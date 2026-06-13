Ông Netanyahu bất ngờ về thỏa thuận Mỹ - Iran

Chỉ một ngày sau khi tuyên bố thỏa thuận với Iran gần như hoàn tất, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng phản bác, cho rằng Tehran mô tả sai lệch về đề xuất này.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Các điều khoản mà Iran công bố trên truyền thông hoàn toàn không liên quan đến những gì đã được thỏa thuận bằng văn bản".

Ông cũng nhấn mạnh rằng “những tuyên bố của hãng truyền thông giả mạo về thỏa thuận này là sai sự thật và thể hiện Iran sự thiếu thiện chí trong đàm phán”.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đã đăng tải các nội dung dự thảo thỏa thuận, trong đó có việc Iran từ chối nhượng quyền quản lý Eo biển Hormuz và yêu cầu Mỹ giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa.

Đổi lại, hai bên dự kiến khởi động lộ trình đàm phán 60 ngày nhằm tháo gỡ các vấn đề tồn đọng về chương trình hạt nhân và an ninh Trung Đông.

Ông Trump nhấn mạnh việc Iran tiếp tục đe dọa tàu thuyền tại Eo biển Hormuz là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và yêu cầu Tehran phải sớm thay đổi hành vi.

Iran tái khẳng định lập trường về hạt nhân và Eo biển Hormuz

Ngày 12/6, Iran khẳng định trong mọi thỏa thuận cuối cùng với Mỹ, nước này sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium, quyền kiểm soát Eo biển Hormuz, đồng thời yêu cầu Mỹ giải ngân 24 tỷ USD tài sản phong tỏa, đền bù 300 tỷ USD chiến tranh và Israel ngừng bắn Lebanon.

Tehran nhấn mạnh các cuộc đàm phán phải dựa trên nguyên tắc cơ bản của quốc gia, đồng thời cho biết việc quản lý Eo biển Hormuz sẽ được phối hợp thực hiện cùng Oman.

Trái ngược với thông tin từ Iran, một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump khẳng định thỏa thuận đã đạt được bao gồm các điều khoản buộc Iran phải:

Tiêu hủy vật liệu hạt nhân.

Tháo dỡ toàn bộ chương trình hạt nhân.

Ngừng hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm.

Duy trì mở cửa Eo biển Hormuz.

Chỉ giải ngân tài sản sau khi Iran hoàn tất các cam kết trên.

Quan chức này gọi đây là một "thỏa thuận dựa trên hiệu quả thực tế".

Israel bất ngờ và hoài nghi

Việc ông Trump tuyên bố về khả năng sớm đạt thỏa thuận với Iran đã khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu bất ngờ, ngay khi ông đang chủ trì cuộc họp với các quan chức an ninh cấp cao để bàn về vấn đề này.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Donald Trump vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Theo CNN, tối thứ Năm vừa qua, hai bên đã có một cuộc điện đàm ngay sau khi ông Trump tuyên bố Israel là một trong những quốc gia Trung Đông ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn.

Những bất đồng gần đây giữa Washington và Tel Aviv về chiến dịch quân sự tại Lebanon đang khiến tiến trình đàm phán Mỹ - Iran trở nên phức tạp hơn. Ảnh: Reuters.

Ông Netanyahu khẳng định ông Trump cam kết sẽ buộc Iran xóa bỏ chương trình hạt nhân (bao gồm cả lượng uranium đã làm giàu), hạn chế tên lửa và ngừng hỗ trợ lực lượng ủy nhiệm trong thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, trong các phát ngôn công khai gần đây, ông Trump chỉ tập trung vào vấn đề uranium và hoàn toàn không nhắc đến tên lửa hay các lực lượng ủy nhiệm suốt nhiều tuần qua.

Thủ tướng Netanyahu khẳng định trong một tuyên bố vào thứ Sáu: "Chừng nào tôi còn là Thủ tướng, Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân". Hiện tại, Israel đang gây sức ép buộc Mỹ ngăn chặn việc giải ngân hàng chục tỷ USD tài sản của Iran như một phần trong thỏa thuận ngừng bắn.

Từ lâu, Israel đã hoài nghi về ý định của Iran và cho rằng nước này không thiện chí trong đàm phán. Nguồn tin của Israel nói với CNN rằng họ tin rằng ngay cả khi Mỹ và Iran ký kết một biên bản ghi nhớ, thỏa thuận này cũng sẽ không đi đến kết quả cuối cùng.

Khoảnh khắc Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Iran Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng video được cho là ghi lại khoảnh khắc tàu USS Michael Murphy (DDG 112) phóng tên lửa hành trình Tomahawk để hỗ trợ các cuộc tấn công vào Iran hôm 10/6.