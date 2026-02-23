Ông Trump thắc mắc vì sao Iran chưa 'đầu hàng'

Đặc phái viên Mỹ đặt câu hỏi vì sao Tehran chưa “đầu hàng” trước sức ép quân sự, trong khi Iran khẳng định không khuất phục nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao.

Tờ Tehran Times đăng ảnh ông Trump lên trang bìa ngày 17/2. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News ngày 22/1, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff nói Tổng thống Trump không hẳn “thất vọng”, bởi ông “có nhiều lựa chọn khác”, nhưng vẫn đặt câu hỏi vì sao Tehran chưa “đầu hàng” trước sức ép ngày càng gia tăng.

“Với mức độ áp lực hiện nay, với sự hiện diện hải quân và sức mạnh trên biển của Mỹ trong khu vực, vì sao họ chưa ngồi lại với chúng ta và nói: ‘Chúng tôi không muốn vũ khí hạt nhân, và đây là những gì chúng tôi sẵn sàng làm’? Thật khó để đưa họ tới điểm đó”, ông Witkoff nói.

Phản hồi trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố: “Tò mò vì sao chúng tôi không đầu hàng ư? Bởi vì chúng tôi là người Iran”. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn với CBS, ông Araqchi cũng khẳng định giải pháp ngoại giao với Mỹ vẫn “nằm trong tầm tay”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Ảnh: Reuters.

Được biết, các cuộc đàm phán Mỹ - Iran gián tiếp không đạt được thỏa thuận, chủ yếu do bất đồng quanh yêu cầu của Washington buộc Tehran từ bỏ hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium trong nước - điều Mỹ cho là con đường dẫn tới chế tạo bom hạt nhân. Iran nhiều lần bác bỏ cáo buộc này, khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Tháng 6 vừa qua, Mỹ đã phối hợp với Israel không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, làm gián đoạn đáng kể hoạt động làm giàu uranium. Tổng thống Trump khi đó tuyên bố những địa điểm chủ chốt đã bị “xóa sổ”.

Tuy vậy, giới chức Mỹ tin rằng Iran vẫn còn sở hữu lượng uranium đã được làm giàu trước đó và yêu cầu Tehran phải chuyển giao hoặc từ bỏ số vật liệu này.

Ông Witkoff cho biết Iran đã làm giàu uranium “vượt xa mức cần thiết cho mục đích dân sự”, lên tới 60% độ tinh khiết phân hạch.

“Họ có thể chỉ còn cách một tuần để đạt tới vật liệu cấp độ công nghiệp có thể dùng chế tạo bom. Điều đó thực sự nguy hiểm”, ông cảnh báo.

Theo nguồn tin của Reuters, các nhượng bộ mới mà Iran đang cân nhắc gồm việc chuyển một nửa lượng uranium làm giàu cao ra nước ngoài và pha loãng phần còn lại. Đổi lại, Tehran muốn được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế và công nhận quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình.

Washington cũng tìm cách mở rộng nội dung đàm phán sang chương trình tên lửa và sự hậu thuẫn của Iran đối với các nhóm vũ trang trong khu vực. Tehran công khai bác bỏ yêu cầu này, dù một số nguồn tin cho rằng hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm có thể không phải “lằn ranh đỏ” tuyệt đối như vấn đề tên lửa.

Một điểm nghẽn khác là cơ chế và phạm vi dỡ bỏ trừng phạt. Một quan chức cấp cao Iran cho biết hai bên vẫn tồn tại khác biệt đáng kể về cách thức thực hiện.

Đáng chú ý, ông Witkoff tiết lộ theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, ông đã gặp nhân vật đối lập Iran Reza Pahlavi - con trai của cựu quốc vương bị lật đổ trong Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Ông không cung cấp thêm chi tiết về cuộc gặp.

Một chiếc F/A-18F Super Hornet chuẩn bị hạ cánh bằng hệ thống hãm tốc trên boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) của Hải quân Hoa Kỳ tại Biển Arab ngày 15/2. Ảnh: US Navy.

Trong bối cảnh lo ngại nguy cơ xung đột quân sự gia tăng, Iran và Mỹ dự kiến tổ chức vòng đàm phán hạt nhân thứ ba vào ngày 26/2 tại Geneva. Thông tin này được Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi - nước trung gian cho các cuộc tiếp xúc gián tiếp - xác nhận.

“Rất vui được xác nhận đàm phán Mỹ - Iran sẽ diễn ra tại Geneva vào 26/2, với nỗ lực tích cực nhằm tiến thêm một bước hướng tới hoàn tất thỏa thuận”, ông Albusaidi cho biết.

Trong khi đó, Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Ông Trump cảnh báo “những điều rất tồi tệ sẽ xảy ra” nếu không đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp kéo dài về chương trình hạt nhân của Tehran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 22/2 bày tỏ sự lạc quan thận trọng, cho rằng các cuộc thương lượng gần đây đã phát đi “tín hiệu đáng khích lệ”, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẵn sàng cho “mọi kịch bản có thể xảy ra”.