Ông Trump gọi Thủ tướng Anh là 'kẻ thất bại'

  • Thứ sáu, 6/3/2026 07:09 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Tổng thống Donald Trump được cho là gọi Thủ tướng Anh Keir Starmer là “kẻ thất bại”, giữa lúc hai bên bất đồng về xung đột Iran và hợp tác quân sự.

Quan hệ giữa Mỹ và Anh xuất hiện dấu hiệu căng thẳng mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã gọi Thủ tướng Anh Keir Starmer là “kẻ thất bại” trong một bữa tối riêng tư, theo tiết lộ của Telegraph ngày 5/3.

Một nguồn tin được tờ báo dẫn lại cho biết phát ngôn này được đưa ra trong vòng hai tuần gần đây, phản ánh quan điểm của ông Trump rằng ông Starmer “không còn tương lai chính trị”. Bình luận này đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong giọng điệu của nhà lãnh đạo Mỹ, người trước đó từng mô tả Thủ tướng Anh là “người chiến thắng”.

ong Trump anh 1

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Reuters.

Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh Washington và London bất đồng quan điểm liên quan đến xung đột với Iran. Đầu tuần này, tại Nhà Trắng, ông Trump công khai chỉ trích cách ông Starmer xử lý vấn đề đối ngoại, nói rằng nhà lãnh đạo Anh “không phải Winston Churchill” và cáo buộc ông làm tổn hại quan hệ quốc tế.

Tổng thống Mỹ cũng phê phán chính sách nhập cư và năng lượng của Anh, gọi đó là “tồi tệ”, đồng thời kêu gọi London mở rộng khai thác dầu khí ở Biển Bắc và loại bỏ cái gọi là “tòa án Sharia”.

Một điểm nóng khác là việc sử dụng các căn cứ quân sự Anh. Theo Telegraph, ông Trump bày tỏ “rất thất vọng” khi Anh ban đầu từ chối cho phép Mỹ tiến hành không kích từ các căn cứ RAF, viện dẫn lý do tuân thủ luật pháp quốc tế.

Đáp lại, Thủ tướng Starmer bác bỏ cáo buộc làm suy yếu quan hệ song phương. Ông nhấn mạnh máy bay Mỹ vẫn hoạt động từ các căn cứ tại Anh, trong khi tiêm kích Anh đang bắn hạ UAV và tên lửa để bảo vệ sinh mạng người Mỹ ở Trung Đông.

“Chia sẻ tình báo hàng ngày chính là mối quan hệ đặc biệt. Việc bám vào những phát ngôn mới nhất của Tổng thống Trump không phản ánh bản chất quan hệ đó”, ông Starmer nói.

Tại Rome, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tuyên bố nước này sẽ tiếp tục tuân thủ các thỏa thuận song phương lâu dài với Mỹ về việc sử dụng căn cứ quân sự, song khẳng định Italy “không ở trong chiến tranh và không muốn tham gia chiến tranh”, theo Anadolu.

ong Trump anh 2

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Ảnh: Reuters.

Bà Meloni cho biết Rome chưa nhận được đề nghị sử dụng căn cứ cho các hoạt động tác chiến nhằm vào Iran. Nếu có yêu cầu vượt quá phạm vi hậu cần hoặc các hoạt động “phi động năng”, chính phủ sẽ tham vấn quốc hội trước khi đưa ra quyết định.

Italy cùng Anh, PhápĐức đang cân nhắc hỗ trợ phòng thủ cho các quốc gia vùng Vịnh, nơi có hàng chục nghìn công dân Italy sinh sống và khoảng 2.000 binh sĩ nước này đồn trú. Thủ tướng Italy cảnh báo nguy cơ leo thang có thể gây hệ lụy khó lường, đặc biệt đối với nguồn cung năng lượng.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

