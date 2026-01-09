Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump sẽ tấn công vào Mexcio?

  • Thứ sáu, 9/1/2026 14:04 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ mở rộng các chiến dịch quân sự, chuyển sang tấn công trên bộ nhằm vào các băng đảng ma túy "đang điều hành Mexico" sau loạt đòn đánh trên biển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/1 cho biết Washington sẽ sớm tiến hành các đòn tấn công trên bộ nhằm vào các băng đảng ma túy, sau loạt chiến dịch trên biển ở phía đông Thái Bình Dương và vùng Caribe, song không nêu chi tiết, theo AFP.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu đánh trên bộ đối với các băng đảng. Các băng đảng đang điều hành Mexico”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Sean Hannity trên Fox News phát sóng tối cùng ngày.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau vụ bắt giữ bất ngờ lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro vào cuối tuần trước, kết quả của nhiều tháng gia tăng sức ép quân sự và kinh tế của Mỹ đối với nhà lãnh đạo nước này.

Trong khuôn khổ chiến dịch đó, Mỹ cho biết đã tiêu diệt hơn 100 người trong các cuộc không kích nhằm vào những tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy kể từ tháng 9. Ông Trump cũng nói rằng lực lượng Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào khu vực neo đậu của các tàu này tại Venezuela.

Mỹ tiếp tục tiêu diệt tàu nghi chở ma túy bất chấp tranh cãi Lầu Năm Góc thông báo vừa tiêu diệt 4 người trong vụ tấn công tàu nghi chở ma túy trên Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, việc mở rộng các đòn đánh nhằm vào các băng đảng ở Mexico sẽ đánh dấu một bước leo thang quân sự đáng kể của Mỹ.

Chính phủ lâm thời tại Caracas đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela, cho rằng đây là mối đe dọa đối với ổn định khu vực.

Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm 5/1 tuyên bố châu Mỹ “không thuộc về bất kỳ cường quốc nào”, sau khi ông Trump viện dẫn “sự thống trị” của Washington tại Tây Bán cầu sau vụ bắt giữ ông Maduro.

Ông Trump cũng cho biết hôm 4/1 rằng ông đang gây sức ép để bà Sheinbaum cho phép triển khai binh sĩ Mỹ sang Mexico nhằm đối phó các băng đảng ma túy - đề xuất mà theo ông, phía Mexico trước đó đã từ chối.

Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Ông Trump sắp gặp lãnh đạo đối lập Venezuela tại Washington

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự kiến gặp lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado tại Washington vào tuần tới.

5 giờ trước

Mỹ bỏ cáo buộc 'băng đảng ma túy' Cartel de los Soles của Venezuela

Bộ Tư pháp Mỹ đã rút lại tuyên bố rằng Cartel de los Soles là băng đảng ma túy của Venezuela. Trên thực tế, Cartel de los Soles từng bị nhiều cơ quan thuộc chính phủ Mỹ cho là tổ chức khủng bố ma túy để gây sức ép với chính quyền của ông Maduro.

06:32 7/1/2026

Tổng thống Colombia đáp trả ông Trump: 'Ngừng vu khống tôi'

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã thẳng thừng bác bỏ các lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời phản ứng trước cáo buộc cho rằng ông có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

17:57 5/1/2026

Những cuốn sách để hiểu thêm về Mỹ Latinh

Znews.vn giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Mỹ Latinh - một khu vực rộng lớn gồm nhiều quốc gia với nền văn hóa đa dạng.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

