Ông Trump: Iran phải trả giá gấp nhiều lần

Mỹ đã tiến hành một đợt tập kích mới sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran phải trả giá vì 3 quân nhân đã thiệt mạng và một người được báo cáo mất tích.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/7 (giờ địa phương) tuyên bố Iran sẽ phải "trả giá gấp nhiều lần" nếu có thêm binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến căng thẳng.

"Chỉ thị này đã được truyền đạt tới Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Daniel Caine và tất cả giới lãnh đạo trong Quân đội", ông nói thêm.

Mỹ phóng tên lửa nhằm vào nhà máy điện hạt nhân

Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận các lực lượng nước này đã tiến hành một đợt không kích thứ 10 nhằm vào miền Nam Iran trong ngày 20/7.

Theo CENTCOM, đợt không kích bắt đầu lúc 16h theo giờ miền Đông nước Mỹ (tức 3h sáng 21/7 theo giờ Việt Nam), nhằm tiếp tục làm suy yếu các năng lực quân sự Iran.

Đợt không kích mới này tập trung phần lớn vào các mục tiêu ở khu vực miền Nam Iran. Để đáp trả, Tehran đã phát động các cuộc tập kích vào nhiều cơ sở và căn cứ tại một số quốc gia trong khu vực được cho là có lực lượng quân đội Mỹ đồn trú.

Theo AFP, các cuộc không kích của Mỹ rạng sáng 20/7 cũng đã đánh trúng nhiều địa điểm tại thành phố Bushehr - nơi đặt nhà máy điện hạt nhân dân sự duy nhất của Tehran.

"Nhiều khu vực tại thành phố Bushehr đã trúng đầu đạn từ phía Mỹ", Thống đốc Bushehr, ông Mohammad Mozaffari, phát biểu với Hãng thông tấn IRNA.

Đợt bùng phát giao tranh mới giữa Mỹ và Iran diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận do Pakistan làm trung gian ký kết hồi tháng 6 - nhằm chấm dứt xung đột và hướng tới hòa bình lâu dài - bị đe dọa sụp đổ.

Đường phố Tehran, Iran. Ảnh: Reuters.

Nỗ lực thúc đẩy đàm phán

Theo Wall Street Journal, ngày 20/7, các bên trung gian nỗ lực thúc đẩy Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn mới. Động thái được thực hiện trong bối cảnh lo ngại hai bên có thể rơi vào trạng thái xung đột kéo dài ở mức dưới ngưỡng chiến tranh toàn diện, nhưng vẫn đủ để làm gián đoạn kinh tế khu vực và tiềm ẩn nguy cơ leo thang nếu có tính toán sai lầm.

Những nỗ lực này diễn ra sau khi Mỹ tiến hành đêm không kích thứ 9 liên tiếp vào Iran. Iran cũng tiếp tục đáp trả nhằm vào các đồng minh Arab của Mỹ, trong đó có Kuwait và Bahrain, đồng thời một tàu đi qua eo biển Hormuz cũng bị một đầu đạn bắn trúng, gây hỏa hoạn và buộc toàn bộ thủy thủ đoàn phải rời tàu.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington vẫn để ngỏ khả năng giải quyết vấn đề thông qua con đường ngoại giao với Iran, nhưng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải là điều mà Tehran "sẵn sàng tuân thủ".

Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters ngày 20/7 rằng các bên trung gian đã chuyển tới Iran đề xuất nhằm hạ nhiệt xung đột với Mỹ, trong đó bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, để tạo điều kiện tìm giải pháp khôi phục thỏa thuận tạm thời mà hai bên đã đạt được vào tháng trước.

Hamas bầu tân thủ lĩnh

Trong diễn biến khác, Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 20/7 thông báo đã chính thức bầu ông Khalil al-Hayya làm người đứng đầu mới của tổ chức sau một cuộc bầu cử nội bộ.

Ông al-Hayya là một trong những nhân vật cấp cao giàu ảnh hưởng nhất của Hamas. Trước khi trở thành thủ lĩnh tối cao, ông từng giữ chức Trưởng Văn phòng Chính trị Hamas tại Dải Gaza và trực tiếp dẫn đầu đoàn đàm phán trong các cuộc thương thảo ngừng bắn, trao đổi con tin với Israel thông qua sự trung gian của Qatar, Ai Cập và Mỹ.

Sau khi cựu thủ lĩnh Yahya Sinwar thiệt mạng vào năm 2024, Hamas được điều hành bởi một hội đồng lãnh đạo tập thể gồm 5 thành viên, trong đó ông al-Hayya giữ vai trò hạt nhân.

Việc được tín nhiệm bầu làm người đứng đầu đánh dấu bước chuyển quan trọng, giao toàn bộ quyền lãnh đạo các hoạt động chính trị của phong trào cho ông al-Hayya trong giai đoạn tiếp theo.

Mỹ nối lại tấn công Iran sau trận chung kết World Cup Ngày 20/7, Mỹ chbắt đầu đợt không kích Iran thứ 9 liên tiếp vào Iran sau khi trận chung kết World Cup và lễ trao cúp kết thúc.