tế.

Giáo sĩ Qomi, hiện là phó ban phụ trách các vấn đề quốc tế tại Văn phòng Lãnh đạo, bác bỏ các thông tin này: “Đây là đòn của kẻ thù. Họ cố tình liên tục đặt câu hỏi: Tại sao ông ấy không xuất hiện? Tại sao không có tin nhắn thoại hay lời chia buồn?”.

Ông Qomi khẳng định Lãnh đạo Tối cao đang quản lý tốt công việc, đồng thời giám sát chặt chẽ cả chiến trường lẫn tiến trình đàm phán. Ông Khamenei đã trực tiếp đưa ra các kịch bản ứng phó cho đội ngũ đàm phán trong nhiều tình huống khác nhau. Lãnh đạo Tối cao vẫn giữ được sự tỉnh táo hoàn toàn và kiểm soát tuyệt đối mọi vấn đề trọng đại của quốc gia.

Theo CNN, Lãnh đạo Tối cao Mojtaba Khamenei khẳng định Iran sẽ duy trì quyền kiểm soát hành lang hàng hải chiến lược Hormuz. Quan điểm này vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các đồng minh khu vực của Mỹ do lo ngại sự thống trị của Tehran tại vùng Vịnh.

Iran gửi đề xuất hòa bình mới tới Mỹ qua trung gian Pakistan

Ngày 1/5, Iran đã gửi đề xuất đàm phán mới nhất tới Mỹ thông qua trung gian Pakistan. Hiện chi tiết nội dung và phản ứng từ phía Tổng thống Donald Trump vẫn chưa được công bố, theo CNN.

Cuộc đối đầu của Mỹ và Iran đã kéo dài gần 4 tuần kể từ sau lệnh ngừng bắn tạm thời. Mỹ hiện duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran, trong khi phía Tehran vẫn tiếp tục đóng cửa Eo biển Hormuz trên thực tế.

Bất chấp những bế tắc hiển hiện, Tổng thống Trump khẳng định tiến trình đàm phán vẫn đang được tiến hành.

Chủ tịch Quốc hội Iran và phái đoàn Iran tham gia đàm phán với Mỹ tại Pakistan. Ảnh: RT.

Đề xuất mới chưa thể tháo gỡ bế tắc cốt lõi

Các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đang rơi vào thế "cân não" sau khi Tehran gửi đề xuất sửa đổi mới thông qua trung gian Pakistan. Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo xung đột có nguy cơ kéo dài nếu các bên không giải quyết được những bất đồng mang tính nền tảng.

Trước đó Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran. Washington không chấp nhận yêu cầu trì hoãn đàm phán chương trình hạt nhân để ưu tiên việc dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và chấm dứt chiến tranh.

Trong khi phía Iran nỗ lực tách biệt hồ sơ hạt nhân khỏi các thỏa thuận ngừng bắn hiện tại, nhằm giảm áp lực kinh tế từ lệnh phong tỏa trước khi thảo luận về năng lực nguyên tử.

Theo Axios, Mỹ duy trì quan điểm cứng rắn và lo ngại sâu sắc về chương trình hạt nhân của Iran. Còn Tehran muốn trì hoãn nội dung này, khiến tiến trình thương lượng trở nên bế tắc và phức tạp.

Tổng thống Trump đe dọa rút quân khỏi Italy và Tây Ban Nha

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng đe dọa rút quân đội khỏi Italy và Tây Ban Nha, chỉ một ngày sau khi tuyên bố xem xét cắt giảm hiện diện quân sự tại Đức, theo The Guardian.

Lời đe dọa nhắm vào Đức được đưa ra sau khi Thủ tướng Friedrich Merz nhận định Mỹ đang bị Iran "làm bẽ mặt". Ông Trump đã chỉ trích gay gắt các đồng minh NATO vì sự chậm trễ và từ chối cử lực lượng hải quân hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz - hành lang vận tải thương mại mang tính sống còn đang bị phong tỏa.

Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez phản đối gay gắt cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran ngay từ khi bắt đầu xung đột.

Về phía Italy, sau một thời gian duy trì thế cân bằng, Rome đã có bước đi quyết liệt vào cuối tháng 3 khi từ chối cho phép máy bay Mỹ vận chuyển vũ khí sử dụng căn cứ không quân tại Sicily để chuyển đến khu vực xung đột.

Động thái của ông Trump cho thấy sự rạn nứt ngày càng sâu sắc trong khối NATO liên quan đến các hoạt động quân sự tại Trung Đông.

