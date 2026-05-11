Ông Trump: Mỹ chỉ cần 2 tuần để đánh mọi mục tiêu Iran

  • Thứ hai, 11/5/2026 08:24 (GMT+7)
Ông Trump tuyên bố Iran đã “thất bại quân sự”, đồng thời khẳng định Mỹ chỉ cần thêm hai tuần để tấn công toàn bộ mục tiêu còn lại tại Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo độc lập Sharyl Attkisson, được ghi hình từ tuần trước, ông Trump cũng mô tả NATO là “con hổ giấy”, đồng thời cáo buộc các đồng minh của Washington không hỗ trợ Mỹ trong chiến dịch nhằm vào Tehran, theo AFP.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Iran được cho là đã phản hồi đề xuất mới nhất của Mỹ liên quan đến việc chấm dứt cuộc xung đột bùng phát từ ngày 28/2, sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

“Họ đã thất bại về quân sự. Có thể trong suy nghĩ của họ, họ chưa nhận ra điều đó. Nhưng tôi cho rằng họ hiểu rất rõ”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn, trước khi nhấn mạnh: “Điều đó không có nghĩa là họ đã hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chơi”.

Ông Trump cho biết quân đội Mỹ hoàn toàn có thể “tiếp tục thêm hai tuần nữa và đánh trúng mọi mục tiêu”.

“Chúng tôi đã có những mục tiêu cụ thể cần nhắm tới và có lẽ đã hoàn thành khoảng 70% trong số đó. Tuy nhiên, vẫn còn những mục tiêu khác mà chúng tôi hoàn toàn có thể tấn công”, ông nói.

Ông Trump cũng tiết lộ Mỹ đang theo dõi sát các cơ sở hạt nhân được cho là nơi cất giấu kho uranium làm giàu cấp độ cao của Iran.

“Nếu có bất kỳ ai tiếp cận những địa điểm đó, chúng tôi sẽ biết ngay và sẽ cho họ nổ tung”, ông cảnh báo, đồng thời cho biết Washington sẽ thu giữ số vật liệu phóng xạ này “vào một thời điểm thích hợp”.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng ngay cả khi Washington không mở rộng chiến dịch, thì những đòn đánh tiếp theo cũng chỉ mang tính “hoàn tất những bước cuối cùng”.

Trong ngày 10/5, Tổng thống Trump cho rằng đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, khi đề cập tới NATO, ông Trump nhận định liên minh quân sự này “đã cho thấy mình chỉ là một con hổ giấy” và “không xuất hiện để hỗ trợ Mỹ”.

Lãnh tụ Tối cao Iran ra chỉ đạo mới với quân đội

Ngày 10/5, người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran đã có cuộc gặp với lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei và nhận được "các chỉ đạo và hướng dẫn mới".

Iran phản hồi về đề xuất ngừng bắn, TT Trump nói 'không thể chấp nhận'

Tổng thống Trump cho rằng đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Chiến sự Iran có thể kết thúc, rạn nứt đồng minh của Mỹ thì chưa

Giới phân tích cho rằng những mâu thuẫn và căng thẳng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra với các đồng minh có thể trở thành di sản lâu dài nhất sau cuộc chiến với Iran.

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

Iran Donald Trump Israel Mỹ ông Trump Mỹ cơ sở hạt nhân uranium NATO hổ giấy thỏa thuận

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Mỹ ra đòn lạ với tàu chở dầu Iran

Mỹ ra đòn lạ với tàu chở dầu Iran

1 giờ trước 15:57 11/5/2026

Quân đội Mỹ cho biết tiêm kích của Mỹ đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran trong ngày 9/5 bằng cách phóng đạn với độ chính xác cao vào ống khói chứ không đánh chìm tàu.

Mùa hè châu Á nóng bỏng hơn vì eo biển Hormuz

Mùa hè châu Á nóng bỏng hơn vì eo biển Hormuz

4 giờ trước 13:31 11/5/2026

Người dân Nam Á và Đông Nam Á đang phải học cách thích nghi với cuộc sống ít sử dụng điều hòa hơn, khi xung đột tại Iran làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng.

