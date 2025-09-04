Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump lại 'đổ lỗi' cho AI

  • Thứ năm, 4/9/2025 19:15 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Đoạn video quay cảnh vật thể rơi từ cửa sổ Nhà Trắng khiến dư luận bàn tán. Dù vậy, ông Trump khẳng định cửa sổ không thể mở, đồng thời cáo buộc công nghệ AI tạo video giả mạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng trong ngày 3/9. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump mới đây khẳng định đoạn video lan truyền trên mạng, ghi lại cảnh một số vật thể bị ném ra từ cửa sổ tầng trên của Nhà Trắng, là sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, tuyên bố này mâu thuẫn với phát ngôn trước đó của đội ngũ truyền thông Nhà Trắng, vốn dường như xác nhận video là thật chỉ vài giờ trước đó, theo AP.

Thường tự nhận am hiểu thiết kế xây dựng khi tham gia cải tạo Nhà Trắng và nhiều công trình khác, ông Trump nói với báo giới rằng video “chắc chắn là giả” vì các cửa sổ tại đây “nặng, được bịt kín và không thể mở”.

Đoạn video xuất hiện từ hôm 1/9, cho thấy một chiếc túi đen nhỏ và một vật thể màu trắng dài bị ném ra từ cửa sổ phía đông của tòa nhà.

Ông Trump quy trách nhiệm cho công nghệ AI, cho rằng việc tạo ra video giả là một “mặt trái” của công nghệ này.

“Nếu có chuyện gì tệ thực sự xảy ra, có lẽ tôi cũng sẽ đổ cho AI”, ông nói đùa.

Trước đó vài giờ, Nhà Trắng đã phản hồi một số cơ quan báo chí khi được hỏi về video, cho biết đây chỉ là “một nhà thầu đang tiến hành bảo trì thường lệ trong lúc Tổng thống vắng mặt”. Tuy nhiên, sau đó, Nhà Trắng từ chối bình luận thêm về sự mâu thuẫn trong thông tin.

Ông Trump tiếp tục phủ nhận khả năng mở cửa sổ tại Nhà Trắng: “Tôi biết rõ từng cánh cửa sổ ở đó. Melania từng phàn nàn với tôi rằng bà muốn hít thở không khí trong lành từ một ô cửa, nhưng không thể. Chúng chống đạn, bị niêm kín và mỗi cánh cửa nặng tới khoảng 600 pound (gần 270 kg). Muốn mở cũng không hề dễ”.

Sau khi xem trực tiếp đoạn video trên điện thoại của phóng viên Peter Doocy (Fox News), ông Trump vẫn khẳng định các cửa sổ đã được niêm kín và tiếp tục đổ lỗi cho AI.

“Đó là thứ họ tạo ra. AI có mặt tốt và mặt xấu. Nếu có sự cố gì, người ta chỉ cần nói: do AI cả thôi”, ông nói.

Tuy nhiên, chuyên gia Hany Farid - nhà nghiên cứu pháp y kỹ thuật số và thông tin sai lệch tại Đại học California, Berkeley - sau khi phân tích đoạn video, cho rằng không có dấu hiệu nào cho thấy đây là sản phẩm của AI.

“Bóng đổ trong cảnh, kể cả bóng của chiếc túi bị ném ra, đều phù hợp với vật lý. Chuyển động của các lá cờ không mang đặc trưng giả lập của video AI. Cấu trúc Nhà Trắng cũng nhất quán, bao gồm cả việc treo cờ Mỹ và cờ POW/MIA”, Farid khẳng định.

Trước đó, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng từng hé lộ về cửa sổ “không mở được” tại Nhà Trắng. Trong chương trình The Ellen DeGeneres Show năm 2015, bà kể rằng điều đầu tiên mong chờ sau khi rời Nhà Trắng là được đi dạo bằng xe với cửa kính hạ xuống, bởi “những ô cửa trong ngôi nhà của chúng tôi không thể mở”.

Phương Linh

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

