Ông Trump: Mỹ chỉ cần 2 tuần để đánh mọi mục tiêu Iran

Ông Trump tuyên bố Iran đã “thất bại quân sự”, đồng thời khẳng định Mỹ chỉ cần thêm hai tuần để tấn công toàn bộ mục tiêu còn lại tại Iran.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo độc lập Sharyl Attkisson, được ghi hình từ tuần trước, ông Trump cũng mô tả NATO là “con hổ giấy”, đồng thời cáo buộc các đồng minh của Washington không hỗ trợ Mỹ trong chiến dịch nhằm vào Tehran, theo AFP.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Iran được cho là đã phản hồi đề xuất mới nhất của Mỹ liên quan đến việc chấm dứt cuộc xung đột bùng phát từ ngày 28/2, sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

“Họ đã thất bại về quân sự. Có thể trong suy nghĩ của họ, họ chưa nhận ra điều đó. Nhưng tôi cho rằng họ hiểu rất rõ”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn, trước khi nhấn mạnh: “Điều đó không có nghĩa là họ đã hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chơi”.

Ông Trump cho biết quân đội Mỹ hoàn toàn có thể “tiếp tục thêm hai tuần nữa và đánh trúng mọi mục tiêu”.

“Chúng tôi đã có những mục tiêu cụ thể cần nhắm tới và có lẽ đã hoàn thành khoảng 70% trong số đó. Tuy nhiên, vẫn còn những mục tiêu khác mà chúng tôi hoàn toàn có thể tấn công”, ông nói.

Ông Trump cũng tiết lộ Mỹ đang theo dõi sát các cơ sở hạt nhân được cho là nơi cất giấu kho uranium làm giàu cấp độ cao của Iran.

“Nếu có bất kỳ ai tiếp cận những địa điểm đó, chúng tôi sẽ biết ngay và sẽ cho họ nổ tung”, ông cảnh báo, đồng thời cho biết Washington sẽ thu giữ số vật liệu phóng xạ này “vào một thời điểm thích hợp”.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng ngay cả khi Washington không mở rộng chiến dịch, thì những đòn đánh tiếp theo cũng chỉ mang tính “hoàn tất những bước cuối cùng”.

Trong ngày 10/5, Tổng thống Trump cho rằng đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, khi đề cập tới NATO, ông Trump nhận định liên minh quân sự này “đã cho thấy mình chỉ là một con hổ giấy” và “không xuất hiện để hỗ trợ Mỹ”.