Iran tuyên bố là bên chiến thắng, thỏa thuận với Mỹ có thể ký từ xa

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu trên truyền hình nhà nước vào thứ Sáu rằng một biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran có thể được hai bên ký kết từ xa trong vài ngày tới.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: EPA.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran là "bên chiến thắng" và đã "trở nên mạnh mẽ hơn" sau cuộc xung đột với Mỹ và Israel, trong bối cảnh thỏa thuận hòa bình đang ngày càng đến gần.

Ông Araghchi cho biết văn bản này có thể được ký kết từ xa và công bố sau khi các giai đoạn đàm phán cuối cùng hoàn tất. Sau đó, hai bên khả năng sẽ gặp mặt trực tiếp tại một địa điểm nào đó để ký kết văn bản chính thức.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Araghchi thông tin rằng dù chưa chính thức ký kết, văn kiện này bao gồm giải pháp chấm dứt xung đột tại Lebanon "và mọi mặt trận khác".

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Iran, nội dung thỏa thuận bao gồm việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa cảng biển của Mỹ và mở lại eo biển Hormuz.

Về chương trình hạt nhân, ông Araghchi khẳng định rằng vấn đề này không nằm trong dự thảo hiện tại mà sẽ được đàm phán trong các giai đoạn tiếp theo, với điều kiện thỏa thuận tạm thời được thực thi nghiêm túc.

Tehran nhấn mạnh các cuộc đàm phán phải dựa trên nguyên tắc cơ bản của quốc gia, đồng thời cho biết việc quản lý Eo biển Hormuz sẽ được phối hợp thực hiện cùng Oman.

Ông Araghchi cho biết phương thức vận hành của tuyến đường thủy này sẽ thay đổi so với giai đoạn trước chiến tranh. Ông cũng khẳng định phía Iran sẽ không thu phí lưu thông, thay vào đó là áp dụng "phí dịch vụ" đối với tàu thuyền đi qua eo biển.

Biên bản ghi nhớ cũng tập trung tháo gỡ các nguồn cơn căng thẳng khác trong quan hệ song phương, trong đó có cam kết bằng văn bản từ phía Mỹ về việc "tôn trọng chủ quyền của Iran".

"Mọi sự đe dọa phải chấm dứt và người dân Iran cần được đối xử bằng sự tôn trọng", ông khẳng định.

Ông Araghchi nhấn mạnh rằng Iran sẵn sàng quay lại trạng thái chiến tranh nếu Mỹ lựa chọn con đường đó. "Nếu các điều khoản trong biên bản ghi nhớ không được tuân thủ, thỏa thuận cuối cùng sẽ không được ký kết", Ngoại trưởng Iran cảnh báo.

Chưa rõ Lãnh đạo Tối cao Iran đã phê duyệt thỏa thuận chưa

Vào thứ Sáu, một quan chức cấp cao của Mỹ đã từ chối xác nhận liệu Lãnh đạo Tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, đã đích thân thông qua thỏa thuận đang được đàm phán giữa Tehran và Washington hay chưa.

Người dân cầm hình các nhà lãnh đạo tối cao tại buổi diễu hành ủng hộ chính phủ. Ảnh: Reuters.

Khi được hỏi trực tiếp về việc liệu Lãnh đạo Tối cao Iran đã phê duyệt biên bản ghi nhớ này hay chưa, quan chức này đã né tránh trả lời dứt khoát.

"Chúng tôi chỉ có thể dựa vào các nguồn tin từ cả phía dân sự và quân sự, và cả hai bên đều khẳng định rằng Lãnh đạo Tối cao hài lòng với tiến trình đàm phán hiện tại", vị này cho biết.

Quan chức này nhấn mạnh rằng, theo hệ thống chính trị tại Iran, sự phê duyệt cuối cùng phụ thuộc hoàn toàn vào việc Lãnh đạo Tối cao "đặt bút ký".

"Kế hoạch của chúng tôi là đạt được thỏa thuận, thực thi thỏa thuận đó và chỉ cung cấp các lợi ích cho Iran khi chúng tôi đã đảm bảo được những lợi ích tương xứng cho người dân Mỹ," quan chức này khẳng định.