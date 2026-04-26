Hai vụ ám sát hụt Tổng thống Mỹ tại khách sạn Washington Hilton

Khách sạn Washington Hilton “không phải nơi đặc biệt an toàn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định trong tối 25/4, sau khi được sơ tán khẩn cấp khỏi khách sạn, vì một vụ nổ súng gần phòng tiệc.

Ông Trump và phu nhân Melania (trái) xuất hiện ở đầu buổi tiệc tổ chức tại khách sạn Washington Hilton trong tối 25/4. Ảnh: Reuters.

Nhận xét của ông Trump về khách sạn Washington Hilton gợi nhắc lại sự kiện từng xảy ra tại chính địa điểm này cách đây 45 năm. Năm 1981, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan bị ám sát hụt ngay bên ngoài khách sạn.

Vụ tấn công dẫn tới hàng loạt thay đổi về cấu trúc tại khách sạn, trong đó có việc bổ sung một phòng Tổng thống nằm gần lối vào. Theo một số nguồn tin, sau vụ việc tối 25/4, ông Trump cũng được đưa tới khu vực này trong một thời gian ngắn, trước khi trở về Nhà Trắng.

Ngày 30/3/1981, John Hinckley Jr. đã tìm cách ám sát Tổng thống Reagan khi ông rời khách sạn. Theo hồ sơ của FBI, Hinckley bắn 6 phát từ khẩu súng lục cỡ nòng 22. Một viên đạn dội vào thân xe limousine rồi trúng vào ngực ông Reagan. Vết thương ban đầu không được nhận ra cho đến khi ông bắt đầu ho ra máu.

Ông Reagan phải điều trị 12 ngày tại bệnh viện trước khi trở lại Nhà Trắng. Thư ký báo chí Nhà Trắng khi đó, ông James Brady, cùng một đặc vụ và một cảnh sát cũng bị thương trong vụ việc này.

Sau đó, khách sạn Washington Hilton xây dựng thêm một gara dành riêng cho xe của Tổng thống. Gara kết nối trực tiếp với thang máy và cầu thang riêng dẫn tới phòng Tổng thống. Thiết kế này nhằm gia tăng an ninh trong khách sạn khi tiếp đón nguyên thủ.

Gần nửa thế kỷ sau, một vụ nổ súng xảy ra tại khách sạn gây nên cảnh tượng hỗn loạn, khi Tổng thống Trump đang hiện diện tại đây. Hiện chưa rõ liệu ông Trump có phải là mục tiêu bị nhắm đến trong vụ việc hay không, nhưng việc ông phải sơ tán khẩn cấp sau tiếng súng khiến truyền thông Mỹ nhìn nhận đây vẫn là câu chuyện “lịch sử lặp lại”.

Tổng thống Ronald Reagan vẫy tay chào đám đông ngay trước khi bị John Hinckley Jr. ám sát hụt ngày 30/3/1981 bên ngoài khách sạn Washington Hilton. Ảnh: White House.

Sự kiện tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng vốn được lên kịch bản như một buổi tối trang trọng, ông Trump sẽ phát biểu trước giới báo chí. Đây là lần đầu tiên ông Trump tham dự sự kiện này trên cương vị Tổng thống Mỹ nên truyền thông Mỹ rất quan tâm. Tuy nhiên, tình huống bất ngờ đã xảy ra.

Theo các nhân chứng, khi khách mời đang dùng món salad đậu xuân và burrata ở đầu buổi tiệc, lực lượng an ninh có vũ trang bất ngờ lao vào phòng tiệc, yêu cầu mọi người nằm xuống.

Những tiếng nổ bắt đầu được nghe thấy rõ ràng hơn từ bên trong phòng tiệc, âm nhạc dừng lại, không khí lặng đi trong vài giây. Các đặc vụ nhanh chóng tỏa ra quanh các bàn tiệc, trong khi bát đĩa rơi xuống sàn. Những tiếng hô “Nằm xuống!” vang khắp khán phòng. Ông Trump, khi đó đang ngồi trên sân khấu, được nhanh chóng đưa ra ngoài phòng tiệc.

Khách sạn Washington Hilton trong nhiều năm qua thường xuyên tổ chức các sự kiện quy mô lớn, song vẫn mở cửa cho khách lưu trú thông thường. Trong các dịp như vậy, công tác an ninh chủ yếu tập trung vào khu vực tổ chức sự kiện, thay vì giám sát chặt toàn bộ khuôn viên.

Đây chính là kẽ hở an ninh của sự vụ lần này. Đoạn video an ninh do ông Trump đăng tải trên Truth Social cho thấy một người đàn ông chạy qua máy dò kim loại, vượt qua lực lượng chức năng, buộc các sĩ quan phải chĩa súng về phía người này.

Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ nhanh chóng được sơ tán khỏi phòng tiệc. Ảnh: Reuters.

Nghi phạm được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, bang California. Người này mang theo súng shotgun, một khẩu súng ngắn và nhiều dao. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm được cho là đã lưu trú tại khách sạn, qua đó tiếp cận được khu vực tổ chức sự kiện.

Khách sạn đã áp dụng các biện pháp an ninh đặc biệt từ lúc 14h ngày 25/4, buổi tiệc diễn ra vào lúc 20h cùng ngày. Khoảng 2.300 khách mời phải trải qua nhiều lớp kiểm tra an ninh, từ xác minh vé mời, đến kiểm tra bằng máy dò kim loại do Mật vụ và Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ vận hành.

Giới chức Mỹ mô tả đây là hệ thống bảo vệ “nhiều lớp”. Tại buổi họp báo ở Nhà Trắng ngay sau sự việc, ông Trump nhấn mạnh rằng nghi phạm vẫn còn ở cách xa phòng tiệc và chưa thể vượt qua các lớp an ninh đã được bố trí cẩn thận. Dù vậy, sau sự việc gây sửng sốt này, khách sạn Washington Hilton bị xem là điểm đến “có dớp” đối với các Tổng thống Mỹ.