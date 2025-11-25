TT Trump điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình về Đài Loan, Ukraine

Ngày 24/11, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan tới Ukraine, Đài Loan, buôn bán fetanyl.

Tổng thống Mỹ Donald Trum và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc hôm 30/10. Ảnh: Reuters

Tối 24/11 (giờ địa phương), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Viết trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự vui mừng khi điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đánh giá rằng cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo đã diễn ra rất tốt đẹp. Ông Trump cho biết thêm, ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận về xung đột tại Ukraine, nạn buôn bán fentanyl và hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận cùng với một thoả thuận có lợi cho nông dân Mỹ.

“Chúng tôi đã đạt được một thoả thuận tốt đẹp và rất quan trọng cho những người nông dân và nó chỉ ngày càng tốt lên. Mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc vô cùng bền chặt” – ông Trump viết.

Tổng thống Trump cho biết thêm, ông đã nhận lời mời của ông Tập Cận Bình tới thăm Trung Quốc vào tháng 4 và ông Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm Mỹ vào cuối năm nay.

Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Busan (Hàn Quốc) hồi tháng trước đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, tạo định hướng và động lực mới cho quan hệ song phương, đồng thời phát đi tín hiệu tích cực tới thế giới.

Từ sau cuộc gặp Busan, quan hệ Trung-Mỹ nhìn chung duy trì xu thế ổn định và phát triển tích cực, được dư luận hai nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định thực tiễn nhiều lần cho thấy “hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, đối đầu thì đều thiệt hại”.

Ông cho rằng việc “cùng hỗ trợ lẫn nhau và cùng phồn vinh” giữa Trung Quốc và Mỹ là thực tế có thể thấy rõ.

Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị hai bên duy trì xu thế hiện nay, đi đúng hướng, tôn trọng lẫn nhau, bảo đảm bình đẳng và cùng có lợi; mở rộng danh mục hợp tác, thu hẹp khác biệt, thúc đẩy thêm nhiều tiến triển thực chất, tạo không gian hợp tác mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và thế giới.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump đánh giá cao cuộc gặp Busan, cho rằng cuộc hội đàm tại Hàn Quốc diễn ra “rất tốt đẹp” và ông hoàn toàn tán đồng những đánh giá của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về quan hệ hai nước.

Ông Donald Trump khẳng định hai bên đang tích cực triển khai các nhận thức chung đạt được tại Busan.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về vấn đề Ukraine. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình, mong muốn các bên tiếp tục thu hẹp khác biệt, sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình công bằng, bền vững và có ràng buộc trách nhiệm, giải quyết cuộc khủng hoảng từ gốc rễ.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận với Tổng thống Donald Trump về vấn đề Đài Loan.

Cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo vừa có cuộc gặp trực tiếp tại Hàn Quốc hôm 30/10 vừa qua sau nhiều tháng căng thẳng thương mại do chính sách thuế quan của Mỹ gây ra.

Kể từ cuộc gặp ở Hàn Quốc, Trung Quốc đã nối lại việc mua đậu nành của Mỹ và dừng việc hạn chế mở rộng xuất khẩu đất hiếm, trong khi Mỹ giảm 10% thuế quan đối với Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình cho biết quan hệ Trung Quốc - Hoa Kỳ đã ổn định và cải thiện kể từ cuộc gặp giữa hai bên.

Về xung đột Nga – Ukraine, ông Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình đồng thời kêu gọi tất cả các bên thu hẹp bất đồng.