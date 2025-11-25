Ông Trump sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4

Sau cuộc điện đàm được mô tả “rất tốt”, Tổng thống Trump xác nhận nhận lời mời thăm Bắc Kinh vào tháng 4/2026 và mời Chủ tịch Tập sang Mỹ cuối năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tới thăm Bắc Kinh vào tháng 4. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Bắc Kinh vào tháng 4 tới. Thông tin được ông Trump đăng trên mạng xã hội cá nhân sau cuộc điện đàm mà ông mô tả là “rất tốt” với nhà lãnh đạo Trung Quốc vào sáng 24/11 (giờ Mỹ), ABC News cho biết.

Ông cũng cho hay đã mời Chủ tịch Tập sang Mỹ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước vào cuối năm nay.

“Chủ tịch Tập mời tôi tới Bắc Kinh vào tháng 4 và tôi đã đồng ý. Đáp lại, tôi trân trọng mời ông ấy thăm Mỹ trong một chuyến thăm cấp Nhà nước vào cuối năm. Chúng tôi nhất trí rằng việc duy trì trao đổi thường xuyên là rất quan trọng, và tôi mong chờ điều đó”, ông Trump viết.

Theo Tổng thống Mỹ, cuộc trao đổi kéo dài đề cập đến hàng loạt vấn đề lớn, từ xung đột Nga - Ukraine, cuộc chiến chống fentanyl, đến thương mại nông sản như đậu tương và nhiều mặt hàng khác.

Ông cũng đánh giá rằng từ sau cuộc gặp tại Hàn Quốc hồi cuối tháng 10, hai bên đã đạt “tiến bộ đáng kể” trong việc triển khai và cập nhật các thỏa thuận song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Hàn Quốc, ngày 30/10. Ảnh: Reuters.

Về phía Mỹ, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ, trọng tâm xoay quanh vấn đề thương mại.

Ở diễn biến liên quan, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bày tỏ kỳ vọng Washington và Bắc Kinh có thể hoàn tất thỏa thuận về đất hiếm trước dịp Lễ Tạ ơn.

Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá quan hệ Trung – Mỹ đã “nói chung ổn định” kể từ sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Hàn Quốc.

Tân Hoa Xã dẫn lời Chủ tịch Tập kêu gọi hai nước tiếp tục duy trì cách tiếp cận bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, đồng thời mở rộng các lĩnh vực hợp tác, thu hẹp bất đồng.

“Chúng ta cần nỗ lực tạo thêm nhiều bước tiến tích cực và khai mở không gian hợp tác mới trong quan hệ Trung - Mỹ”, ông Tập nhấn mạnh.

Đáng chú ý, ông Tập nhấn mạnh “việc Đài Loan trở về Trung Quốc là một phần không thể tách rời của trật tự quốc tế hậu Thế chiến II”.

Trong khi đó, Tổng thống Trump hiện vẫn chưa đưa ra bình luận trực tiếp về căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan vấn đề Đài Loan.