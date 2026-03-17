Bước sang ngày thứ 17 của cuộc chiến, Israel dội thêm một đợt không kích mới xuống Tehran trong khi "trái tim" hàng không Dubai chao đảo vì tấn công bằng drone.

Tổng thống Trump hối thúc các cường quốc gửi tàu chiến tới Hormuz để cùng Mỹ giải cứu cú sốc năng lượng lớn nhất lịch sử. Nhiều quốc gia vẫn do dự về vấn đề này.

Israel phá hủy máy bay của Lãnh tụ Tối cao Iran

Tổng thống Donald Trump khẳng định Iran đang suy yếu và muốn đàm phán. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran bác bỏ thẳng thừng.

Israel tung đòn tấn công quy mô lớn các trụ sở chính quyền Iran

Israel không kích dữ dội vào khu phức hợp của Đại giáo chủ Iran Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố video ghi lại cảnh các tiêm kích Israel tấn công khu vực trung tâm Tehran. Trước đó, Israel điều 50 chiến đấu cơ tham gia không kích trong ngày 6/3, để phá nát boongke ngầm nằm bên dưới khu phức hợp, nơi Đại giáo chủ Ali Khamenei thường lưu lại khi còn sống. Theo Israel, boongke này đang được sử dụng làm trung tâm chỉ huy khẩn cấp.

Ông Trump sốc vì Iran đáp trả quá quyết liệt

Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, khi được hỏi ông có bất ngờ vì không được báo trước về khả năng Iran tấn công diện rộng đối với các nước láng giềng hay không, ông Trump trả lời: "Ngay cả những chuyên gia hàng đầu cũng không nghĩ họ sẽ tấn công”.

Tổng thống phân tích: "UAE giống như ngân hàng của Iran. Qatar là láng giềng và từng có quan hệ khá thiện chí. Arab Saudi, Kuwait và Bahrain cũng không có vấn đề gì lớn. Không chuyên gia nào cho rằng kịch bản tấn công dữ dội các nước láng giềng sẽ xảy ra. Những nước đó không phải là đồng minh thân thiết của Iran, nhưng cũng không phải đối thủ, họ là láng giềng sống cạnh nhau đã bao năm".

Tuy nhiên, các nguồn thạo tin chia sẻ với Reuters rằng Tổng thống Trump đã được cảnh báo từ trước khi động binh về các khả năng đáp trả của Iran, trong đó có việc tập kích trả đũa các nước vùng Vịnh và eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump nói Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc nên cảm ơn Mỹ

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Donald Trump khẳng định Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc nên "biết ơn" Mỹ vì các cuộc không kích nhắm vào Iran thay vì giữ thái độ thờ ơ.

Ông bày tỏ sự thất vọng trước việc các đối tác chiến lược này không sẵn lòng gửi tàu chiến hỗ trợ bảo vệ Eo biển Hormuz. Đồng thời, Tổng thống cũng chỉ trích NATO vì sự thiếu hợp tác, cho rằng liên minh này luôn nhận sự bảo vệ của Mỹ nhưng không có động thái đáp lại tương xứng, theo FT.

Ông cho biết có một vài quốc gia đã đề nghị hỗ trợ Mỹ, nhưng “một số nước lại khiến tôi vô cùng thất vọng”.

Dù thừa nhận chính quyền Washington đã "sốc" trước quy mô đáp trả từ Tehran, Tổng thống Mỹ tin rằng cuộc chiến sẽ sớm được giải quyết dù khó kết thúc ngay trong tuần này.

Thái Lan đàm phán mua dầu thô từ Nga

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan cho biết Bangkok đang thảo luận với Moscow về khả năng mua dầu thô, trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt do cuộc chiến đang diễn ra giữa Mỹ-Israel và Iran.

Trả lời tờ The Nation, ông Sihasak Phuangketkeow cho biết chính phủ Thái Lan đã liên lạc với phía Nga và Moscow đã sẵn sàng bán dầu cho Thái Lan. Ông Sihasak cũng cho hay Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tin rằng cần phải nỗ lực xác định các nguồn cung dầu có thể đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.

Ông cho biết thêm Thái Lan hiện có lượng dầu dự trữ khoảng 95 đến 100 ngày, nhưng cuộc chiến khốc liệt đã tạo ra sự bất ổn về dòng cung ứng trong dài hạn. Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết nước này sẽ cố gắng áp mức trần giá dầu diesel trong nước ở mức 33 baht ( 1,02 USD ) mỗi lít khi giá nhiên liệu tăng cao.

Iran đàm phán với FIFA, từ chối thi đấu World Cup tại Mỹ

Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) đã chính thức đề nghị FIFA chuyển toàn bộ các trận đấu của đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026 sang Mexico thay vì diễn ra tại Mỹ. Quyết định được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho các cầu thủ trước bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang.

Động thái này đáp trả trực tiếp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng việc Iran tham gia giải đấu tại Mỹ là "không phù hợp" vì lý do an ninh. Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj khẳng định đội tuyển chắc chắn sẽ không đến Los Angeles và Seattle như lịch trình ban đầu.

"Khi ông Trump thừa nhận không thể đảm bảo an ninh, chúng tôi sẽ không mạo hiểm tính mạng của các cầu thủ và chắc chắn không đến Mỹ," ông Taj nhấn mạnh. Hiện Đại sứ quán Iran tại Mexico đang tích cực đàm phán với FIFA để sớm hoàn tất việc thay đổi địa điểm thi đấu.

Tàu sân bay Mỹ cháy suốt 30 giờ

Theo các thủy thủ và quan chức quân sự giấu tên tiết lộ với New York Times, một vụ cháy xảy ra tại khu vực giặt là trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ đã kéo dài hơn 30 giờ, khiến hàng chục quân nhân trên tàu phải hít khói.

Trong tuần trước, Hải quân Mỹ cũng đã công bố thông tin vụ cháy trên chiến hạm lớn nhất của nước này. Thông cáo cho biết đám cháy được khống chế thành công, không liên quan đến hoạt động tác chiến, khiến hai thủy thủ bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Báo cáo cũng cho biết các hoạt động tác chiến trên tàu sân bay nặng 100.000 tấn này không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

USS Gerald R. Ford đang hiện diện tại Biển Đỏ trong bối cảnh xung đột với Iran tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, theo New York Times, điều kiện sinh hoạt của khoảng 4.500 thành viên thủy thủ đoàn và lực lượng không quân trên con tàu trị giá 13 tỷ USD đang không ở mức lý tưởng.

Khoảng 600 thủy thủ đã mất chỗ ngủ do vụ cháy, phải ngủ tạm trên bàn hoặc dưới sàn, nhiều người không thể giặt đồ. Hiện USS Gerald R. Ford đang ở tháng triển khai hoạt động thứ 10. Trước vụ cháy, tàu cũng gặp các vấn đề với hệ thống nhà vệ sinh, với hơn một chục lần phải gọi thợ sửa chữa trong đợt triển khai này.

Iran phá hủy nhiều máy bay Mỹ, 200 lính bị thương

Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phá hủy nhiều máy bay của Mỹ bằng máy bay không người lái. Tuy nhiên Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ tuyên bố này, theo Al Aazeera.

Theo tờ Wall Street Journal, 5 máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ đã bị hư hại sau đợt tập kích của Iran vào căn cứ Prince Sultan (Ả Rập Xê-út). Trước đó, một vụ va chạm trên không giữa hai chiếc KC-135 đã khiến một phi cơ rơi xuống lãnh thổ Iraq, làm toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn tử nạn.

Iran dội tên lửa, UAV vào Israel sau lệnh của Lãnh tụ Tối cao Ngay sau mệnh lệnh từ lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, Iran tung tên lửa Emad, Qadr, Khaibar Shekan và UAV mang thuốc nổ vào Tel Aviv cùng các căn cứ Mỹ.

CENTCOM phủ nhận tuyên bố phá hủy nhiều máy bay chiến đấu của Iran: "Không có máy bay chiến đấu nào của Mỹ bị Iran đánh trúng. Trên thực tế, các máy bay chiến đấu của Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến Mỹ vẫn tiếp tục chứng minh khả năng gây sát thương vô song và ưu thế trên không trong các đợt tấn công vào Iran”.

Cùng ngày, theo Fox News, CENTCOM xác nhận gần 200 binh sĩ Mỹ bị thương trong chiến dịch "Epic Fury" nhắm vào Iran. Chiến dịch này nhằm tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự, hệ thống tên lửa và phòng không của Iran. Theo người phát ngôn Tim Hawkins, phần lớn các trường hợp chỉ bị thương nhẹ và hơn 180 binh sĩ đã sớm trở lại thực hiện nhiệm vụ.

Cho tới nay, phía Mỹ xác nhận 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng, trong đó 7 người chết do hỏa lực Iran và 6 người trong vụ máy bay tiếp liệu KC-135 rơi ở miền tây Iraq ngày 12-3.

Trung Đông rực lửa sáng 17/3: Lời hứa hòa bình vẫn xa vời

Bất chấp các dự báo về hồi kết, sáng 17/3, Trung Đông tiếp tục chấn động bởi loạt cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào nhiều quốc gia:

Hỏa hoạn tại Khu công nghiệp dầu khí Fujairah (FOIZ) của UAE rạng sáng ngày 17/3.

Trực diện Iran và Lebanon: Israel phát động "làn sóng tấn công quy mô lớn" vào hạ tầng Tehran và các vị trí của Hezbollah tại Beirut, đồng thời mở rộng chiến dịch trên bộ ở Nam Lebanon. Ngược lại, Israel ráo riết đánh chặn tên lửa phóng từ Iran.

Tập kích hạ tầng dầu khí: Mỏ dầu Majnoon (Iraq), mỏ khí Shah và khu công nghiệp Fujairah (UAE) đồng loạt bị UAV tấn công gây cháy lớn. UAE buộc phải đóng cửa không phận để đảm bảo an ninh.

Mục tiêu ngoại giao khu vực: Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad bị UAV nhắm tới. Trong khi đó, Kuwait và Saudi Arabia liên tục kích hoạt phòng không để đánh chặn hàng loạt UAV và tên lửa thù địch xâm nhập không phận.

Tàu chở dầu bị tấn ngoài khơi UAE

Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) sáng sớm 17/3 cho biết, một tàu chở dầu đã bị trúng một "vật thể chưa xác định khi đang neo đậu" vào đêm muộn thứ Hai, gần cảng dầu chiến lược Fujairah của UAE.

Vụ việc xảy ra trên Vịnh Oman, cách Fujairah 23 hải lý về phía Đông. Theo cơ quan hàng hải khu vực, con tàu chỉ bị hư hại nhẹ về cấu trúc, không có thương vong về người hay thiệt hại đối với môi trường.

Fujairah là tuyến xuất khẩu dầu huyết mạch giúp vòng qua Eo biển Hormuz - tuyến đường vốn đã bị tê liệt kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu. Cảng dầu và Khu Công nghiệp Dầu khí Fujairah (FOIZ) lân cận là những mục tiêu bị Iran nhắm tới thường xuyên. Theo UKMTO, đây là con tàu thứ 21 báo cáo gặp sự cố tại khu vực Vùng Vịnh và các vùng biển lân cận kể từ khi chiến sự nổ ra.

Ông Trump hứa hẹn xung đột Iran sẽ sớm kết thúc

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng chiều 16/3 theo giờ địa phương về khả năng Mỹ kết thúc xung đột tại Iran ngay trong tuần này, ông Trump nói: “Tôi không nghĩ vậy. Nhưng cũng sớm thôi. Không lâu đâu. Chúng ta sẽ có một thế giới an toàn hơn nhiều khi việc này kết thúc. Nó sẽ sớm được khép lại”.

Ông Trump và ông Vance gặp gỡ phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng trong chiều 16/3 theo giờ địa phương.

CNN cho biết, Tổng thống Trump tiết lộ sẽ sớm công bố tên các quốc gia đồng ý hỗ trợ Mỹ mở lại eo biển Hormuz, dù thừa nhận nhiều đồng minh đến nay đã từ chối đề xuất này.

Khi được hỏi ông có bất ngờ vì không được báo trước về khả năng Iran tấn công diện rộng đối với các nước láng giềng hay không, ông Trump trả lời: “Không, ngay cả những chuyên gia hàng đầu cũng không nghĩ họ sẽ tấn công”.

Cùng xuất hiện với ông Trump tại Phòng Bầu dục còn có Phó Tổng thống JD Vance, nhưng tiếp tục duy trì lập trường thận trọng, ông Vance né tránh các câu hỏi về quan điểm của cá nhân ông. Trước đây, ông Vance vốn phản đối việc can thiệp quân sự vào Trung Đông. Hiện tại, khi Mỹ đã động binh tại Iran, ông Vance chỉ nhấn mạnh ông tin tưởng Tổng thống Trump “sẽ hoàn thành nhiệm vụ”.

Ông Trump bác nỗ lực nối lại đàm phán với Iran

Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông không muốn tiến hành đàm phán với Iran vào thời điểm hiện tại. “Mặc dù Tổng thống nói rằng ông sẵn sàng đối thoại, nhưng không phải vào lúc này, ông muốn chiến dịch Cơn thịnh nộ Dữ dội tiếp tục diễn ra”, một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin các quan chức Iran trong những ngày gần đây đã trực tiếp liên hệ với đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, cùng một số thành viên khác trong chính quyền ông Donald Trump, nhằm tìm cách nối lại kênh ngoại giao.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phủ nhận việc này. “Lần liên hệ cuối cùng của tôi với ông Witkoff là trước khi cấp trên của ông ấy quyết định chấm dứt ngoại giao bằng một cuộc tấn công quân sự bất hợp pháp nhằm vào Iran. Mọi tuyên bố trái ngược dường như chỉ nhằm đánh lạc hướng các nhà giao dịch dầu mỏ và công chúng”, ông Araghchi viết trên mạng xã hội X trong ngày 16/3 theo giờ địa phương.

Tàu quét mìn Hải quân Mỹ bất ngờ xuất hiện

Hai tàu quét mìn của Hải quân Mỹ, vốn được đồn trú tại Trung Đông để đối phó với các mối đe dọa từ thủy lôi của Iran, đã bất ngờ xuất hiện cách đó hàng nghìn dặm tại Malaysia, theo The War Zone.

USS Tulsa và USS Santa Barbara - cả hai đều là tàu chiến ven biển (LCS) lớp Independence được trang bị khả năng quét mìn chuyên dụng - đã được ghi hình tại Cảng container Bắc Butterworth ở Penang, Malaysia vào ngày 15/03/2026. Hệ thống này bao gồm sonar săn mìn dạng kéo, phương tiện không người lái mặt nước (CUSV) và các tổ hợp tìm-diệt mìn triển khai từ trực thăng MH-60 Sea Hawk.

Những con tàu này trước đó đã được triển khai tới Bahrain trong năm qua để thay thế các tàu săn mìn lớp Avenger đã ngừng hoạt động tại Vịnh Ba Tư.

Ông Trump hoãn gặp ông Tập

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai cho biết chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến vào cuối tháng này có thể bị trì hoãn thêm khoảng một tháng do cuộc chiến với Iran.

Tại Nhà Trắng, ông Trump thông báo có thể hoãn chuyến công du cuối tháng 3 do yêu cầu điều hành chiến sự. Tổng thống nhấn mạnh sự hiện diện của mình tại Washington là cần thiết để trực tiếp giám sát cuộc chiến với Iran.

"Chúng tôi đang xem xét việc đó ngay bây giờ. Chúng tôi đang thảo luận với phía Trung Quốc. Tôi rất muốn đi, nhưng vì cuộc chiến, tôi muốn ở lại. Tôi cảm thấy mình phải có mặt ở đây", ông trả lời các phóng viên.

Việc Tổng thống Trump hoãn chuyến công du Trung Quốc đã buộc Bắc Kinh phải đối mặt đồng thời với hai cuộc khủng hoảng vốn luôn được tách biệt: sự đổ vỡ ổn định tại Trung Đông và tiến trình "tan băng" mong manh trong quan hệ Mỹ - Trung.

Là quốc gia nhập khẩu dầu vùng Vịnh lớn nhất thế giới, Trung Quốc phụ thuộc trực tiếp vào sự ổn định của các tuyến hàng hải. Bắc Kinh đang phải đặt lên bàn cân giữa lợi ích kinh tế thực dụng và truyền thống "không can thiệp" bấy lâu nay.

Theo SCMP, dù coi trọng tính chiến lược của hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng này, giới quan sát nhận định Trung Quốc sẽ không chấp nhận bị coi là khuất phục trước sức ép từ Washington. Bắc Kinh kiên quyết từ chối việc bị kéo vào một cuộc can thiệp quân sự do Mỹ dẫn đầu hoặc để chuyến công du của ông Trump biến thành một công cụ mặc cả chính trị.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq trở thành mục tiêu tấn công

Video lan truyền trên mạng xã hội và được CNN xác thực cho thấy khói và lửa bốc lên từ khách sạn Al-Rasheed ở Baghdad sau một vụ tấn công bằng UAV vào sáng 17/3.

Hệ thống phòng không đánh chặn UAV tấn công Đại sứ quán Mỹ Video được CNN xác thực cho thấy các vệt đạn phòng không đã đánh chặn một vật thể bay trên bầu trời thủ đô Baghdad của Iraq, cách khuôn viên Đại sứ quán Mỹ khoảng 600 m vào rạng sáng ngày 17/3.

Khách sạn này nằm trong Vùng Xanh, khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt tại Baghdad, nơi đặt các cơ quan chính phủ và cơ quan đại diện ngoại giao, bao gồm cả Đại sứ quán Mỹ.

Trước đó, người phát ngôn của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq, ông Sabah al-Numan, xác nhận trụ sở Đại sứ quán Mỹ và khách sạn Al-Rasheed tại Baghdad đều đã bị tấn công, mỏ dầu Majnoon ở miền Nam Iraq cũng bị nhắm đến.

Giá dầu tăng trở lại

Giá dầu đã tăng trở lại sau khi giảm hơn 5% vào thứ Hai, trong bối cảnh các nhà đầu tư cân nhắc giữa những mối đe dọa đối với nguồn cung tại Trung Đông và các tín hiệu cho thấy lượng dầu thô sẵn có có thể gia tăng.

Dầu thô Tây Texas (WTI) được giao dịch gần mức 95 USD /thùng, trong khi dầu Brent duy trì trên ngưỡng 100 USD trong phiên thứ ba liên tiếp. Trước đó, giá dầu đã giảm do Bộ Năng lượng Mỹ chuẩn bị giải phóng đợt dự trữ dầu khẩn cấp đầu tiên, đồng thời Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng phát tín hiệu về khả năng tiếp tục khai thác các kho dự trữ, theo Bloomberg.

Tại Trung Đông, UAE và Kuwait đều đã cắt giảm thêm sản lượng dầu. Ngược lại, Saudi Arabia và UAE đang chạy đua để thúc đẩy xuất khẩu thông qua các tuyến đường thay thế nhằm bỏ qua eo biển Hormuz.

Nga lên tiếng về tin đồn Lãnh tụ Tối cao Iran đến Moscow điều trị

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa từ chối bình luận về tin đồn Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei sang Moscow điều trị y tế.

Nhiều nguồn tin cho biết ông Khamenei đã trải qua phẫu thuật và đang điều trị tại một cơ sở y tế bảo mật cao ở Nga.

“Chúng tôi không bao giờ bình luận về những báo cáo như vậy”, ông Peskov trả lời giới báo chí khi được hỏi về thông tin đăng tải trên tờ báo Al Jarida của Kuwait.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Iran, tân lãnh đạo nước này đã bị thương trong các đợt không kích của liên quân Mỹ-Israel nhưng hiện tại sức khỏe được cho là ổn định.

Trước đó, CNN dẫn nguồn tin cho biết Tân Lãnh tụ Khamenei bị gãy xương bàn chân, bầm tím vùng mắt và có vết cắt nhẹ trên mặt. Dù chưa phủ nhận các thương tích này, phía Tehran khẳng định tình trạng sức khỏe của ông vẫn ổn định.

Ngoại trưởng Iran bác tin đồn đàm phán bí mật với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định lần liên lạc cuối cùng với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã diễn ra từ trước khi chiến sự bùng nổ.

Phản hồi trên mạng xã hội X, ông Araqchi bác bỏ các báo cáo về việc tái lập kênh liên lạc gần đây và cáo buộc Washington đã tự tay "khai tử ngoại giao" bằng các cuộc tấn công quân sự bất hợp pháp, theo Reuters.

“Mọi tuyên bố ngược lại dường như chỉ nhằm mục đích đánh lừa giới kinh doanh dầu mỏ và công chúng”, ông Araqchi khẳng định.

Trước đó, tờ Axios dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ và một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết kênh liên lạc trực tiếp giữa ông Witkoff và ông Araqchi đã được kích hoạt lại trong những ngày gần đây, trong đó ông Araqchi được cho là đã gửi tin nhắn văn bản cho ông Witkoff.

Ngược lại, trang tin The Drop Site News đưa tin ông Witkoff mới là người gửi tin nhắn, nhưng dẫn lời các quan chức Iran cho biết ông Araqchi đã phớt lờ chúng.

EU bác bỏ yêu cầu can thiệp quân sự tại Hormuz

Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vừa chính thức bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc thành lập liên minh hải quân tại eo biển Hormuz.

Dù giá dầu tăng vọt gây sức ép kinh tế nặng nề, EU vẫn ưu tiên tránh sa lầy quân sự trực tiếp với Iran tại tuyến đường thủy huyết mạch này.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul khẳng định Berlin không có ý định tham gia tác chiến và yêu cầu Mỹ - Israel phải minh bạch hóa mục tiêu chiến lược trước khi kêu gọi hỗ trợ.

Thay vì giải pháp quân sự, châu Âu đề xuất xây dựng một "cấu trúc an ninh khu vực" có sự tham gia của các quốc gia láng giềng để đảm bảo ổn định lâu dài. Thái độ này bộc lộ vết nứt lớn trong nội bộ NATO, khi các đồng minh lo ngại rủi ro tại Hormuz có thể dẫn đến thảm họa địa chính trị khó lường.

Iran lên tiếng về hạt nhân, giam giữ công dân Mỹ

Ngoại trưởng Iran Araghchi vừa đưa ra những tuyên bố đanh thép về tình hình đất nước trong bối cảnh xung đột leo thang. Ông cho biết trữ lượng uranium làm giàu hiện nằm dưới đống đổ nát của các cơ sở bị tấn công từ năm ngoái (đã được IAEA xác nhận).

Tehran chưa có kế hoạch thu hồi và khẳng định mọi đề xuất đàm phán pha loãng lượng uranium làm giàu 60% của Iran trước đây đều không còn hiệu lực, theo Al Jazeera.

Theo ông, Araghchi, số phận của nhà báo Mỹ Reza Valizadeh, Kamran Hekmati và những người khác được đặt vào thế đối đầu. Ông Araghchi ám chỉ sự an toàn của họ phụ thuộc trực tiếp vào hành động của Mỹ - Israel: "Họ sẽ an toàn nếu Mỹ và Israel không tấn công các nhà tù".

Quyền truy cập của người dân bị cắt hoàn toàn với lý do "biện pháp khẩn cấp thời chiến" để bảo vệ an ninh quốc gia trước sự xâm lược. Ngoại trưởng biện minh cho việc mình vẫn có kết nối là để duy trì tiếng nói ngoại giao của Iran trên trường quốc tế.

Dầu mỏ Mỹ có thể thu lợi 63 tỷ USD từ xung đột vùng Vịnh

Các nhà sản xuất dầu mỏ Mỹ đứng trước cơ hội thu về khoản lợi nhuận bất ngờ hơn 63 tỷ USD nếu giá dầu thô duy trì mức trung bình 100 USD /thùng trong năm nay. Kể từ khi xung đột Iran bùng nổ ngày 28/2, giá dầu đã tăng 47%, tạo ra cú hích dòng tiền khổng lồ cho các doanh nghiệp nội địa.

Theo Financial Times, các công ty dầu đá phiến Mỹ và Equinor (Na Uy) tăng trưởng mạnh do ít hoặc không có tài sản tại Trung Đông, tận dụng trực tiếp đà tăng giá.

Các tập đoàn quốc tế như ExxonMobil, BP, Shell đối mặt khó khăn khi 1/5 sản lượng dầu và LNG toàn cầu bị chặn tại eo biển Hormuz. Shell đã phải tuyên bố bất khả kháng với các lô hàng LNG từ Qatar, trong khi Exxon chịu áp lực lớn do sở hữu nhiều tài sản tại vùng Vịnh.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Israel tấn công cơ sở dân sự Iran và Lebanon

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cáo buộc một Israel đang nhắm mục tiêu vào trường học và bệnh viện tại Iran và Lebanon, tương tự những gì đã xảy ra tại Gaza. Ông nhấn mạnh thế giới đang chứng kiến sự coi thường mạng sống con người khi các nhân viên y tế và trẻ em liên tục trở thành nạn nhân của các đợt ném bom.

Ông cho biết trong cuộc chiến Gaza, các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế khác cũng bị nhắm mục tiêu, với gần 1.700 nhân viên y tế thiệt mạng do "khủng bố nhà nước" của Israel, theo AA.

Giữa bối cảnh này, ông Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ vững trong việc thúc đẩy đối thoại và ngoại giao. Ông tuyên bố lập trường của Ankara dựa trên công lý và phẩm giá con người thay vì lợi ích dầu mỏ hay địa chính trị.

Lỗ hổng trong vũ khí nghìn tỷ đô của Mỹ

Tính đến 30/9, Mỹ đã tiếp nhận 812 chiếc F-35, nhưng "siêu máy tính biết bay" này đang lộ những điểm yếu về an ninh mạng. Văn phòng Thử nghiệm Lầu Năm Góc cảnh báo chương trình vẫn chưa hoàn tất các bài kiểm tra lỗ hổng mạng thiết yếu.

Năm ngoái, chỉ 3/9 thử nghiệm dự kiến được thực hiện do tình trạng thiếu hụt nhân sự và ngân sách bị thay đổi ưu tiên. Đáng ngại hơn, ngay cả trong những đợt kiểm tra rút gọn, giới chuyên gia vẫn liên tục phát hiện thêm nhiều khiếm khuyết mới.

Việc đưa một vũ khí nghìn tỷ đô vào tham chiến khi "hàng rào bảo mật" còn dang dở thực sự là một canh bạc mạo hiểm. Dù các thử nghiệm còn lại sẽ diễn ra trong năm nay, nhưng với tốc độ hiện tại, việc bảo vệ F-35 trước các cuộc tấn công kỹ thuật số vẫn là một dấu hỏi lớn.