Ông Trump nói quyết định của Anh là 'ngu xuẩn'

Tổng thống Mỹ chỉ trích London “tự đánh mất” lợi ích chiến lược tại Chagos, đồng thời kêu gọi Đan Mạch và châu Âu “làm điều đúng đắn” trong vấn đề Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump bày tỏ phẫn nộ trước kế hoạch của London chuyển giao chủ quyền quần đảo Chagos, trong đó có đảo Diego Garcia - nơi đặt một căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ. Theo ông, việc Anh “tự nguyện từ bỏ” lãnh thổ có ý nghĩa an ninh then chốt là biểu hiện của sự yếu kém khó chấp nhận, Guardian đưa tin.

“Thật sốc khi một đồng minh NATO ‘thông minh’ như Vương quốc Anh lại định trao đảo Diego Garcia, nơi có căn cứ quân sự tối quan trọng của Mỹ, cho Mauritius mà không có bất kỳ lý do nào”, ông Trump viết.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Trung Quốc và Nga chắc chắn đã “nhận thấy hành động yếu đuối này”, nhấn mạnh đây là những cường quốc “chỉ tôn trọng sức mạnh”.

Theo ông Trump, quyết định của Anh là “một hành động đại ngu xuẩn” và là minh chứng mới nhất cho những lo ngại an ninh quốc gia, qua đó củng cố lập luận rằng Mỹ “phải có Greenland”.

Ông cũng kêu gọi Đan Mạch và các đồng minh châu Âu “làm điều đúng đắn”, đồng thời khẳng định “không thể quay đầu” trong vấn đề này.

Tại Anh, đảng Reform UK do ông Nigel Farage lãnh đạo tuyên bố sẽ đảo ngược thỏa thuận Chagos nếu có cơ hội cầm quyền. Ông Farage cho rằng thỏa thuận tốn kém này xuất phát từ “cảm giác tội lỗi hậu thuộc địa sai lầm” của một chính phủ “bị chi phối bởi các luật sư nhân quyền”.

Trên mạng xã hội X, ông Farage - người có quan hệ thân cận với ông Trump - viết: “May mắn là ông Trump đã phủ quyết việc đầu hàng quần đảo Chagos”.

Chính phủ Anh đã chính thức phản hồi những chỉ trích gay gắt của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến thỏa thuận chuyển giao chủ quyền quần đảo Chagos, coi đây là quyết định mang tính sống còn đối với an ninh quốc gia của Vương quốc Anh.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Reuters.

London nhấn mạnh việc ký kết thỏa thuận là cần thiết trong bối cảnh căn cứ quân sự trên đảo Diego Garcia đứng trước nguy cơ bị đe dọa, sau khi các phán quyết của tòa án làm suy yếu vị thế pháp lý của Anh và có thể cản trở hoạt động lâu dài của căn cứ này.

“Chúng tôi hành động vì căn cứ Diego Garcia đang bị đặt vào tình thế rủi ro, khi các quyết định của tòa án có nguy cơ khiến cơ sở này không thể vận hành đúng chức năng trong tương lai”, tuyên bố của chính phủ Anh nêu rõ.

Đáng chú ý, London cũng khẳng định thỏa thuận Chagos “đã được Mỹ công khai hoan nghênh”, như một cách bác bỏ quan điểm chỉ trích mới đây của ông Trump và nhấn mạnh sự ủng hộ trước đó từ Washington.

Trong nước, thỏa thuận này tiếp tục gây tranh cãi mạnh mẽ. Nhiều chính trị gia đối lập, trong đó có lãnh đạo Reform UK Nigel Farage và cựu Bộ trưởng Kemi Badenoch, đã lên tiếng phản đối, cho rằng chính phủ đang nhượng bộ không cần thiết và làm tổn hại lợi ích chiến lược của Anh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã có cuộc điện đàm “rất tốt” với Tổng thư ký NATO Mark Rutte về Greenland, đồng thời xác nhận đã nhất trí tổ chức một cuộc gặp với “nhiều bên liên quan” bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), dù không nêu cụ thể thành phần tham dự.

“Như tôi đã nói rất rõ, Greenland là tối quan trọng đối với an ninh quốc gia và an ninh toàn cầu”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump cũng từng tuyên bố Mỹ sẽ đưa vấn đề “giành quyền kiểm soát Greenland” ra thảo luận tại Davos, với lập luận rằng Đan Mạch không đủ khả năng bảo vệ vùng lãnh thổ này.

Những phát biểu liên tiếp của ông đang làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong NATO và châu Âu, đồng thời báo hiệu nguy cơ căng thẳng mới trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.