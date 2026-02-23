Iran tiếp tục dọa bắn mưa tên lửa vào Israel nếu bị Mỹ tấn công

Trong bối cảnh chính quyền Mỹ tiếp tục để ngỏ khả năng tấn công quân sự chống Iran trong trường hợp hai bên không đi đến thỏa thuận, giới chức Iran hôm 22/2 một lần nữa cảnh báo sẽ dội mưa tên lửa xuống Israel - đồng minh của Mỹ nếu xung đột nổ ra.

Ảnh minh họa: Reuters

Cảnh báo dội mưa tên lửa xuống Israel được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra hôm qua, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CBS của Mỹ. Ông Araghchi khẳng định trong cuộc chiến tháng 6/2025, Iran đã tiến hành các đòn tập kích tên lửa chính xác và xuyên thủng lưới phòng không Israel.

Hiện tại, Iran thậm chí còn có vị thế tốt hơn, sở hữu kho tên lửa tên lửa uy lực hơn so với giai đoạn chiến sự năm ngoái và sẵn sàng mở lại các cuộc tấn công quyết đoán chống Israel, nếu xung đột nổ ra.

Cảnh báo của Ngoại trưởng Iran đưa ra trong bối cảnh Chính quyền Mỹ tiếp tục đe dọa sẽ can thiệp quân sự vào Iran, nếu quốc gia Hồi giáo không đáp ứng các điều kiện của Mỹ xung quanh vấn đề hạt nhân. Đáp lại, Iran nhiều lần tuyên bố sẽ dội mưa tên lửa vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại Trung Đông, nếu bị tấn công.

Về phía Israel, Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu tối 22/2 đã tiến hành cuộc tham vấn đặc biệt với các cố vấn an ninh và quân đội về cuộc khủng hoảng Iran.

Theo báo chí Israel, một trong các nội dung được tập trung thảo luận tại cuộc họp là khả năng tham chiến của lực lượng Hezbollah ở Lebanon, trong trường hợp Mỹ tấn công Iran và quốc gia Hồi giáo đáp trả bằng các cuộc tập kích tên lửa nhằm vào Israel.

Một số quan chức Israel thời gian qua cho rằng Iran đang định hướng để Hezbollah tham chiến, nếu xung đột giữa Israel và Iran nổ ra.

Về cuộc chiến 12 ngày đêm tháng 6/2025, truyền thông Israel cho biết 42 quả tên lửa của Iran đã lọt qua lưới phòng không của Israel và lực lượng Mỹ tại khu vực. Trong đó, 6 quả tên lửa đánh trúng các căn cứ quân sự của Israel.

Thiệt hại do các đòn tấn công tên lửa của Iran gây ra tại Israel là 28 người chết, hơn 2.300 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 13.000 người phải đi sơ tán.