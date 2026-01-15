Ông Trump nói Iran đang 'hạ nhiệt', Tehran đóng cửa không phận

Ông Trump cho biết các “nguồn tin rất quan trọng từ phía bên kia” cho biết rằng mức độ nghiêm trọng tình hình tại Iran đang giảm. Tuy nhiên, Tehran vẫn đóng cửa một phần không phận, trong khi nhiều quốc gia đã bắt đầu sơ tán công dân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ở Washington DC, Mỹ, ngày 5/5/2025. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tình hình tại Iran đang có dấu hiệu lắng xuống. Ông Trump cho biết Mỹ sẽ theo dõi quá trình này, đồng thời cho biết chính quyền Mỹ đã nhận được một “tuyên bố rất tích cực” từ phía Iran.

Tổng thống Mỹ đưa ra nhận định trên tại một sự kiện ở Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng, trong bối cảnh lo ngại tại Trung Đông đang gia tăng xung quanh khả năng Mỹ tiến hành các đòn tấn công nhằm vào Iran.

Theo một nhà ngoại giao tại khu vực, chính phủ các nước Arab tại vùng Vịnh rất lo lắng trước khả năng Mỹ tấn công Iran. “Trong mọi cuộc trao đổi với Mỹ và Iran, họ đều kêu gọi các bên hạ nhiệt”, nguồn tin nói.

Những cảnh báo trước đó của ông Trump về khả năng can thiệp vào Iran càng trở nên đáng chú ý khi Mỹ bắt đầu rút một số nhân sự khỏi các căn cứ quân sự đặt tại khu vực.

Động thái này được thực hiện sau khi một quan chức cấp cao Iran cho Reuters biết rằng, các nước láng giềng của Iran đã được Iran cảnh báo về khả năng nước này tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại Trung Đông để trả đũa, nếu Mỹ can thiệp vào Iran.

Theo một quan chức Nhà Trắng chia sẻ với Reuters, ông Trump muốn duy trì sức ép đối với Iran sau các cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025. Chiến dịch gây sức ép đối với Tehran, bao gồm cả hành động và những phát ngôn gần đây, cũng nhằm gửi thông điệp tới các đối thủ của Mỹ rằng ông Trump sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự.

Cũng trong ngày 14/1, khi được hỏi về cách chính quyền Iran xử lý các cuộc biểu tình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định Tehran “không có kế hoạch xử tử bất kỳ ai”.

“Hoàn toàn không có kế hoạch xử tử, đây là điều không hề được đặt ra”, ông Araqchi nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Cùng ngày, một số quốc gia châu Âu, trong đó có Italy, Ba Lan, Đức và Tây Ban Nha, đã kêu gọi công dân rời khỏi Iran do lo ngại về an ninh.

Chính phủ Anh thông báo tạm thời đóng cửa Đại sứ quán Anh tại Tehran và chuyển toàn bộ hoạt động sang hình thức làm việc từ xa. Đại sứ Anh cùng toàn bộ nhân viên lãnh sự đã được sơ tán khỏi Iran, trên cơ sở đánh giá an ninh và quyết định ưu tiên bảo đảm an toàn cho nhân viên ngoại giao.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phát đi thông báo cho biết Iran đã tạm thời đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay vào lúc 17h15 phút ngày 14/1 theo giờ bờ Đông Mỹ (tức 5h15 ngày 15/1 theo giờ Việt Nam).

Ngoại lệ duy nhất là các chuyến bay quốc tế được cấp phép đặc biệt. Thông báo cho biết lệnh đóng cửa không phận kéo dài hơn 2 giờ, nhưng nhiều khả năng lệnh này sẽ được Iran gia hạn.