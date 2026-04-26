Ông Trump: Tổng thống là nghề nguy hiểm

Vào lúc 22h30 đêm 25/4 giờ miền Đông nước Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện tại phòng họp báo ở Nhà Trắng. Ông vẫn mặc tuxedo để trực tiếp cập nhật thông tin cho báo chí về vụ nổ súng bên trong khách sạn Washington Hilton. Vụ việc rất có thể nhắm vào tính mạng của ông.

“Cảm ơn rất nhiều. Chuyện này hoàn toàn bất ngờ”, ông Trump mở đầu buổi họp báo. Từ trước khi bước vào buổi họp, ông Trump đã liên tục cập nhật trên tài khoản mạng xã hội cá nhân về tình hình sau vụ nổ súng tại tiệc tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng.

Đứng cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Phó Tổng thống JD Vance cùng nhiều quan chức cấp cao khác trong phòng họp báo ngay sau sự việc gây bàng hoàng, ông Trump nhận định dư luận sẽ luôn bị sốc khi những chuyện như thế này xảy ra.

Theo ông, đó chính là lý do cần xây dựng phòng khánh tiết mới tại Nhà Trắng, dù dự án xây dựng này từng gây ra nhiều tranh cãi. “Đây chính là lý do chúng ta cần phòng khánh tiết rộng lớn, an toàn hơn, có khả năng chống drone và chống đạn”, ông Trump nói.

Ông Trump xuất hiện tại họp báo ở Nhà Trắng ngay sau vụ nổ súng tại tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về cảm xúc của ông khi nhận ra bản thân một lần nữa có thể lại gặp nguy hiểm, ông Trump cho biết ban đầu ông tưởng tiếng súng là tiếng khay bưng đồ bị rơi, ông nhớ lại bản thân đã được lực lượng an ninh “đưa đi rất nhanh, không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ trong vài giây là chúng tôi đã ra khỏi cửa”.

Nhìn chung, phản ứng của ông Trump xuyên suốt sự việc được đánh giá là điềm tĩnh, bản thân ông cũng từng trải qua nhiều mối đe dọa an ninh. Tổng thống cũng giảm nhẹ khả năng sự việc này sẽ làm thay đổi phong cách làm việc và sinh hoạt của ông.

“Tôi không thích nghĩ về điều đó. Tôi vẫn sống một cuộc sống bình thường, dù cuộc sống của Tổng thống là một cuộc sống nguy hiểm. Tôi nghĩ mình sẽ xử lý mọi thứ tốt nhất có thể. Thành thật mà nói, tôi không suy sụp. Tổng thống là một nghề nguy hiểm. Chưa có ai nói cho tôi biết đây là một nghề nguy hiểm như vậy”, ông Trump nói.

Ông Trump khẳng định sự kiện này sẽ được tổ chức lại. “Chúng tôi sẽ tổ chức lại và sẽ không để bất kỳ ai làm gián đoạn đời sống xã hội của mình”, Tổng thống Mỹ khẳng định.

Bạo lực chính trị gia tăng tại Mỹ

Một lần nữa một sự vụ rúng động liên quan tới súng đạn lại xảy ra với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự việc làm dấy lên lo ngại về mức độ an ninh và tình trạng bạo lực chính trị tại Mỹ.

Đây là lần thứ 3 trong vòng 3 năm trở lại đây ông Trump đối mặt với nguy hiểm súng đạn. Ngày 13/7/2024, ông Trump bị một viên đạn bay sượt qua tai trong lúc phát biểu tại bang Pennsylvania. Tay súng khi đó đã nổ nhiều phát đạn trước khi bị lực lượng mật vụ bắn hạ.

Đến ngày 15/9/2024, một người đàn ông mang súng trường ẩn nấp tại sân golf của ông Trump ở West Palm Beach, âm mưu tấn công ông Trump. Nghi phạm sau đó đã bị bắt giữ và kết án tù chung thân.

Ông Trump xuất hiện tại tiệc tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng trước khi vụ nổ súng xảy ra. Ảnh: Reuters.

Khi được hỏi vì sao bản thân thường xuyên trở thành mục tiêu, ông Trump cho rằng điều đó liên quan đến tầm ảnh hưởng của vị trí ông đang nắm giữ. “Tôi đã nghiên cứu các vụ ám sát, và những người có tác động lớn nhất thường là mục tiêu”, ông nói.

Trong vụ việc lần này, tay súng lao về phía phòng tiệc, nơi Tổng thống đang dùng bữa cùng hàng trăm nhà báo, quan chức và khách mời. Tay súng đã bị lực lượng an ninh nổ súng khống chế và bắt giữ kịp thời.

Vụ việc làm dấy lên câu hỏi về làn sóng bạo lực chính trị ngày càng gia tăng tại Mỹ, cũng như mức độ bảo vệ dành cho ông Trump. Trong họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump so sánh “nghề Tổng thống” với các nghề có tính mạo hiểm cao như đua xe hay đấu bò tót.

Bạo lực chính trị tại Mỹ hiện không chỉ nhắm vào Tổng thống Mỹ, mà còn lan rộng tới các cấp chính quyền khác. Những năm gần đây chính trường Mỹ ghi nhận nhiều vụ tấn công nhằm vào các chính trị gia của cả hai đảng.

Năm 2017, vụ xả súng nhằm vào các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong buổi tập bóng chày, khiến Hạ nghị sĩ Steve Scalise của bang Louisiana suýt thiệt mạng. Năm 2025, nhà hoạt động chính trị ủng hộ đảng Cộng hòa Charlie Kirk bị ám sát.

Các chính trị gia đảng Dân chủ cũng phải đối mặt với đe dọa. Có thể kể tới vụ phóng hỏa nhằm vào nhà riêng của Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro; vụ tấn công bằng búa nhằm vào chồng của cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi; cũng như các vụ nổ súng nhằm vào văn phòng tranh cử của Kamala Harris tại bang Arizona.

Ngoài ra, còn phải kể tới vụ bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol do những người ủng hộ ông Trump thực hiện, khiến khoảng 150 cảnh sát bị thương. Các mối đe dọa nhằm vào các nghị sĩ của cả hai đảng đã gia tăng mạnh.

Trong họp báo, ông Trump thừa nhận điều này. Ông kêu gọi người dân Mỹ giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình. “Sau những gì xảy ra tối nay, tôi kêu gọi tất cả người Mỹ cam kết giải quyết các khác biệt một cách ôn hòa”, ông Trump nói.

Trước diễn biến gây sửng sốt, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche, người vừa được ông Trump bổ nhiệm, khéo léo đưa ra nhận định rằng sự việc vừa xảy ra phản ánh cả “mặt tồi tệ nhất và tốt đẹp nhất” của nước Mỹ. Mặt tồi tệ là hành vi bạo lực, còn mặt tích cực là phản ứng kịp thời của lực lượng thực thi pháp luật.

Nghi phạm vượt khu vực máy dò kim loại tại sự kiện có ông Trump Trên tài khoản Truth Social của ông Trump, ông vừa đăng tải đoạn video an ninh cho thấy một người đàn ông chạy xuyên qua khu vực máy dò kim loại của sự kiện tiệc tối của Hội Nhà báo Nhà Trắng tổ chức ở Washington DC. Các sĩ quan an ninh ngay lập tức giơ súng về phía người đàn ông. Hoạt động khống chế nghi phạm sau đó diễn ra bên ngoài khung hình.