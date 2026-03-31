Ông Trump sẵn sàng chấm dứt xung đột dù không mở eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump đang thảo luận với các trợ lý về kế hoạch kết thúc chiến dịch quân sự tại Iran, ông tính sẵn sàng chấm dứt xung đột ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn chưa được mở lại.

Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã chính thức gửi lời chia buồn trước sự ra đi của Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo thông tấn xã nhà nước IRNA, vào thứ Hai, ông Khamenei ca ngợi Chuẩn đô đốc Tangsiri là một "nhà chỉ huy quả cảm", đã hy sinh sau nhiều năm cống hiến. Ông Tangsiri được mô tả là nhân tố trung tâm trong việc khẳng định vị thế và quyền lực hàng hải của Iran tại vùng Vịnh Ba Tư.

Đại giáo chủ nhấn mạnh ông Tangsiri đã "ngã xuống vì tổ quốc và quân đội Iran sẽ tiếp tục con đường khẳng định quyền lực hàng hải và kháng cự mạnh mẽ, quyết liệt hơn bao giờ hết".

Phía IRGC cho biết ông Tangsiri, 64 tuổi, qua đời do các vết thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ củng cố hệ thống phòng thủ ven biển. Trong khi đó, Israel khẳng định đã tiêu diệt Tư lệnh Tangsiri trong một cuộc không kích chính xác nhắm vào căn cứ hải quân của Iran tại Bandar Abbas.

Đây là thông điệp bằng văn bản công khai thứ tư của ông Mojtaba Khamenei kể từ khi kế vị cha mình (người đã tử nạn trong cuộc tấn công ngày 28/02). Động thái này cho thấy sự xuất hiện hạn chế nhưng mang tính biểu tượng cao của tân Lãnh đạo tối cao trong nỗ lực ổn định hàng ngũ chỉ huy quân sự giữa bối cảnh chiến sự leo thang.

Ông Netanyahu không đặt thời hạn cho cuộc chiến chống Iran

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Newsmax, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ không đưa ra bất kỳ lộ trình hay lịch trình cụ thể nào cho việc kết thúc xung đột với Tehran. Ông Netanyahu tuyên bố Israel đã hoàn thành hơn 50% mục tiêu đề ra trong cuộc chiến chống Iran.

Theo Al Jazeera, Nhà lãnh đạo Israel dự báo chế độ Tehran cuối cùng sẽ "sụp đổ từ bên trong" và trở nên suy yếu nghiêm trọng sau khi xung đột chấm dứt.

Hiện tại, ông Netanyahu đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã vì các cáo buộc liên quan đến tội ác chiến tranh. Quyết định không đặt thời hạn cho thấy Israel sẵn sàng duy trì chiến dịch quân sự kéo dài cho đến khi đạt được các mục tiêu cốt lõi, bất chấp áp lực từ cộng đồng quốc tế.

Giá dầu bùng nổ, thế giới mất hơn 100 tỷ USD

Tổ chức môi trường 350.org ước tính giá dầu và khí đốt tăng vọt trong tháng đầu xung đột với Iran đã khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp toàn cầu thiệt hại tới 111 tỷ USD .

Theo phân tích của tổ chức này, các ông lớn năng lượng như Chevron, Shell và ExxonMobil đang đứng trước cơ hội thu về khoản lợi nhuận khổng lồ từ cuộc khủng hoảng.

350.org kêu gọi các chính phủ áp thuế “lợi nhuận bất thường” và sử dụng nguồn thu để giảm áp lực chi phí cho người dân. Tổ chức này lưu ý con số 111 tỷ USD chưa bao gồm các tác động lan tỏa như giá phân bón và thực phẩm tăng cao, đồng nghĩa thiệt hại thực tế có thể lớn hơn đáng kể.

Tại châu Á, một số quốc gia đã bắt đầu phản ứng chính sách. Philippines đề xuất áp thuế lợi nhuận bất thường, Ấn Độ tái áp dụng thuế đối với xuất khẩu dầu, trong khi Indonesia thúc đẩy kế hoạch phát triển 100 GW điện mặt trời nhằm tăng cường độc lập năng lượng.

350.org cho rằng đầu tư vào năng lượng tái tạo là giải pháp hiệu quả nhất để ổn định giá cả, củng cố an ninh năng lượng và giảm thiểu rủi ro trước các cú sốc trong tương lai.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ đã nói với tờ Wall Street Journal rằng quân đội đã tấn công một kho đạn lớn ở Isfahan bằng bom xuyên hầm nặng 2.000 pound và một số lượng lớn "đạn xuyên phá" đã được sử dụng trong cuộc tấn công.

IMF: Mọi con đường đều dẫn đến lạm phát khi chiến tranh tiếp diễn

Theo The Guardian ngày 30/3, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhấn mạnh rằng dù cuộc chiến diễn biến theo bất kỳ kịch bản nào, hệ quả chung vẫn là chi phí sinh hoạt tăng cao và tốc độ phát triển kinh tế chậm lại. Các doanh nghiệp buộc phải tăng giá bán để bù đắp chi phí, có thể đẩy các ngân hàng trung ương vào thế phải nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Bài nhận định của IMF cùng nhà kinh tế hàng đầu Pierre-Olivier Gourinchas cho biết các chính phủ đang gánh mức nợ cao sẽ gặp khó khăn trong việc huy động nguồn lực để trợ cấp hoặc giảm thiểu tác động tiêu cực cho người dân.

Cuộc chiến đang trực tiếp bóp nghẹt các tuyến hàng hải chiến lược, đặc biệt là eo biển Hormuz. Khoảng 1/3 sản lượng phân bón thế giới đi qua eo biển này.

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng trung bình từ 15% đến 20% trong nửa đầu năm 2026. Giá khí tự nhiên tại Anh đã tăng hơn gấp đôi kể từ tháng 12/2025. Giá dầu Brent đã có thời điểm vượt ngưỡng 116 USD /thùng trước khi điều chỉnh nhẹ.

Là quốc gia xuất khẩu ròng dầu khí, Mỹ có thể hưởng lợi từ giá nhiên liệu hóa thạch cao, nhưng mức sống của hộ gia đình vẫn bị đe dọa bởi giá xăng dầu và thực phẩm tăng vọt.

Bóng ma khủng hoảng năng lượng 2021-2022 đang quay trở lại. Anh và Ý bị ảnh hưởng nặng do phụ thuộc lớn vào điện khí. Pháp và Tây Ban Nha nhờ ưu thế về năng lượng hạt nhân và tái tạo nên có khả năng chống chịu cao hơn.

Báo cáo này được xem là lời cảnh báo trực tiếp gửi tới Nhà Trắng sau những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Donald Trump, nhấn mạnh rằng những quyết định quân sự có thể dẫn đến hệ lụy kinh tế thảm khốc cho các hộ gia đình trên toàn thế giới.

Ông Netanyahu 'né' Iran, chuyển dòng dầu khí toàn khu vực

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng các quốc gia Arab có thể chuyển hướng các tuyến ống dầu khí khỏi Vịnh Ba Tư - nơi Iran nắm lợi thế địa lý - sang các cảng tại Biển Đỏ và Địa Trung Hải, bao gồm cả những cảng của Israel.

Động thái này được xem là cách giảm phụ thuộc vào tuyến hàng hải chiến lược đang bị gián đoạn, trong bối cảnh Iran đã đóng cửa tuyến đường quan trọng này đối với tàu thuyền phương Tây kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2.

Phát biểu trên Newsmax, ông Netanyahu cảnh báo châu Âu đang đánh giá thấp mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của Iran. “Câu hỏi đặt ra là: liệu phương Tây có thức tỉnh hay không?”, ông nói.

Giá dầu giảm 102 USD /thùng khi ông Trump tính chấm dứt chiến tranh

Các chỉ số tài chính toàn cầu ghi nhận phản ứng tích cực sau báo cáo từ Wall Street Journal (WSJ) cho biết Tổng thống Donald Trump đang thảo luận với các trợ lý về kế hoạch kết thúc chiến dịch quân sự tại Iran. Ông Trump sẵn sàng chấm dứt xung đột ngay cả khi eo biển Hormuz - huyết mạch năng lượng bị Iran kiểm soát gần như hoàn toàn - vẫn chưa được mở lại.

Chính quyền Mỹ đánh giá việc sử dụng vũ lực để giải phóng eo biển này có thể kéo dài cuộc chiến vượt quá khung thời gian 4-6 tuần dự kiến. Do đó, Washington đang cân nhắc chuyển hướng sang áp lực ngoại giao để khôi phục giao thương quốc tế.

Thông tin về khả năng xuống thang xung đột đã ngay lập tức hạ nhiệt giá dầu và thúc đẩy chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm sáng 31/3. Giá dầu thô WTI giảm xuống dưới mức 102 USD /thùng, xóa sạch mức tăng 4% hồi đầu phiên.

Trước đó, giá dầu đã chịu áp lực lớn sau vụ Iran tấn công tàu chở dầu Kuwait tại cảng Dubai. Tính riêng trong tháng 3, giá dầu tiêu chuẩn của Mỹ đã tăng vọt hơn 50%.

Iran hứng mưa bom, Isfahan bốc cháy dữ dội

Ông Trump tung video 'biển lửa' tại Iran giữa đợt tấn công mới Ông Trump đã đăng tải một đoạn video ghi lại loạt vụ nổ lớn ngay sau khi xuất hiện thông tin về đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Đoạn clip cho thấy nhiều quả cầu lửa và cột khói bốc lên dữ dội, thắp sáng bầu trời đêm tại một khu vực đồi núi. Tuy ông Trump không nêu rõ thời gian và địa điểm cụ thể của các vụ nổ, RT cho là các cuộc không kích tại Isfahan.

Thành phố Isfahan của Iran được cho là đã hứng chịu các đợt oanh kích dữ dội trong đêm 30/3. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, được CNN xác định vị trí, cho thấy hàng loạt vụ nổ lớn tại thành phố, với các tháp minaret của Đại thánh đường Mosalla hiện rõ ở tiền cảnh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội Truth Social ghi lại loạt vụ nổ lớn, cho thấy nhiều quả cầu lửa và cột khói bốc lên dữ dội, thắp sáng bầu trời đêm tại một khu vực đồi núi.

RT sau đó đã xác minh địa điểm đó thuộc thành phố Isfahan Kể từ khi xung đột bùng phát, lực lượng Mỹ và Israel đã liên tục tiến hành không kích nhiều mục tiêu trên khắp Iran. Quân đội Israel cho biết cuối ngày 30/3 đã thực hiện thêm một “làn sóng tấn công quy mô lớn” nhằm vào hạ tầng tại thủ đô Tehran.

Mỹ tung video không kích Iran, USS Tripoli áp sát chiến trường Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố video ghi lại các đợt không kích nhằm vào mục tiêu được cho là các tàu chiến và máy bay tại Iran, đồng thời xác nhận tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli cùng mang theo khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ đã có mặt tại Ấn Độ Dương.

Tuyến đường tránh Hormuz bị tấn công, thị trường dầu mỏ chao đảo

Iran tấn công trung tâm năng lượng của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất nằm ngoài Eo biển Hormuz khiến thị trường dầu mỏ chịu áp lực lớn.

Hình ảnh vệ tinh do Soar Atlas công bố cho thấy các đám cháy bùng phát tại hai trạm bơm dọc tuyến ống dẫn dầu Habshan-Fujairah của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), vốn là tuyến vận chuyển quan trọng đưa dầu thô từ Abu Dhabi tới cảng Fujairah, đồng thời tránh đi qua Eo biển Hormuz.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, các đám cháy đã ảnh hưởng trực tiếp đến cơ sở hạ tầng dọc tuyến ống, vốn được thiết kế như một lộ trình xuất khẩu thay thế cho tuyến đường thủy chiến lược nói trên.

Đường ống Habshan-Fujairah được xây dựng nhằm vận chuyển dầu thô từ Abu Dhabi thẳng tới Fujairah, nằm bên bờ Vịnh Oman, cho phép các chuyến hàng tránh phụ thuộc vào Eo biển Hormuz.

Tuyến này từ lâu đã đóng vai trò như một phương án thay thế quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz bị gián đoạn hoặc đối mặt với rủi ro an ninh.

Quốc hội Iran chính thức áp phí quá cảnh tại Hormuz

Quốc hội Iran vừa chính thức thông qua đạo luật thu phí quá cảnh đối với tàu thương mại qua eo biển Hormuz. Theo các hãng tin Tasnim và Fars ngày 30/3, dự luật khẳng định quyền “chủ quyền, kiểm soát và giám sát” của Tehran đối với tuyến đường này, tạo nguồn thu mới cho ngân sách quốc gia.

Ông Mohammadreza Rezaei Kouchi, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề dân sự, mô tả đây là hoạt động thương mại đơn thuần: vì Iran đảm bảo an ninh cho hành lang nên việc thu phí là điều tất yếu. Theo TASS, các khoản phí dự kiến phải thanh toán bằng đồng rial của Iran.

Đáng chú ý, đạo luật cấm các tàu liên quan đến Mỹ, Israel và các quốc gia áp đặt trừng phạt đơn phương đối với Iran đi qua eo biển. Động thái này trực tiếp thách thức các quy định hàng hải quốc tế, biến điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới thành công cụ gây áp lực chính trị và kinh tế trực diện.

Tàu Pakistan, Trung Quốc và Ấn Độ băng qua eo biển Hormuz

Theo CNN, số lượng tàu băng qua eo biển Hormuz đang gia tăng. Cuối tuần qua, Pakistan thông báo Iran cho phép 20 tàu treo cờ nước này đi qua tuyến hàng hải trọng yếu. Ngoại trưởng Ishaq Dar cho biết trên mạng xã hội X rằng mỗi ngày sẽ có hai tàu quá cảnh, đồng thời nhận định: “Đây là một cử chỉ thiện chí và mang tính xây dựng của Iran”. Pakistan đã và đang nỗ lực làm trung gian giữa Mỹ và Iran nhằm tìm cách chấm dứt xung đột.

Riêng trong ngày thứ Hai, theo dịch vụ theo dõi tàu biển Marine Traffic, hai tàu container lớn của Trung Quốc đã băng qua eo biển và đang hướng tới cảng Klang tại Malaysia.

Trong số các tàu băng qua eo biển còn có hai tàu lớn của Ấn Độ chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - mặt hàng đang khan hiếm tại Ấn Độ. Việc này diễn ra sau thỏa thuận giữa Iran và Ấn Độ hai tuần trước, cho phép hai tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ đi qua eo biển.

Iran duy trì quan điểm rằng eo biển vẫn mở cửa cho các tàu không được vận hành bởi các quốc gia liên minh với Mỹ hoặc Israel.

Mỹ có ý định yêu cầu đồng minh Ả Rập chi trả cho cuộc chiến tại Iran

Tổng thống Donald Trump đang muốn yêu cầu các quốc gia Ả Rập đài thọ chi phí cho cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran, hiện ước tính lên tới hàng chục tỷ USD.

Người phát ngôn Karoline Leavitt xác nhận đây là một "ý tưởng" mà ông Trump đặc biệt quan tâm và có thể sớm đưa ra lời kêu gọi chính thức đến các nhà lãnh đạo khu vực.

Về tiền lệ lịch sử, động thái này gợi nhắc đến Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1990. Khi đó, các đồng minh và quốc gia khu vực đã huy động khoảng 54 tỷ USD (tương đương 134 tỷ USD ngày nay) để hỗ trợ Washington. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại có sự khác biệt rõ rệt: Mỹ và Israel đang đơn phương gây chiến với Iran mà không có sự tham gia của liên minh toàn cầu hay sự yêu cầu từ các nước láng giềng.

Bên cạnh đó, các ý kiến thân cận với chính quyền Trump còn đề xuất buộc Iran phải hoàn trả toàn bộ chiến phí bằng dầu mỏ. Ngược lại, phía Tehran kiên quyết bác bỏ và yêu cầu Mỹ phải bồi thường cho những tổn thất do chiến tranh gây ra.

Trong khi các bên tranh cãi về gánh nặng tài chính, Iran vẫn tiếp tục thực hiện các đợt đáp trả bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái trên diện rộng, làm gia tăng sự bất ổn trên khắp Trung Đông.

Israel dội bão lửa vào Tehran, phá hủy loạt cơ sở quân sự trọng yếu

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa thông báo hoàn tất đợt không kích quy mô lớn nhắm thẳng vào thủ đô Tehran, đánh trúng các trung tâm chỉ huy và mạng lưới sản xuất vũ khí của Iran.

Theo thông cáo chính thức từ IDF, quân đội Israel đã thực hiện một "làn sóng tấn công diện rộng" đánh phá các cơ sở hạ tầng mà họ cáo buộc là thuộc về "chế độ khủng bố Iran" ngay tại trung tâm thủ đô Tehran. Thống kê trong 24 giờ qua, Israel đã dội bom xuống tổng cộng 170 mục tiêu trên khắp lãnh thổ Iran.

Các vị trí bị nhắm tới chủ yếu là các cơ sở nghiên cứu và dây chuyền sản xuất vũ khí công nghệ cao. Báo cáo chi tiết của IDF chỉ ra rằng đợt không kích đã xóa sổ nhiều cơ sở chiến lược, bao gồm: • Xưởng sản xuất động cơ UAV: Nơi cung cấp linh kiện then chốt cho đội quân máy bay không người lái của Iran. • Sở chỉ huy quân sự: Nhiều căn cứ đầu não tại khu vực phía Tây Iran đã bị san phẳng. • Cơ sở nghiên cứu vũ khí: Các địa điểm được cho là trung tâm phát triển công nghệ quân sự mới của Tehran.

Tàu dầu Kuwait trúng hỏa lực Iran tại cảng Dubai

Hãng thông tấn quốc gia Kuwait (KUNA) xác nhận một tàu chở dầu thô cỡ lớn của nước này vừa bị trúng đòn tập kích từ phía Iran khi đang neo đậu tại cảng Dubai (UAE).

Vụ việc xảy ra vào ngày 31/3, nhắm trực diện vào tàu Al-Salmi thuộc biên chế của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Kuwait (KPC). Theo báo cáo ban đầu, dù con tàu hứng chịu hỏa lực mạnh, may mắn không có thương vong về người được ghi nhận trong thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, mối lo ngại lớn nhất hiện nay là nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng.

Phía KPC cảnh báo rằng tàu Al-Salmi đang trong trạng thái "ăn hàng" đầy tải (fully loaded) và cấu trúc tàu bị hư hại làm dấy lên lo ngại về một vụ tràn dầu quy mô lớn ra vùng biển xung quanh cảng Dubai. Hiện các chuyên gia kỹ thuật của KPC đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tại chỗ để đánh giá mức độ thiệt hại thực tế và triển khai các biện pháp ngăn chặn sự cố môi trường.

Tây Ban Nha đóng cửa không phận đối với máy bay Mỹ

Ngày 30/03, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles tuyên bố đóng cửa không phận quốc gia đối với mọi máy bay quân sự Mỹ liên quan đến cuộc chiến tại Iran.

Đây là động thái khẳng định lập trường phản đối quyết liệt của Madrid đối với chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel dẫn đầu tại Trung Đông. Bà Robles khẳng định Tây Ban Nha không cấp phép cho quân đội Mỹ sử dụng không phận cũng như các căn cứ quân sự phối hợp (Rota và Morón) cho bất kỳ hành động nào liên quan đến chiến tranh Iran.

Thủ tướng Pedro Sánchez mô tả cuộc xung đột này là "bất hợp pháp, liều lĩnh và bất công". Tây Ban Nha hiện là quốc gia châu Âu có tiếng nói phản đối mạnh mẽ nhất đối với các hành động quân sự của Washington và Tel Aviv.

Tổng thống Donald Trump đã đe dọa trả đũa bằng cách cắt đứt quan hệ thương mại với Madrid sau khi bị từ chối quyền tiếp cận các căn cứ quân sự chiến lược tại miền Nam nước này. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Sánchez kiên trì bảo vệ các nguyên tắc luật pháp quốc tế, sau khi đã từng chỉ trích gay gắt chiến dịch của Israel tại Gaza.

Iran kêu gọi Saudi Arabia 'trục xuất' quân đội Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa gửi thông điệp cứng rắn tới Riyadh, khẳng định đã đến lúc Saudi Arabia phải chấm dứt sự hiện diện của lực lượng quân sự Mỹ trên lãnh thổ nước này để bảo đảm an ninh khu vực.

Ông Araghchi nhấn mạnh Iran luôn coi Saudi Arabia là một "quốc gia anh em". Nhà ngoại giao hàng đầu của Tehran khẳng định các chiến dịch quân sự hiện nay của Iran chỉ nhắm vào "những kẻ xâm lược" không hề tôn trọng người Arab hay người Iran, và cũng không hề mang đến sự đảm bảo an ninh nào.

Ngoại trưởng Iran đã đăng kèm hình ảnh một xác máy bay bị phá hủy hoàn toàn, trên thân vẫn còn nguyên phù hiệu của Không quân Mỹ. "Hãy nhìn xem chúng tôi đã làm gì với trung tâm chỉ huy trên không của họ", ông viết, ám chỉ việc Iran đã vô hiệu hóa thành công các phương tiện chỉ huy chiến lược của Mỹ.

Ông Trump: Iran gửi 20 tàu dầu là ‘dấu hiệu tôn trọng’ Mỹ

Tổng thống Donald Trump mô tả Iran gửi 20 tàu dầu là ‘dấu hiệu tôn trọng’ Mỹ. Ông khẳng định tiến trình đàm phán hiện nay đang đi trước kế hoạch nhiều tuần và đánh giá các cuộc thảo luận, bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp, đang tiến triển "cực kỳ tốt".

Ông Trump nhận định Iran hiện nay là một "chế độ mới" với những nhân sự có thái độ "hợp lý" hơn so với các đối tác mà Mỹ từng đối đầu trước đây. "Họ đã đưa cho chúng ta 20 con tàu dầu - những tàu dầu rất lớn - đang đi qua eo biển Hormuz... Tôi khá chắc chắn chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận", Tổng thống tuyên bố.

Tuyên bố đàm phán với chế độ mới tại Iran là “ảo tưởng”

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã công khai bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc Nhà Trắng đang đàm phán với một chính quyền Iran "ôn hòa và hợp lý hơn".

Ông Bolton khẳng định việc cho rằng chính quyền hiện tại ở Tehran khác biệt so với chế độ trước ngày 28/02 là điều “hoàn toàn ảo tưởng”. Ông nhấn mạnh rằng dù lãnh đạo tối cao Ali Khamenei đã bị tiêu diệt, cốt lõi của chính quyền này vẫn không thay đổi.

Trả lời phỏng vấn CNN, ông Bolton nhận định Iran là một "chế độ ý thức hệ" đã trải qua nhiều đợt thanh lọc nội bộ suốt nhiều thập kỷ. Theo ông, dù các gương mặt lãnh đạo có thể mới, nhưng hệ tư tưởng chính trị và tôn giáo vẫn được giữ nguyên.

Phát biểu của ông Bolton nhằm đáp trả trực tiếp bài đăng của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social. Trước đó, ông Trump tuyên bố Hoa Kỳ đang có những “cuộc thảo luận nghiêm túc với một chế độ mới và hợp lý hơn” để tiến tới chấm dứt các hoạt động quân sự tại Iran.

Mỹ cưỡng chế kho uranium của Iran?

Theo Wall Street Journal, Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc chiến dịch quân sự nhằm thu giữ khoảng 450kg uranium làm giàu của Iran để ngăn chặn nguy cơ phát triển vũ khí hạt nhân.

Hiện tại ông Trump vẫn để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực tại các cơ sở như Isfahan và Natanz. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định Lầu Năm Góc đang chuẩn bị các phương án tác chiến tối ưu.

Các chuyên gia cảnh báo đây là nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, buộc quân đội Mỹ phải xâm nhập lãnh thổ Iran dưới hỏa lực mạnh để thu hồi khoảng 40 - 50 thùng chứa chuyên dụng.

Tuy nhiên, Washington có thể hủy bỏ kế hoạch nếu Tehran đồng ý chuyển giao uranium thông qua thỏa thuận ngoại giao. Việc cưỡng chế thu hồi vật liệu hạt nhân được dự báo sẽ vấp phải đòn trả đũa khốc liệt, có nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột khu vực hiện nay.

Giá dầu Brent chạm mốc 116 USD /thùng

Sáng 30/03, giá dầu thô Brent tăng 2% lên mức 116 USD /thùng. Kể từ đầu tháng 3, giá dầu đã tăng 59%, ghi nhận mức tăng trưởng theo tháng cao nhất trong lịch sử, vượt qua kỷ lục thiết lập năm 1990 khi Iraq xâm lược Kuwait.

Tổng thống Trumpxác nhận đang cân nhắc phương án chiếm giữ đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu cốt lõi của Iran. Tổng thống Mỹ khẳng định việc kiểm soát nguồn dầu tại Iran là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của ông hiện nay, tuy nhiên đến nay quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Căng thẳng địa chính trị ngày càng leo thang khi Mỹ bổ sung 3.500 binh sĩ đến khu vực Trung Đông. Lực lượng Houthi tại Yemen chính thức tham chiến và bắn tên lửa đạn đạo vào Israel, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh năng lượng toàn cầu.

Trước tình hình này, Thủ tướng Keir Starmer triệu tập khẩn cấp lãnh đạo các tập đoàn năng lượng (Shell, BP, Equinor) và các tổ chức tài chính để thảo luận biện pháp ứng phó kịch bản phong tỏa eo biển Hormuz.

Chuyên gia Ipek Ozkardeskaya (Swissquote) nhận định nếu chiến tranh kéo dài, giá dầu có thể chạm ngưỡng 150- 200 USD /thùng, gây ra tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu.

IRGC: các đại học liên quan Mỹ - Israel là ‘mục tiêu quân sự hợp pháp’

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa đưa ra thông báo chính thức coi tất cả các cơ sở giáo dục đại học có liên kết với Mỹ và Israel tại khu vực Tây Á là mục tiêu tấn công quân sự hợp pháp. Động thái này nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó nhắm vào Đại học Công nghệ Isfahan (IUT) và Đại học Khoa học và Công nghệ Iran (IUST) tại Tehran.

Theo TJP, IRGC yêu cầu sinh viên, giảng viên và cư dân sống xung quanh các cơ sở giáo dục có liên kết với Mỹ phải giữ khoảng cách tối thiểu 1 km để tránh thiệt hại về tính mạng khi các cuộc tấn công xảy ra.

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã xác nhận thông tin về ý định tấn công của Iran và các nhóm ủy nhiệm nhắm vào đại học tại Baghdad, Sulaymaniyah và Dohuk.

Phía Mỹ nhận định chính phủ Iraq không đủ khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu mọi công dân Mỹ phải rời khỏi Iraq ngay lập tức để đảm bảo an toàn.

Mỹ - Israel và Iran leo thang tấn công các mục tiêu dân sự

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tuần đang được triển khai, Mỹ và Israel đã gia tăng cường độ tấn công vào các địa điểm dân sự tại Iran.

Theo dữ liệu từ Al Jazeera, hàng nghìn cuộc không kích của liên quân đã nhắm vào hạ tầng quân sự và dân sự, bao gồm bệnh viện, trường học và khu dân cư của quốc gia 90 triệu dân này.

Phía Iran báo cáo hơn 2.000 người thiệt mạng sau các đợt tấn công vào khoảng 90.000 địa điểm dân sự. Song song đó, Israel bị cáo buộc đang mở rộng "kịch bản Gaza" sang Lebanon. Tại dải Gaza, số người Palestine tử vong do lực lượng Israel gây ra hiện đã vượt mức 72.000 người.

Đáp trả các động thái trên, Iran thực hiện nhiều cuộc tấn công trả đũa nhắm vào cơ sở quân sự, công nghiệp, dân sự và năng lượng của Israel, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng. Các căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh cũng chịu tổn thất với ít nhất 25 người tử vong, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ.

Đáng chú ý, phạm vi tấn công từ phía Mỹ và Israel đã mở rộng sang hệ thống lưới điện và nhà máy khử muối nước biển. Iran cũng đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy khử muối tại Kuwait vào Chủ nhật vừa qua, gây lo ngại sâu sắc cho các quốc gia vùng Vịnh vốn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung cấp nước này.

Nhà máy lọc dầu của Israel bốc cháy dữ dội Ngày 30/3, khói đen dày đặc bốc lên từ khu phức hợp nhà máy lọc dầu Bazan nằm ở thành phố Haifa (Israel). Theo điều tra ban đầu, mảnh vỡ sau vụ đánh chặn tên lửa thành công rơi xuống bồn chứa nhiên liệu, gây ra vụ cháy. Mái của một tòa nhà trong khu phức hợp cũng bốc cháy vì mảnh vỡ. Vụ cháy đã được lực lượng cứu hộ kiểm soát thành công và không gây ra thương vong.